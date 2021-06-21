Битва банкиров и цифровиков в разгаре 21.06.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 241 0 Культуролог Ельдес Сейткемел о букве и цифре как символах столкновения доллара и биткоина Похожие материалы: Байбек vs Мамай: Финальная битва Наш теннисный дуэт впервые в финале турнира «Большого шлема», 8 олимпийских путевок за неделю, единственная медаль на чемпионате мира по дзюдо и битва лидеров футбольного первенства РК «О выборах акимов». «Информация о продлении «кредитной амнистии», распространяемая в СМИ, не соответствует действительности». «Новый мировой порядок: как выжить Казахстану». «Кризис энергетики: тарифы надо поднимать, но на сколько?» Казахстан – 100 лет назад. Июнь 1921 года Горы не станут прежними