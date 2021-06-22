Жертвы или всё-таки герои?

Кем были казахи в Великой битве народов

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, начался самый масштабный в истории поход объединённой Европы на Восток. Кто с кем и за что воевал? Думаю, объективный взгляд на те события невозможен в принципе. Поскольку одна трагическая правда здесь противоречит другой. Грубая ложь соревнуется с ещё более грубой ложью. История Великой войны много раз переписывалась. В каждой стране теперь своя картина трагедии 1940-х, свои причинно-следственные связи. Польская картина разительно отличается от российской. Украинская картина, написанная в советские годы, ни капли не похожа на сегодняшнюю, суверенную.

Некоторые важнейшие вопросы до сих пор обходят молчанием. Например, как вышло, что не только немцы, но и другие европейские народы попали в конце 1930-х годов под «обаяние» нацистских идей? Сами эти идеи были в первую очередь антисемитскими. Гитлер страшно боялся распространения коммунизма. Российскую революцию 1917 года нацисты считали частью всемирного еврейского заговора. Попытка СССР устроить осенью 1923 года большевистский переворот в Германии (эта попытка почти удалась), и тем более перспектива мировой пролетарской революции, призванной уничтожить частную собственность и национальные государства, вызывали ужас у «чистой публики» в Европе. Бесноватый Адольф умело на этом играл. В обращении Гитлера к немецкому народу 22 июня 1941 года было заявлено следующее:

«На протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство. […] Но теперь настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и еврейских властителей большевистского центра в Москве. […] В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему выступление войск, какое только видел мир… Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех».

В походе на СССР кроме собственно немецких частей и соединений участвовали 12 дивизий и 10 бригад Румынии, 18 финских дивизий, три венгерские и две словацкие бригады. Позже к ним присоединились три итальянские бригады и испанская «Голубая дивизия». За немцев также воевали сотни тысяч европейцев, не объединённых в национальные воинские формирования. Представление обо всём этом интернационале дают официальные данные о количестве и составе пленных, захваченных Советской Армией:

Немцы 2 390 тыс. чел.

Японцы 640 тыс. чел.

Венгры 514 тыс. чел.

Румыны 187 тыс. чел.

Австрийцы 157 тыс. чел.

Чехи и словаки 70 тыс. чел.

Поляки 60 тыс. чел.

Итальянцы 49 тыс. чел.

Французы 23 тыс. чел.

Югославы 21 тыс. чел.

Молдаване 14 тыс. чел.

Китайцы 13 тыс. чел.

Евреи 10 тыс. чел.

Голландцы 5 тыс. чел.

Финны 2 тыс. чел.

Бельгийцы 2 тыс. чел.

Люксембуржцы 1,6 тыс. чел.

Наверное, многие европейцы были обмануты или просто запуганы нацистами. Они тихо ненавидели Гитлера и его свору. Или ненавидели сразу Гитлера и Сталина, как поляки. Однако от исторических фактов никуда не денешься: Одессу оккупировали румыны. Под Воронежем красноармейцы брали в плен немцев и не брали венгров, поскольку они издевались над местным населением хуже эсэсовцев. А Чехословакия все военные годы была кузницей и сборочным цехом Вермахта.

И вряд ли мы слишком погрешим против истины, если скажем, что многие европейские обыватели в то время в упор не видели никакой «нацистской чумы». Ну, какая чума? Просто поход Европы на диких азиатов. Так Наполеон ходил на Москву, так поляки ходили. Не слишком удачно, да. Но теперь вот господин Гитлер, такой решительный и умный, опять собрал цивилизованные народы в бронированный кулак и повёл на Восток за добычей. Судя по всему, у него получится. Надо бы не опоздать.

Важно добавить, что в Кремле никаких встречных планов насчёт мировой революции к тому времени не было. Сталин, расправившись с Троцким, Зиновьевым, Каменевым и другими старыми большевиками, которых по пятому пункту можно было зачислить в участники соответствующего всемирного заговора, примерно с середины 1930-х уже полностью отказался от завиральных коминтерновских идей и вовсю возрождал Российскую империю на новый советский лад. Гитлер хорошо это понимал. Но грабительский поход на Восток нуждался в идейных обоснованиях – и они появились.

Очень любопытно, что характер этого похода и всей войны лучше всех в нашей Евразии, кажется, поняли монголы. Хотя где Берлин, Москва, Ленинград, и где Улан-Батор. Но монголы, выражая Красной Армии горячую евразийскую солидарность, присылали для наших бойцов сотни тысяч полушубков, коней для кавалерии, много мяса и шерсти.

Кстати сказать, американцы, как и европейцы, никакую нацистскую чуму в 1941 году не разглядели. В те страшные для наших дедов июньские дни в Вашингтоне откровенно говорили и писали в газетах: если будут побеждать русские, мы станем помогать немцам. А если наоборот – русским. Должны были произойти грандиозные кровавые сражения под Москвой и на Волге, чтобы мир в очередной раз понял: у русских кость шире. Русский солдат лучший в мире. Европа опять потерпела фиаско со своим восточным походом. Когда фронт покатился назад, быстро обнаружилось, что чехи, итальянцы, румыны и другие европейские народы ничего не имеют против России. Они даже втайне сочувствовали русским и немножко сопротивлялись Гитлеру. Вот с венграми опять вышло сложнее. Они бывшие евразийцы, упорный народ. Поэтому венгерскую столицу Советская Армия не освобождала, а брала штурмом. За взятие Будапешта давали медали.

Американцы тоже одумались и открыли в 1944 году второй фронт. Помогли нам с вами победить Германию. А потом все вместе мы объявили Гитлера страшным, небывалым в истории чудовищем. Немцев принудили каяться в нацизме. Поставили им на голову сапог, сказали: ну? И немцы принялись каяться. А теперь их приводят в пример и в укор русским.

Тут снова нельзя обойти еврейский вопрос. Во-первых, потому, что гитлеровцы действительно творили чудовищные злодеяния над евреями. Нюрнбергский процесс поставил клеймо и каинову печать на преступлениях нацизма (а в западных университетах в это время на коленке, быстро-быстро, переписывали вполне респектабельную дотоле расовую теорию в модернизационную). Во-вторых, когда после распада СССР нашлось много желающих по-новому взглянуть на характер Второй мировой войны и на её участников, именно Холокост стал тем якорем, который пока не позволяет прогрессивным людям и коллективному Западу перевернуть всё вверх дном и окончательно объявить Гитлера нормальным, хотя иногда и чересчур горячим парнем, а его поход на этих орков просто эпизодом мировой истории.

Да, а что же казахи? Казахам в той войне, в отличие от восточных европейских поляков, выбирать не приходилось. Поскольку немцы во главе объединённой Европы шли очищать плодородные поля и вольные степи Евразии от скопившегося там «генетического мусора». От нас с вами. Пришлось в очередной раз им показать, кто на самом деле генетический мусор. В мае 1945 года наши воины-победители возвращались домой с орденами, в полном блеске славы. Среди героев было много казахов. Больше, чем представителей некоторых других, многочисленных народов.

Их имена шуршат, как штурмовые флаги

Бауржан Момыш-улы,

Рахимжан Кошкарбаев.

Эти и другие казахские имена до последнего времени оставались вписанными золотом в национальную память наших народов. А теперь вот кому-то нравится поскуливать перед европейцами и американцами, изображая из казахов в той войне жалкую сталинскую жертву. Кроить из блохи голенище. Ну, так-то дело хозяйское.

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