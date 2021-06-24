«Ошибка или злой умысел — Токаев высказался о коррупции». «Ужесточить карантин в Казахстане решило Правительство». «Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания». «Инициатива Минтруда может спровоцировать социальные протесты»

Сетевой Казахстан 24 июня 2021г.

ZAKON . KZ . «Ошибка или злой умысел — Токаев высказался о коррупции чиновников» — Президент поручил акимам провести системную работу по устранению коррупционных рисков во вверенных им регионах, отметив, что антикоррупционная служба должна разумно подходить к выполнению стоящих перед ними задач — Как я уже говорил, если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки, он не должен привлекаться к уголовной ответственности. В противном случае мы парализуем госаппарат. В орбиту уголовного преследования должны вовлекаться чиновники, которые намеренно пошли на совершение коррупционных преступлений, — заявил Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

KAZPRAVDA . KZ . «Ужесточить карантин в Казахстане решило Правительство» — Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы ТУГЖАНОВА состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для «Дельта» («Индийского») штамма в г. Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала Главному государственному санитарному врачу РК принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму — 1. ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов без вакцинации против COVID-19… 2. ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ…

365 INFO . KZ . «Невакцинированные не должны работать в школах или общепите» — Индийский штамм коронавируса (известный как «дельта-штамм») уже добрался до Казахстана. На днях его обнаружили как в Нур-Султане, так и в Алматы. Новая мутация отличается большей заразностью и меньшим инкубационным периодом. Значит ли это, что нас ждет очередная волна пандемии со всеми последствиями, включая жесткий локдаун и заполненные больницы? Президент общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт ТУМЕНОВА такой возможности не исключает. Выход она видит в поголовном вакцинировании.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания» — Учебник же создать – процесс не столько творческий, сколько бюрократический. Сперва нужен строго выверенный по текущей политической надобности стандарт – как СНиПы в строительстве. Уже под образец подбираются исторические факты и их интерпретация. Базой же для самого школьного стандарта может быть только актуализированная на данный момент академическая версия, без нее никак. И вот здесь закономерен разгорающийся все последнее время интерес к временам Золотой Орды, вплоть до предложений о создании «института Джучи». С тем посылом, что оттуда и пошла история Казахстана. Хотя пока это смелая научная гипотеза, но никак не действующая каноническая версия, согласно которой история идет от Казахского ханства, образовавшегося много позже.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Чиновники воюют за высокое звание госслужащих» — В декабре 2013 года Нурсултан НАЗАРБАЕВ учредил новый профессиональный праздник – День государственного служащего, намеченный на 23 июня. Это должно было лишний раз стимулировать работников государственного аппарата работать лучше… С одной стороны, процесс набора чиновников был серьезно демократизирован, введены квалификационные требования, налажена система стажировок и ротаций, посажено столько чиновников всех рангов, что даже дурак должен понять, что воровать на госслужбе очень и очень сложно. С другой – коррупция, непотизм и неэффективность, переходящая порой в откровенный саботаж, модернизировались вместе с аппаратом.

SPIK . KZ . «Закон о выборах: станет ли Казахстан более демократическим» — Президент Казахстана подписал поправки к законам о выборах. Эксперимент, надо признать, довольно рискованный, поскольку закон Мерфи гласит: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так». Есть опасения, что это утверждение как нельзя лучше сработает в ситуации с подписанными законами. Понятно, что власти стремятся дать мощный стимул дальнейшей демократизации общества. Однако с самим обществом дела обстоят не столь однозначно: недоверие к государству у наших граждан приобрело маниакальные формы, и избавиться от этого будет крайне сложно. Эксперты считают, что законы можно было бы сделать лучше и в дальнейшем действовать гораздо эффективнее.

TIME . KZ . «Клад Soprano» — На этой неделе председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья ГОДУНОВА, выступая на совместном заседании палат парламента, предложила ввести персональную ответственность за неэффективные внешние заимствования и прекратить наем иностранных консультантов для изучения зарубежного опыта. Подробности одного случая с привлечением Минобрнауки иностранной компании для консультирования наших чиновников по программе “Жас Маман” стали известны корреспонденту газеты “Время”.

«Синдром отложенной болезни» — Что нас ждёт в посткоронавирусном будущем? — Этот вопрос задают себе не только ученые-вирусологи, но и все медицинское сообщество. Пандемия коснулась всех, мы, кардиологи, тоже лечили пациентов с коронавирусом, а теперь работаем с последствиями этой инфекции, — начала наш разговор доктор медицинских наук, кардиолог, и. о. председателя правления НАО “Национальный научный центр кардиохирургии” Махаббат БЕКБОСЫНОВА — Постковидный синдром уже внесли в международный реестр заболеваний. Его изучают, клиники, где лечат таких пациентов, открываются в разных странах. Медицинское сообщество понимает: если не заниматься этим вопросом, мы получим не только инвалидизацию населения, но и летальные случаи, причина которых — последствия коронавируса.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Мифы как рифы» — По большому счету и сейчас мы живем в мифическом мире! Разве сказки о несомненных успехах 30-летней Независимости не миф, созданный руками придворных адептов и льстецов?! Разве не мифами оказались всевозможные помпезные программы типа «Казахстан—2030»?! Как говорится, где «2030», а где цены на картошку и бензин?! А чего стоит мифологизация личности, руководившего 30 лет Казахстаном елбасы? Сколько мифов вокруг его имени, сколько написано книг о его почти боготворном явлении в этот мир. Его сравнивали с Солнцем и Пророком…

CARAVAN . KZ . «Многие казахстанцы продолжают жить не по средствам, подсаживаясь на «иглу кредитования»» — К сожалению, не все понимают, что любой заем нужно погашать. И, несмотря на возможный допустимо комфортный ежемесячный платеж, он не перестает ложиться бременем на плечи казахстанцев. Средний долг казахстанцев по кредиту продолжает расти: в среднем каждый гражданин должен по кредиту 420 тысяч тенге. Объем выданных кредитов в Казахстане также демонстрирует рост. К примеру, на начало мая он уже превысил 15 триллионов тенге. Если мы посмотрим на цели, из-за которых казахстанцы занимают деньги у банков, то увидим, что из совокупного портфеля ссуд физлиц (7,9 триллиона тенге) почти треть приходится на жилищные кредиты и больше половины – на потребительские.

INFORMBURO . KZ . «Инициатива Минтруда может спровоцировать социальные протесты» — Продолжается дискуссия экономиста Олжаса ХУДАЙБЕРГЕНА и Минтруда об увеличении налоговой нагрузки — Если руководство Минтруда и другие, кто выступает за введение 5-процентного взноса, не видят альтернатив, может, им следует уйти в отставку и дать возможность поработать тем, у кого все в порядке со зрением? В общем, Минтруда должно отказаться от этой вредной идеи и заняться поиском решений, не предполагающих повышение нагрузки на бизнес и население. Или Минтруда действительно хочет спровоцировать протесты в 2023 году, за год до следующих президентских выборов?

AZATTYQ . ORG . «Как осуществляется переход на латиницу? Что известно о реформе сейчас? Объясняем» — В Казахстане продолжается подготовка к переводу казахского языка на латинизированный алфавит. Азаттык дает краткие ответы на важные вопросы, связанные с этой долгоиграющей инициативой.

«В Алматы общественники объявили о создании движения «Халық сенімі»» — 23 июня группа общественных активистов объявила на пресс-конференции в Алматы о создании гражданского движения «Халық сенімі» («Доверие народа»). Среди активистов движения — бывший дипломат Казбек БЕЙСЕБАЕВ, заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии, экономист Айдар АЛИБАЕВ, общественные активисты Габиден ЖАКЕЙ, Марат УАТХАН, публицист Талгат АЙТБАЙУЛЫ, поэт Болат ШАРАХЫМБАЙ. Казбек Бейсебаев и Габиден Жакей были представлены как сопредседатели движения.

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