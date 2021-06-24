Пять дырок в бюджете

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Счетный комитет оценил главные программы развития страны: очень много слов и денег и мало эффекта

Последние недели две во властных коридорах наблюдалось статическое напряжение. Было очевидно, что дела правительства обстоят не очень. И хотя там, наверху, предпочитают жить только завтрашним днем – отсюда эта страсть к программам будущего и одновременно нелюбовь к урокам прошлого и извлечению ошибок, было неясно – удастся ли кабинету Аскара Мамина устоять.

Благодаря депутатам, устоял. Несмотря на то, что Счетный комитет «накопал» немало нарушений. Его Заключение к Отчету правительств РК об исполнении республиканского бюджета за 2020 год можно расценивать как досье компроматов. Компромат против конкретных исполнителей, которые допустили обнаруженные аудиторами злоупотребления, нарушения и пр. Их и искать не надо – абсолютное большинство до сих пор в обойме. И, если бы этот итоговый документ назывался не «Заключение», а «Оценка», и необходимо было бы ее поставить, то еще неизвестно, что именно получила бы исполнительная власть – «уд» или «неуд».

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Ту работу, которую должно проводить собственно правительство – анализировать эффективность государственных программ – сделал Счетный комитет. За долгие годы этот титанический труд выполнен впервые. Вернее, аудиторы и в прошлом году анализировали эффективность 7 государственных программ, но подробностей не было – ведомство лишь представило общие выкладки, говорящие о том, что впечатляющих результатов не то что мало – их практически не видно.

В этом году аудиторы Счетного комитета проштудировали финансовые дела пяти программ и написали подробный отчет, и все, что думают по этому поводу. И он заслуживает не архива – утвердили, и забыли, — а пристального изучения.

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Сегодня мы представим лишь один аспект проблемы – насколько рационально были использованы финансовые ресурсы, с точки зрения государственных аудиторов.

Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020–2025 годы. Цель – повышение доступности и комфорт жилья, развитие жилищной инфраструктуры.

По итогам государственного аудита установлено нарушений на сумму 102,8 млрд. тенге, из них финансовые нарушения — 0,3 млрд. тенге, неэффективное планирование — 92,4 млрд. тенге, в том числе 19,3 млрд. тенге антикризисных средств. Эти средства были выделены на финансирование строительства 19 проектов в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях при отсутствии(!) проектно-сметной документации. Также в рамках этой программы в 2020 году неэффективно использованы 10,1 млрд. тенге.

Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы. Цель – обеспечение занятости и недопущение роста безработицы, создание новых рабочих мест и обеспечение доходов, развитие инфраструктуры населенных пунктов.

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Аудит проведен по поручению главы государства для оценки эффективности использования антикризисных средств. Аудиторскими мероприятиями охвачено 986,5 млрд. тенге, из них: 319 млрд. тенге – средства республиканского бюджета, 667,5 млрд. тенге – средства облигационного займа. В результате установлено нарушений на сумму 101,9 млрд. тенге, или 10% от общей суммы, из них: 21 млрд. тенге – финансовые нарушения; 75,4 млрд. тенге – неэффективное планирование; 5,5 млрд. тенге – неэффективное использование.

По состоянию на 1 апреля 2021 года возмещено порядка 16,9 млрд. тенге. Оставшийся объем подлежащих восстановлению средств находится на контроле Счетного комитета и ревизионных комиссий.

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы. Цель – создание конкурентоспособной обрабатывающей промышленности в стране.

Оценка реализации программы осуществлена с учетом итоговой оценки реализации ГПИИР на 2015-2019 годы. По итогам аудита установлены финансовые нарушения на сумму 146,6 млн. тенге, неэффективное использование бюджетных средств составило почти 7,181 млрд. тенге.

Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Цель – содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.

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Основную нагрузку по финансированию этой программы несет республиканский бюджет. Она самая прожорливая: ежегодное дополнение программы новыми направлениями, задачами и мероприятиями повлекло увеличение объема государственных инвестиций на ее реализацию более чем в 2 раза (с 258,3 млрд. тенге до 593,8 млрд. тенге), в том числе за счет выделения в 2019 — 2020 годах дополнительных средств из Национального фонда (49,2 млрд. тенге) и резерва Правительства (3 млрд. тенге). По информации Министерства труда и социальной защиты населения, за 2017 – 2020 годы всего выделено 549,7 млрд. тенге, освоено – 535,7 млрд. тенге (или 97%).

Аудиторы Счетного комитета проанализировали транши, выделенные с 2017 год по1 полугодие 2020 года на сумму 145,9 млрд. тенге. Нашли нарушений на сумму 18,9 млрд. тенге, в том числе финансовых – 6 млрд. тенге, из которых возмещено 99,3%. На неэффективное планирование и использование бюджетных средств приходится 2/3 общего объема нарушений (12,9 млрд. тенге). Прегрешения следующие: администраторы завышают прогнозируемые расходы, используют средства не по целевому назначению или с нарушениями установленных процедур.

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы. Цель – повышение конкурентоспособности АП, увеличение производительности труда и экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.

Основными источниками финансирования Госпрограммы являются республиканский (63%) и местные бюджеты (37%). В 2017 — 2020 годах освоено 1,658 трлн. тенге. При этом, запланированные объемы финансирования из средств республиканского и местных бюджетов не выполнены в 2017 году на 1,342 млрд. тенге, в 2018 году – на 402,6 млн. тенге, в 2019 году – на 34 млн. тенге, в 2020 году – на 2,648 млрд. тенге.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений по итогам аудита составила 2,8 млрд. тенге, неэффективное планирование – 16,9 млрд. тенге, неэффективное использование – 44,1 млрд. тенге.

P.S. У Счетного комитета есть не только калькулятор, но и «процессор» — понимание, что, где и как надо исправить, чтобы государственные программы были работающими и эффективными, а не превращались во всепоглощающих монстров. И мы продолжим эту тему.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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