«Россия выросла и вознеслась именно как азиатская держава»

Сетевые СМИ о будущем ЕАЭС

«ЕАЭС превращается в главную угрозу для его членов» — МИД Казахстана в непривычной для него оперативной и жесткой манере отреагировал на заявление замглавы МИД России Александра ПАНКИНА о том, что в ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада: «Казахстан никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет и выступает против наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями и против политизации объединения».

По мнению многих экспертов, Кремль в очередной раз демонстрирует намерение использовать ЕАЭС как инструмент для решения своих геополитических задач в стратегической конкуренции с Западом, при этом не спросив мнения своих «партнеров», а просто поставив их перед фактом.

Казахстанские и зарубежные эксперты считают, что за недружественные действия отдельных политиков приходится расплачиваться всем участникам Союза. Эти вопросы были обсуждены на круглом столе, организованном клубом A+ Analytics и New Geopolitics Research Network.

Айдар АМРЕБАЕВ, политолог — Проблемным вопросом является то, что РФ, инициируя ряд инициатив, редко согласовывает их со своими партнерами. Это касается не только вопроса санкций, но и, например, в 2015 году лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали договор о сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь» (в то время «Экономический Пояс Шелкового пути» — прим. авт.). При этом, данный договор не был согласован со всеми партнерами по ЕАЭС, и был единоличным решением Москвы. Как известно, данная договоренность после дальнейших дипломатических усилий с казахстанской стороны была подтверждена год спустя на астанинском саммите глав-государств ЕАЭС. Эта тенденция вызывает беспокойство в Казахстане, поскольку Россия считает, что партнеры по умолчанию будут согласны с любыми решениями Москвы. Поэтому, заявления о «консолидированном ответе ЕАЭС» — является очередным примером таких волюнтаристских решений российского руководства, что существенно ограничивает субъектность стран-участниц, представляя собой не просто риск, а угрозу национальной безопасности и экономической независимости Казахстана, поскольку ставит под сомнение внешнеполитическую доктрину страны. РФ по-прежнему полагает себя главным доминирующим игроком, все время продавливая свои инициативы, заставляя, например, постоянно оправдываться своих партнеров, в том числе, Казахстан. «Эти вещи (прим. – информационные атаки России) нужно однозначно пресекать. Казахстанская позиция заключается в том, что Москве не стоит политизировать ЕАЭС и вовлекать Казахстан во всякие авантюры.

Меруерт МАХМУТОВА, директор общественного фонда «Центр анализа общественных проблем» — Заявление МИД ясно дало понять, что Казахстан не может присоединиться к санкциям против крупнейших экономик мира. Это еще один повод вспомнить о том, что и в целом ЕАЭС изначально не мог быть выгодным в силу сырьевого характера нашей экономики. Тем более, что наш экспорт идет на мировые рынки, и частично через трубопроводы России, с которой мы конкурируем на одних и тех же сырьевых рынках. И наконец, наш крупнейший торговый партнер – ЕС. Поэтому решение присоединиться тогда еще к Таможенному союзу изначально не могло принести выгод для Казахстана.

Наши чиновники любили апеллировать к аргументу о том, что мы получим новый рынок сбыта — вместо 18 млн. получаем 170 млн., имея в виду общий рынок ЕАЭС. Но, если говорить о масштабах экономики, то это был изначально союз неравноправных партнеров. Российская экономика в десять раз больше казахстанской, и еще больше этот разрыв с кыргызской и белорусской экономиками. Еще один аргумент – создание некоего подобия Евросоюза. Но там крупнейшие экономики Франция и Германия взяли на себя груз по содержанию ЕС. В нашем же случае, если называть вещи своими именами, это было сугубо политическое решение.

Расул ЖУМАЛЫ, политолог, член НСОД — Санкции – медленное, но верное оружие. С точки зрения их эффективности только в 30-35% случаев санкции приводят к четкому и однозначному эффекту – принуждают к изменению политики, подходов и т.д. Обратным эффектом санкций может быть, то что страна под их действием может объединяться, консолидироваться, приобретать новых союзников, спонсоров, доброжелателей. Однако, в долгосрочной перспективе санкции, за редким исключением, имеют серьезный эффект.

Для Казахстана проблема состоит в том, что недостаток усилий санкционного противодействия Россия пытается скомпенсировать за счет других стран. В современных условиях Москва уже растеряла большинство своих союзников, а Казахстан все еще остается одним немногих из них, что, очевидно, важно для России.

Что касается ЕАЭС, то совершенно ясно, что эта организация с самого начала была убыточным проектом для Казахстана, но участие в нем было вынужденной мерой под давлением России. Вероятно, так Казахстан попытался уменьшить угрозу повторения украинского сценария. Понятно, что сегодня Нур-Султан вряд ли решится поднять вопрос о выходе из ЕАЭС, но необходимо хотя бы минимизировать обязательства Казахстана, в том числе и с точки зрения защиты рынка от экспансии российских товаров.

Аскар НУРША, политолог — В заявлении российского МИД о «консолидированном ответе ЕАЭС Западу» нет ничего нового. Эта политика реализуется второе десятилетие, а высказывания о необходимости создания наднациональных политических институтов интеграции, усиления полномочий евразийских интеграционных структур становятся все чаще. Несмотря на то, что Казахстан на первое место ставит экономические интересы, ожидается, что Москва будет продолжать подобные действия и далее. В привычном для себя ключе, опровергая российские заявления, будет реагировать и Казахстан. Важно, чтобы не только Казахстан, но и другие страны региона сформировали и открыто выражали свою позицию по этому поводу.

Еще один важный момент — вторичность евразийской интеграции для самой России. Москва выдвигает инициативы, географически выходящие за рамки евразийской интеграции, ведет диалог с Китаем или Западом, подразумевая, что страны-партнеры уже «в кармане», что ЦА – «задний двор» России и никуда не денется. Однако, мы тоже должны вырабатывать свои концепции, свое видение. Например, мы можем поставить вопрос: «А вдруг будущее ЕАЭС — это миф? Что делать в случае, если интеграция окажется неудачной? Возможно, нужно подумать о варианте выхода Казахстана из ЕАЭС в случае географической экспансии России внутри ЕАЭС. Слияние России и Беларуси – нарушение баланса сил, и этот факт должен стать сигналом для выхода наших стран из ЕАЭС. Смысла оставаться внутри уже не будет. Исходя из всех текущих вызовов у нас нет иной альтернативы, как активизировать идею региональной интеграции в Центральной Азии, которая, будет способствовать усилению субъектности стран региона.

«Решение о вхождении в интеграционные объединения должны приниматься на национальном референдуме» — Эксперты Центральной Азии считают, что вопросы вхождения государств в те или иные интеграционные объединения должны решаться на национальных референдумах. Возможно, пора подумать о выходе из ЕАЭС.

Адиль ТУРДУКУЛОВ, журналист (Кыргызстан) — Политизация становится все более ощутимой – Москва усиливает присутствие в наших странах. Хотя уже очевидно, что ОДКБ не способна выполнять роль арбитра, но Россия использует другие инструменты. Известно, что в событиях 2010 года, когда сменилась власть Курманбека Бакиева, не последнюю роль сыграли информационные атаки Кремля. Вскоре стало ясно – почему. Сменивший его Алмазбек Атамбаев выполнил две самые важные задачи – отказался размещать американские базы и принял решение о вхождении в ЕАЭС. Правда, все это не помешало ему оказаться в тюрьме. Москва часто использует свое влияние через поддержку политических лидеров, грубые вмешательства в президентские и парламентские выборы.

Я думаю, что такие вопросы, как вхождение в ЕАЭС должны решать не только политики, но и весь народ. Для этого есть такой механизм, как референдум. Тем более, что не прописан формат выхода из организации, если она не выполняет свои уставные цели.

Бениамин ПОГОСЯН, руководитель Центра политических и экономических стратегических исследований (Армения — В политическом и экспертном дискурсе Армении пока преобладают темы причин и последствий 44-дневной войны с Азербайджаном, а также вопросы предвыборной кампании 2021 года. Россия рассматривается всеми политическими силами Армении как основной партнер, влияние которого после завершения войны с Азербайджаном еще больше увеличилось, и сейчас даже рассматривается возможность создания второй российской военной базы в Армении.

Однако, Ереван всегда развивал многовекторную политику и пытался диверсифицировать свои связи, усиливая контакты с Западом. Почти все политические силы страны, несмотря на пророссийскую ориентированность, заинтересованы в развитии отношений с Западом (США, ЕС, НАТО), Китаем, Индией, Ираном и другими игроками. В связи с этим, Ереван не заинтересован в формировании объединенной позиции ЕАЭС на санкции, и в случае попытки российской стороны сформировать их, наиболее вероятно будет выступать против этого.

Эмиль ДЖУРАЕВ, эксперт (Кыргызстан) — В стране наблюдается особый период в политике после смены власти в октябре 2020 года в связи с приходом к власти Садыра Жапарова. В настоящее время его внешняя политика еще формируется. В риторике правительство придерживается многовекторности и заинтересованности в развитии отношений с другими государствами, не отказываясь от участия Кыргызстана в ОДКБ и ЕАЭС. Однако у Садыра Жапарова несколько иное видение внешней политики, по сравнению с Сооронбаем Жеенбековым, который был полностью лоялен Москве.

Второй особенностью, является то, что кыргызско-таджикский конфликт поднял вопрос о том, насколько Кыргызстан может рассчитывать на полноценное союзничество с Москвой. В обществе и политических кругах появились точки зрения, что Россия одновременно поддерживает и Душанбе, и Бишкек друг против друга. Некоторые политики уже открыто обсуждают вопрос о нецелесообразности пребывания Кыргызстана в ОДКБ, а также проблемные аспекты отношений с РФ и ЕАЭС. Хотя политическое руководство на всех площадках повторяет тезисы о стратегическом партнерстве с РФ, критическое отношение к ЕАЭС, ОДКБ, России усиливается.

Фарход ТОЛИПОВ, директор исследовательского центра «Караван Знаний» (Узбекистан) — Я думаю, мы все сейчас должны занять по отношению к ЕАЭС наблюдательную позицию. Тем более, отношение в наших странах к нему достаточно неоднозначно. Например, в Узбекистане, как только появились официальные сообщения о его вступлении в ЕАЭС, в обществе развернулись нешуточные дебаты. Наше гражданское общество выступило против этого шага, предложив в качестве компромисса более мягкий статус наблюдателя до 2025 года. Узбеки, возможно, больше, чем его соседи, озабочен идеей диверсификации внешнеэкономических связей.

Мягкая сила России проявляется у нас особенно в образовании. Но популярность курсов английского языка гораздо выше — у молодежи настрой на ведущие университеты запада, а русский язык — для потенциальных гастарбайтеров.

В целом, я поддерживаю тезис о том, что решение о вступлении в любую организацию должно принимать не руководство страны, а механизм референдума. Но это маловероятно из-за трусоватости наших политиков. К сожалению, это типичный комплекс слабого или малого государства.

Амиржан КОСАНОВ – «Война миров» — Не секрет, что неоимперская политика Кремля имеет не только экономический характер, например, нефтегазовый шантаж, который, в частности, реализуется через весьма спорный проект ЕАЭС, где у РФ практически монопольное положение, и основные решения принимаются в Москве. У этой политики не только милитаристский характер, когда аннексируется территория соседнего братского государства, а с севера то и дело раздаются провокационные заявления с претензиями на ревизию истории и посягательствами на территории других стран, у нее, ярко выраженный агитационно-пропагандистский окрас.

Да, любая нация должна знать про другие миры: тюркский, азиатский, европейский, американский и, конечно, русский. Но нам нужен русский мир Пушкина, а не Путина. Нам нужен русский мир Толстого и Достоевского, а не Никонова и Жириновского. Нам нужен мир с гуманистическими идеалами, а не оправдывающий сталинизм. Нам нужен мир, ориентированный на демократические ценности, а не зацикленный на сохранении власти одного человека. Нам нужен мирный Мир, а не тот, что угрожает миру, в том числе, и своим соседям, и от которого отвернулся весь цивилизованный мир. Нам нужно мирное сосуществование, а не война миров.

Сауле ИСАБАЕВА – «Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?» — Наше отношение к России можно назвать двояким: с одной стороны, мы вроде бы стремимся отгородиться от большого и влиятельного соседа, меньше зависеть от него, но с другой, прилагаем для этого недостаточно усилий, опасаясь лишиться его поддержки. Тогда как позиция Кремля в отношении Казахстана, да и в целом всех государств Центральной Азии вызывает аналогии с известной пословицей: «Собака на сене лежит, сама не ест и другим не даёт». То есть, Россия как бы сохраняет дистанцию, не особо вмешивается, однако зорко следит за тем, чтобы и прочие крупные игроки не хозяйничали в регионе. Впрочем, совсем скоро ситуация может кардинально измениться. О том, каким будет наш «совместный путь в будущее», рассуждает казахстанский политолог и географ Марат ШИБУТОВ.

— Когда мы говорим о влиянии РФ на Казахстан и центрально-азиатский регион, то представляем ее как единый монолит, который централизованно и самостоятельно вырабатывает решения. Но это далеко не так. В реальности мы имеем дело со сложной комбинацией из множества игроков с совершенно разными взглядами и интересами.

Поэтому чтобы предугадать, какими будут дальнейшие шаги России в нашем регионе, нужно брать в расчет мнения всех крупных участников: силовиков, экономического блока, пограничных регионов, крупного бизнеса и т.д. Тут в принципе не может быть какой-то единой и четкой позиции, поскольку, как я уже сказал, любое решение российских властей представляет собой сложную смесь различных интересов. И это характерно для любого государства, а не только для РФ. У Казахстана, к примеру, ведь тоже нет какой-то конкретной внешней политики — как правило, она согласовывается с разными центрами принятия решений.

Но отмечу, что внешняя политика России фундаментально всегда менялась под влиянием выбора, куда идти – в Европу или в Азию. Более того, надо понимать, что Россия выросла и вознеслась именно как азиатская держава, а точнее, как самая западная из азиатских держав. И свои огромные финансовые ресурсы она заработала не только на продаже природных ресурсов и сельхозпродукции, но и на перепродаже товаров из Китая, Ирана, Индии, ЦА. К тому же азиатская часть ее территории составляет 77 процентов, то есть она в три раза больше европейской.

Несмотря на это, российская элита, начиная с эпохи правления Петра Первого, всегда стремилась, да и сейчас продолжает стремиться на Запад. Достаточно вспомнить, как в 1991 году Россия, Украина и Беларусь, объединившись, пытались избавиться от своих азиатских соседей. Или как на протяжении всех этих лет Москва металась из стороны в сторону, желая наладить отношения то с НАТО, то с ЕС или отдельными его странами.

Редьярд Киплинг говорил: «Всякий русский как азиат очарователен. И лишь когда настаивает, чтобы к русским относились не как к самому западному из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело. Он сам никогда не знает, какая сторона его натуры возобладает в следующий миг».

В этих строках выражено мнение всего англосаксонского мира в отношении России. Не случайно Запад постоянно ограждается от нее – и экономически, и политически. Очевидно, все идет к тому (а в последнее время особенно стремительно), что ее из этого «мира» выпихнут настолько сильно и далеко, что больше она туда вряд ли вернется.

Давайте будем откровенными: мы ведь так и не избавились от роли России как посредника во взаимодействии с внешним миром. Простой пример. Китайские новости, которые, кстати, публикуются и на русском, и на казахском (в Синьцзяне) языках, мы берем из российских СМИ, даже фотографии оттуда «качаем». Или взять зарубежную литературу – никто в РК не занимается ее переводом, разве что с недавних пор одно частное издательство начало выпускать детские книги про Гарри Поттера на казахском языке, но это капля в море.

За 30 лет мы так и не избавились от российского влияния, да и не особо пытались. Складывается ощущение, что центрально-азиатские страны в принципе неспособны на такой уровень самостоятельности — они не тянут ни экономически, ни политически, ни культурно. А это значит, что морально к такому повороту мы готовы. Другое дело, что сама Россия еще сомневается. Но рано или поздно Запад вобьет ей эту мысль в голову, и она вернется в наш регион, как вернулась в Узбекистан, заняв там достаточно сильные позиции.

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