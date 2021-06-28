Борьба по-казахски за наследство Джучи хана

Сетевые СМИ об улусе старшего сына Чингис хана

«В Казахстане появится научный институт имени старшего сына Чингисхана – Джучи» — В Казахстане создадут научный институт изучения улуса Джучи. Соответствующее постановление министерства образования и науки Казахстана опубликовано на портале открытых НПА. В документе сообщается, что научный институт создают по поручению президента Казахстана от 18 августа 2020 года. Финансирование института будет вестись в пределах средств, предусмотренных бюджетной программой по развитию науки.

Сотрудники института планируют проведение комплексного изучения ключевых проблем политической, этнокультурной, социальной и военной истории Казахстана периода Средневековья и нового времени включительно (Улус Джучи – Казахское ханство) в рамках специализированного направления по исследованию наследия Алтын Орды.

Напомним, в августе 2019 года Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в международном туристическом форуме «Улытау — 2019». Тогда глава государства заявил о необходимости отдать дань памяти основателю Золотой Орды Джучи-хану.

Могила Джучи находится в 45 километрах от Жезказгана в Улытау. Усыпальница старшего сына Чингисхана воздвигнута в первой половине XIII века.

Зиябек КАБУЛЬДИНОВ, директор Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова – «В Казахстане идет публичное и бурное обсуждение проекта создания нового научного института изучения Улуса Джучи» — К Улусу Джучи, созданному им и его славными потомками, Казахстан имеет самое прямое и непосредственное отношение. Так, эта крупнейшая империя мира возникла именно на территории Казахстана и затем постепенно распространилась на другие сопредельные земли. Известно, что более 750 лет

назад, в 1269 году, на берегу реки Талас состоялся великий курултай тюрко-монгольской знати из улусов Джучи, Чагатая, Угедея, где их правители открыто объявили о своей независимости от империи, центр которой находился далеко в Китае, в городе Пекине (Ханбалык).

Очевидно и то, что значительную часть территории Улуса Джучи занимали земли современного Казахстана и сопредельных земель, где сегодня компактно проживают этнические казахи. В какой-то степени можно заявлять, что наша земля была сердцевиной, стержнем, ядром будущей новой империи.

Доподлинно известно и то, что основатель этого Улуса хан Джучи погребен на территории Казахстана (Улытауский район, Карагандинская область). Это место стало одним из важных сакральных объектов нашей страны и, надеемся, всего мира. Захоронение Джучи именно на территории страны Великой степи абсолютно не случайно: казахские (кыпчакские) земли и сами степняки были его надежной опорой.

Дольше всех правление джучидов сохранилось именно на территории Казахстана (правитель Бокеевской Орды Жангир-хан правил до 1845-го, хан Кенесары – до 1847 года).

Никто не оспорит и тот факт, что между Улусом Джучи и Казахским ханством существует самая прямая и неразрывная связь – преемственность. Так, одна из столиц Улуса Джучи – Сарайчик – находится на территории Казахстана (Атырауская область), и здесь погребены как ханы Улуг Улуса, так и Казахского ханства – по сути, близкие родственники.

Наверняка и при жизни потомки казахских ханов и султанов, погребенных в Сарайчике, прекрасно знали свои генеалогические таблицы, помнили о связи поколений правителей Улуса Джучи и Казахского ханства. В связи с этим «вторичное» возвращение в междуречье Урала и Волги султана Бокея со своими подданными в 1801 году – тоже не из разряда случайных явлений.

К сожалению, сегодня в отделе древней и средневековой истории Казахстана и сопредельных территорий Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова (ИИЭ) нет специалистов по Улусу Джучи. Более того, их очень мало во всем Казахстане, а те, которые есть, разбросаны по стране и не только (3 специалиста – в столице, 1 – за рубежом, 1 – в Алматы, 1 – в Костанае). В 2021 году четыре докторанта ИИЭ, обучающиеся на базе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, выбрали темы своих диссертаций, близкие к истории и эпохе Улуса Джучи.

Асылбек БИСЕНБАЕВ, историк – «Разразились споры вокруг Института Жучи» — Мнений много и разных. Таки вот — история — это все-таки хронология и наука выросла из летописей. А значит надо начинать с самого начала. Потому предлагаю начать с создания института Моде — хуннского государства как предтечи! Потом уже создать институт имени Великого тюркского каганата! А уже затем институт Восточного и институт Западного тюрских каганатов! Затем Тюргешский институт, Карлукский институт! Как кыпшак категорически настаиваю на Кыпчакской академии наук в составе институтов древних и современных народов, в состав которых вошли кыпчаки! И отдельно институт зарубежного кыпчаковедения имени султана Бейбарса! Еще ведь есть Уйгурский каганат, Кыргызский и другие, а также государство найманов и аргынов. (Кого забыл — извините). И только потом можно будет создать Институт Джучи.

Александра АЛЁХОВА – «Изучение истории все чаще политизируется и похоже на распил бюджета» — На днях объявлено о скором появлении очередного научного института по изучению улуса Джучи. При том, что в Казахстане успешно десятилетиями действуют Институты востоковедения, истории и этнологии, археологии и множество других.

На новость об институте во имя Джучи отреагировал известный политолог и биограф Данияр АШИМБАЕВ — «В политической истории набирает силу «джучизм», построенный, как и многое другое, на манипуляциях с фактами», — написал он на своей странице в Facebook. — «Хочется напомнить, что улус Джучи был основан на завоеванной монголами территории кипчаков, которые стали затем основной ударной силой в армии своих завоевателей.

Часть кипчаков бежала от монголов в Европу, другая часть — вместе с русскими князьями — пыталась организовать сопротивление, но была разбита на реке Калке. Кипчаки, кстати, с русскими и воевали, и дружили. Тот же Александр Невский, любимый и при царе, и при СССР, да и сегодня, по маме кипчак. И при его правлении, о чем северные историки не любят писать, произошло организационное вхождение Руси в улус Джучи. А в 1257 по его приглашению монгольские аудиторы проводили АТО (антитеррористическая операция) в Новгороде.

Академик Бекмаханов (сам торе) писал: «Монголо-татарское иго надолго задержало экономическое и культурное развитие Казахстана, затормозило формирование казахской народности, сложение государства».

«Джучизм» не учитывает того, что южный и восточный Казахстан входили в улус Чагатая (если уж мы делаем фетиш из монгольского АТД (административно-территориальное деление), у которого не менее интересная история и культура. Я недавно публиковал данные о реестре исторических памятников. Хочу напомнить, что их львиная доля находится на юге и относится к домонгольскому периоду. Забавно наблюдать, как у нас любят делать из истории жупел и бегать с ним».

Гуманитарная сфера стала активным реципиентом бюджетных средств. Причем зачастую результат гигантских трат невозможно потрогать руками. То есть оценить и ощутить хоть какой-то эффект. Данияр Ашимбаев считает, что всю эту бесконечную пищевую цепочку по распилу бюджетных средств проще не трогать, чем ей противостоять.

— В 2021 году ученые, «изголодавшиеся» по научным бюджетным исследованиям из-за пандемии, срочно захотели заняться изучением Золотой орды.

Эту тему сейчас активно продавливают. Причем с одной стороны есть реальные исследования, а с другой – политизированные.

У нас в структуре Национальной академии наук существовали Институт истории и этнологии, выделенный из него в начале 90-х Институт археологии, которые провели огромный объем работ и имеет огромную базу наработок.

Потом создали Институт истории государства, который получил огромное финансирование и занимался и занимается изучением современного этапа государства.

Есть Институт востоковедения и другие сформировавшиеся научные коллективы. Но, заметьте, сейчас наиболее активно лоббируется создание нового института с отдельным бюджетом по изучению улуса Джучи.

Мерей СУГИРБАЕВА – «Для чего в Казахстане создается институт Улуса Джучи?» — Решение о создании НИИ вызвало большой резонанс, а историки оценили его, мягко говоря, назвав это «паразитированием на науке, прикрываемое благими намерениями». Каковы же аргументы за и против?

Меруерт АБУСЕИТОВА, доктор исторических наук, член-кор. НАН РК, директор республиканского центра по изучению исторических материалов при институте востоковедения имени Рамазана Бимашева считает, что для создания еще одного серьезного института нужна предварительная подготовка. В первую очередь – специалистов, владеющих восточными и западно-европейскими языками для исследования письменных источников, связанных с историей Золотой Орды, и навыками работы с рукописями и архивами.

– Сама я, как специалист-источниковед, доверяю только архивам и источникам, поэтому смотрю на все процессы, имеющие отношение к истории, с точки зрения кадровой обеспеченности, но, по моему твердому убеждению – научный потенциал страны не готов к созданию нового профильного института. Получается, что институт создают ради института, не имея самого главного – специалистов для исследования источников по истории и культуре Золотой Орды.

Одним из тех, кто выступает за создание института Улуса Джучи, является историк Жаксылык САБИТОВ. По его мнению, отсутствие специалистов по тематике является дополнительным стимулом для открытия нового академического института.

— Что касается целесообразности появления нового института, то его целью является изучение не самого Джучи, а его Улуса, связанного с историей Золотой Орды и Казахского ханства вплоть до Кенесары-хана, так как в обоих этих государствах правили потомки Джучи. Поэтому вновь создаваемый институт концептуально будет охватывать период истории от XIII до XIX веков, который очень слабо изучен. Мы по истории того же XVII века знаем меньше, чем, допустим, любого отдельно взятого дня второй половины детально описанного и задокументированного XX века. После двух юбилеев – 550-летия Казахского ханства и 750-летия Золотой Орды – появилось осознание того, что одними тоями историю не закроешь, нужно заниматься научной работой. Мне кажется, президент Казахстана именно после этих юбилеев принял решение о необходимости института, целью которого является изучение слабо изученной части казахской истории.

– Я даже затрудняюсь комментировать это событие, потому что не пойму, для чего нужно создавать отдельный институт по отдельному периоду истории, – недоумевает специалист по средневековой медиевистике, кандидат исторических наук Нурлан АТЫГАЕВ.

— Несомненно, историю Улуса Джучи надо изучать, но зачем зацикливаться только на Золотой Орде? У нас ведь есть и другие периоды истории. Например, Улус Чагатая, Могулистан, из которой она и выделилась, Тюркский каганат и государство Караханидов. А что, это уже не часть нашей истории или они настолько хорошо исследованы, что больше не нужно их изучать? То есть, исходя из этой логики, по каждому периоду истории нужно создавать отдельные институты и открывать финансирование.

Петр СВОИК – «Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания» — И вот здесь закономерен разгорающийся все последнее время интерес к временам Золотой Орды, вплоть до предложений о создании «института Джучи». С тем посылом, что оттуда и пошла история Казахстана. Хотя пока это смелая научная гипотеза, но никак не действующая каноническая версия, согласно которой история идет от Казахского ханства, образовавшегося много позже.

Строго говоря, тут и доказывать-то нечего, казахи, безусловно, исторические наследники улуса Джучи, не единственные, но самые последовательные. Те же татары, давно отпраздновавшие 750-летие Золотой орды, как свой праздник, обособились в Казанское ханство гораздо раньше, чем от государства кочевых узбеков, – остатка той самой Большой Орды, уже без Крымского, Астраханского и Сибирского ханств, откочевали еще и будущие казахи.

Генетики, антропологи и филологи расскажут нам о различиях, но политически казахи – это и есть та совокупность примерно семи исторических народов и скольких-то крупных племен, которые сплотились-перемешались именно по ходу образования, существования и распада империи Чингисхана. В историческом смысле Чингисхан, безусловно, предок современных казахов, а казахи – его потомки.

Как, между прочим, и современная Россия, и русские – они ведь тоже оттуда. Как Москва сделалась матерью городов русских, разве не во времена Золотой орды и не через прямое покровительство расторопного князя Ивана Калиты ханом Узбеком?

Да, в российской историографии тоже еще держится концепция «татаро-монгольского ига», хотя менее ангажированный и более сбалансированный взгляд на общую историю Евразийских пространств и народов тоже вполне себе находит место. Но мы сейчас не о соседях, а о себе. История (как и футбол) дело обоюдное, а потому важно, как в казахской академической версии будет отражено наше общее далекое и недавнее прошлое.

Здесь на самый принципиальный момент, ради которого все и написано, стоит обратить внимание – замену эстетики распада пафосом созидания.

Смотрите, как многозначительно получается: и нынешняя, выстроенная с нуля казахская государственность вытекает из распада Советского Союза, и Казахское ханство ведет свое начало от окончательного распада того, что было Золотой ордой…

Историческим же стержнем Евразийских пространств и народов, независимо от оценочных суждений, какими бы мы хотели сопроводить эти вехи, являются создание Монгольской империи времен внука Чингисхана Хулагу и СССР времен Сталина-Мао. И на этом стержне Золотая Орда – Московское царство – Российская империя и Советский Союз есть прямые исторические родственники и восприемники…

Делиться-обособляться, понятное дело, проще, некоторым это выгоднее, а кое-кому так и просто необходимо. Но в таком «суверенном» формате единственное, что страна и народ приобретают в конечном счете, это много-векторную эксплуатацию такого рода «независимости». Что сегодня и имеем. И что в учебниках будущего будет, конечно, расписано обидно для нас, но поучительно для потомков.

Один заключительный пример на счет того, что лучше делать вместе, а не отдельно. Представим, что команда разработчиков академической версии напишет историю Казахстана исключительно на государственном языке и латинским шрифтом. Модернизация сознания будет достигнута полностью, но кому принесет пользу такая История?

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