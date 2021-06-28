«Не надо бояться развала такого госаппарата» 28.06.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 278 0 Айдар Алибаев о некомпетентности и вороватости чиновников Похожие материалы: «Может ли парламент заявить вотум недоверия правительству?». «Чиновники наступают на грабли общественного недовольства». «Опыт социального картографирования Алматы». «Мамай предложил переименовать столицу в Алашорду» «Антикор» должен разумно подходить к выполнению стоящих перед ним задач – Токаев «Ошибка или злой умысел — Токаев высказался о коррупции». «Ужесточить карантин в Казахстане решило Правительство». «Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания». «Инициатива Минтруда может спровоцировать социальные протесты» Токаев, Мусабаев… Должности обязывают Работники нефтегазового месторождения обратились к Токаеву в Мангистау