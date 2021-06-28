Токаев, Мусабаев… Должности обязывают 28.06.2021 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 3019 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 69 Похожие материалы: Освобождена от должности председатель комитета информации МИОР РК «Антикор» должен разумно подходить к выполнению стоящих перед ним задач – Токаев «Ошибка или злой умысел — Токаев высказался о коррупции». «Ужесточить карантин в Казахстане решило Правительство». «Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания». «Инициатива Минтруда может спровоцировать социальные протесты» Токаев принял главу МИД Катара Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником