Правительство стимулирует болезни экономики 28.06.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 56 0 Экономист Айдархан Кусаинов о нежелании менять порочную экономическую модель Похожие материалы: Правительство буксует в строительном бездорожье Свыше Т82 млн хотят потратить на дорожную карту развития креативной экономики в Алматы Правительство создало совет по управлению Алматинской агломерацией На 10 лет правительство должно планировать источники и долю погашения госдолга – Годунова «Чем чревата для Казахстана политизация истории?». «Инфляция. Главный враг экономики наступает на Казахстан?». «У наших руководителей привычка держать рядом не очень умных людей. Умные портят им настроение». «Национальная буржуазия объявила войну «агашкам»?»