Нужно ли Казахстану учиться на сирийских ошибках? 02.07.2021 17:30 Лилия ИГЛИКОВА За рубежом 413 0 Акмарал Баталова о причинах сирийского конфликта Похожие материалы: В Афганистане мало взять власть, ее нужно удерживать Казахстану негоже быть дровами геополитического костра «В условиях любых вызовов необходимо сохранять суверенитет Казахстана». «Казахстан дрейфует от России». «За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана». «Освоить Кашаган за 130 лет – бред или реальность?» Имеющим медотвод от вакцинации не нужно еженедельно проходить ПЦР-тест Т182 млрд нужно генпрокуратуре Казахстана на высший надзор за точным соблюдением законов