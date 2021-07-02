В Афганистане мало взять власть, ее нужно удерживать

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Политолог Рустам Бурнашев о ситуации в Афганистане и вокруг него

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