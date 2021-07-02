В Афганистане мало взять власть, ее нужно удерживать 02.07.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 517 0 Политолог Рустам Бурнашев о ситуации в Афганистане и вокруг него Похожие материалы: Имеющим медотвод от вакцинации не нужно еженедельно проходить ПЦР-тест Т182 млрд нужно генпрокуратуре Казахстана на высший надзор за точным соблюдением законов «Муллы в роли моральных авторитетов: нужно ли с этим мириться?». «Номадический ренессанс вместо столкновения цивилизаций». «Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?». «Уговоры кончились — уколись или… увольняйся» «Военные базы США в Казахстане: от фактов до истерики в российских СМИ». «Наша власть до сих пор не осознала силу медиа!». «Последствия победы Байбека над Мамаем». «Почему растут цены в Казахстане». «Почему казахстанцы несут деньги в финансовые пирамиды?» «Осторожно, индийский штамм!». «Нужно ли вводить обязательную вакцинацию против Covid-19 в Казахстане?». «Населением Казахстана всё сложнее управлять». «Кто и как в Казахстане создает мифы о советском прошлом?». «Почему Мухтару Тайжану не суждено быть во власти»