До конца года нефтедолларов в казне хватит 03.07.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 184 0 Аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов о мировой конъюнктуре на «черное золото» Похожие материалы: До конца года планируется внедрить в Казахстане «зеленые» облигации Токаев отложил норму о передаче сельхозземель частникам до конца 2026 года Заседание ОПЕК+ определит ситуацию на мировом рынке нефти до конца года Сенат РК согласился отложить норму о передаче сельхозземель частникам до конца 2026 года Реконструировать 27 пунктов пропуска между Казахстаном и Россией хотят до конца 2025 года