Куда идет казахское кочевье (кош)?

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Сетевые СМИ о смыслах жизни номадов

Айнаш МУСТОЯПОВА – «Номадический ренессанс вместо столкновения цивилизаций» — Куда сегодня власти ведут наш кош? Явно ни к либеральной демократии западного типа, ни по собственному цивилизационному пути. Пришло время ответить на цивилизационный вызов, который мы, номады, рискуем пропустить.

Мир находится в состоянии глобального перехода, о котором говорят экономические, политические, а если точнее, то цивилизационные кризисы. Совершается очередной исторический поворот, который определит будущее человечества, как минимум, на пару столетий. Ф. Фукуяма, вопрошая о конце истории, не ошибся в том смысле, что завершается та историческая эпоха, которая была названа модерном, начавшимся в Европе в период позднего средневековья, с Реформации, складывания централизованных государств, формирования европейских наций и колониальных захватов. Почему он называется европейским? Потому что в течение последних столетий веков именно Европа определяла пути и методы модернизации.

Прежние ценностные и целевые установки Запада себя исчерпала: политика с позиции силы, навязывание своего культурного кода, религиозная нетерпимость, модернизация ценой вестернизации и др.

Кочевая цивилизация претерпевала значительную трансформацию. Да, мы не кочуем, но духовные ценности, культура не исчезают с изменением образа жизни. В Японии нет самураев, но нравственные кодексы работают. В Европе уже нет рыцарства, она не состоит из феодальных государств, но цивилизационные признаки сохраняются, потому что в основе прежняя культура. От того, что казахи перестали кочевать, они не перестали быть носителями своего цивилизационного кода – культуры, языка, традиций, мировоззрения номадов.

Итак, куда сегодня власти ведут наш кош? Явно ни к либеральной демократии западного типа, ни по собственному цивилизационному пути, суть главных принципов которых сегодня совпадают. Ко времени пришелся и метамодерн, как выражение духа современности, ее готовности к движению, переменам, консенсусу, соединению противоположностей, сочетанию разных культур и сближению эпох.

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Что в этот переходный для всего мира и нашей страны момент делает власть? Ослабляет страну, отдавая ее на откуп других цивилизаций, чужих целей и собственных интересов.

Время пришло. Надо отправляться в путь, соединяя время и пространство, как поступали номады. К слову, это – третий цивилизационный вызов, который мы, номады, рискуем пропустить.

Сауле ИСАБАЕВА – «Национализм vs патриотизм: что возьмет верх в Казахстане?» — Этнический национализм заявил о себе в Казахстане почти сразу после обретения независимости, но в последние годы стал проявлять себя особенно активно. Тем не менее, власть и общество продолжают закрывать глаза на эту тенденцию, что представляет серьезную угрозу для стабильности страны, считает историк Нуртай МУСТАФАЕВ. С ним мы и решили поговорить о том, что привело к росту националистических настроений, чем чревато их игнорирование и есть ли достойная им альтернатива.

Примеров предостаточно — чего стоит один только Кордайский погром, произошедший 7–8 февраля прошлого года в Жамбылской области. Ведь те, кто его инициировал, ничем не отличаются от украинских бандеровцев, которые в марте 1943-го сожгли белорусское село Хатынь и убили 149 его жителей, или от тех же немецких нацистов. Разве что меньшими масштабами в связи с отсутствием у них государственной машины и мощной армии по типу вермахта Германии. Впрочем, если говорить о масштабах, то для такой страны, как Казахстан, они уже запредельны — за тридцать лет в нашей стране сотни людей погибли и тысячи пострадали в результате межэтнических конфликтов.

А вот если у нас произойдет реабилитация коллаборационистов, служивших и воевавших в рядах «Туркестанского легиона», «Восточно-Тюркского соединения СС», то это будет решающий, знаковый этап трансформации Казахстана в общество, поощряющее нацизм. Пора уже перестать строить иллюзии по этому поводу! Во всех странах мира, во всех законодательствах, в том числе в Уголовном кодексе РК, коллаборационизм – это предательство Родины, государственная измена. Чем это чревато, мы видим на примере Украины, которая первой среди постсоветских стран осуществила переход к нацистскому режиму. И к этому были предпосылки, а именно то, что на государственном уровне признаны и героизируются бандеровцы, сам Степан Бандера, Роман Шухевич, «Организация украинских националистов» (УНА), «Украинская повстанческая армия» (УПА), дивизия СС «Галичина», украинские батальоны «Нахтигаль» и «Роланд».

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В Казахстане инициаторы реабилитации коллаборантов говорят, что те «убивали красных». Налицо очень недалекий либерально-нацистский антисоветизм. Было бы интересно узнать, как все это оценивают потомки тех, кто устанавливал советскую власть, руководил Казахстаном в тот период? Например, бизнесмены Сакен Сейфуллин, экономист, Ораз Жандосов? Наконец, что думает об антисоветизме, героизации тех, кто перешел в годы войны на сторону нацистов, президент страны Касым-Жомарт Токаев, сын писателя-фронтовика Кемеля Токаева? Да и миллионы казахстанцев, чьи деды, прадеды воевали против Германии и десятка других нацистских режимов Европы, строили города, села, фабрики, заводы, автомобильные и железные дороги, театры и все остальное, чем мы сегодня пользуемся и что вскоре исчерпает свой временной ресурс.

Специалисты в лице этнополитологов и этносоциологов прекрасно знают, что этнонационализм и нацизм – по сути, одно и то же. В десятках энциклопедических справочников определения этих двух понятий полностью совпадают: и там, и там приоритет отдается конкретной этнической группе (во всем – политике, культуре, языке, ценностях и т.д.). Иначе говоря, нация – превыше всего! Различие лишь в условиях реализации. Нацизм – это когда этнонационалисты, уже пришедшие к власти в том или ином государстве, реализуют свои воззрения, используя имеющиеся у них в руках ресурсы, включая карательные, информационные, образовательные и культурные.

Мади АЛИМОВ – «Муллы в роли моральных авторитетов: нужно ли с этим мириться?» — Одной из самых тревожных тенденций в общественной жизни Казахстана последнего времени становится ее все более ощутимая клерикализация. Увидеть муллу или имама на самых разных мероприятиях, от свадеб и юбилейных торжеств до тризн, –дело привычное. Конечно, в присутствии на них служителей культа нет ничего зазорного, если бы не одно «но»…

С некоторых пор муллы и имамы как-то исподволь стали брать на себя инициативную роль. Причем она усиливается прямо на глазах, и ее проявления порой принимают откровенно навязчивый характер. Например, когда во время поминального аса мулла полчаса рассуждает о смысле жизни (это становится чуть ли не традицией), так и подмывает напомнить ему, что люди собрались вовсе не для этого, а он приглашен только затем, чтобы прочитать молитву.

Я ничего не имею против религии и служителей культа, но все же хотелось бы понять, кто и когда уполномочил наших мулл и имамов на роль кормчих массовых мероприятий? Мне это непонятно по одной простой причине: среди их участников могут быть как верующие, так и неверующие, а то и иноверцы или просто атеисты. Почему последние должны выслушивать нравоучения служителя веры, которой они не придерживаются? А как же тогда быть с плюрализмом мнений и свободой совести? К тому же не будем забывать, что согласно Конституции РК, наше государство является светским.

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При этом ни на минуту не стоит забывать, что принципы и философия светского государства дают нашей молодой государственности больше шансов на прогрессивное развитие, тогда как нарастающая в недрах общества религиозность не может служить гарантией ее успешного продвижения вперед. Как свидетельствует мировая история, на определенных этапах ислам сыграл свою прогрессивную роль в распространении знаний и оказал ощутимое влияние на культурное развитие самых разных обществ. Но сегодня ситуация несколько изменилась. Исламские ортодоксы не всегда позитивно относятся к науке и к современным знаниям. Более того, нередки случаи, когда они занимают в их отношении жесткую позицию и выступают за ограничительные меры в вопросах образования и культуры.

В то же время я вовсе не собираюсь отрицать важность религии как инструмента духовного развития общества и граждан, но настаиваю на том, что приоритет должен быть за принципами светского государства.

Женис БАЙХОЖА – «Почему казахи стали чаще отдавать своих детей в русские классы?» — В прошлом номере Qazaqstan Monitor была опубликована статья «Языковой парадокс. Доля учащихся казахских классов снижается, а русских – растет». Она носила, главным образом, констатирующий характер, в ней не рассматривались возможные причины возникновения столь неожиданной, на первый взгляд, тенденции. А без попытки выявить те факторы, которые могли вызвать изменение тренда, разговор будет неполным.

Иначе говоря, северные казахи проявляют больше склонности к получению образования на русском языке, чем южные. Кто-то объяснит это последствиями русификации, имевшей место в советский период, и соответственно «языковой наследственностью (преемственностью)». Но ведь после обретения независимости там тоже прослеживалась очевидная тенденция к тому, чтобы отдавать детей в казахские классы. Почему же произошел разворот в обратную сторону?

И потом, например, в Нур-Султане значительную часть жителей составляют «титульные» выходцы с юга, который в гораздо меньшей степени подвергся русификации, но, тем не менее, в столице соотношение между количеством учащихся казахских классов и общим количеством школьников-казахов намного ниже, чем в целом по республике и даже чем в Алматы. К тому же главный город страны является одним из трех лидеров (или анти-лидеров?) по темпам снижения УПКОК – 5,8 процентных пункта за пять лет.

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Тогда же стало увеличиваться количество молодых казахстанцев, поступающих в российские вузы, В соседнюю страну с ее огромным рынком труда и более высокими зарплатами потянулись наши трудовые мигранты. А год назад Владимир Путин прямо заявил, что в России не хватает рабочих рук, что с каждым годом их дефицит будет только обостряться (кстати, сейчас на правительственном уровне рассматривается возможность привлечения даже заключенных), и потому РФ нуждается в притоке «носителей русского языка».

Все названные выше обстоятельства могли так или иначе привести к пересмотру некоторой частью казахского социума своих предпочтений при выборе языка обучения для детей.

Поэтому для все большего числа родителей-казахов оптимальным становится такой вариант: дома, в семье воспитывать детей на родном языке, чтобы они не забывали о своих корнях, а образование давать им на другом – русском или, если позволяют финансовые возможности, английском (в частной школе). И это вполне оправданный прагматичный подход, продиктованный заботой о будущем ребенка…

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