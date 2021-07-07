Большая Евразия требует осмысления

Имперским проектам нужны форматы, способные гармонизировать их взаимодействие

«Настало время сплотиться вокруг идеи Большой Евразии, которая объединит в единый интеграционный проект XXI века ЕАЭС, Экономический пояс Шелкового пути и Европейский союз», – заявил Нурсултан Назарбаев в 2015 году. Евросоюз за прошедшие годы из интеграционных контактов заметно выпал, а вот Москва и Пекин находятся в поиске сопряжения своих амбициозных проектов. Об этом говорили на заседании экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» по теме «Большая Евразия: построение пространства совместного развития».

Мир живет в условиях высокой неопределенности. Процессы глобализации в их традиционном понимании дали сбой, усилились тенденции изоляционизма, возросла роль национальных государств. В международных отношениях усиливается тренд на фрагментацию и широкое применение протекционистских мер.

На практике создание мегарегиональных проектов далеко не всегда ведет к преодолению противоречий между странами и снижению издержек. В условиях конкуренции между крупными державами предлагаемые форматы взаимодействия зачастую воспринимаются оппонентами как враждебные.

«Считается, что инициатива Большой Евразии связана с обострением отношений России с Евросоюзом. У РФ товарооборот с европейскими странами снижается, а с азиатскими увеличивается», – отметил Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба. «Сложные геополитические концепции не всегда обществом воспринимаются с позиции «зачем нам это нужно»? – еще один его тезис. Тему продолжил экономист Айдархан Кусаинов. Он считает, что заходя в Таможенный союз и ЕАЭС Казахстан не сформулировал для себя чего он хочет.

«Казахстану очень важно, чтобы конкуренция глобальных игроков проходила в конструктивном русле», – указал г-н Полетаев.

«Западный центр глобального управления испытывает кризис. Проект Большой Евразии – шанс стать одним из центров глобального управления», ­­– подчеркнул Радик Мурзагалеев, российский эксперт из Уфы.

«Проект Большой Евразии находится на стадии концептуализации. Основной инициатор проекта – Россия», – уверен Артур Сулейманов (тоже из Уфы, центр геополитических исследований «Берлек – Единство»). Интересы Москвы в данном «глобальном стартапе» исходят из китайского фактора и действий коллективного Запада, который конструирует для РФ искусственную изоляцию. Интерес Казахстана – это нарастающая экономическая мощь Поднебесной, которая касается всего постсоветского пространства.

«На сегодняшний момент только Россия способна выстроить с Китаем выгодную конфигурацию отношений на пользу интересов всех евразийских стран, – заявил г-н Сулейманов. – Нам нужно формировать собственные рынки Большой Евразии. Конкурировать с Западом по сложившимся моделям бесперспективно. Нужна цифровизация».

«То, что мы сейчас строим в рамках Большой Евразии – это не интеграция. Одни страны хотят формировать свой геополитический центр, другие попали под их гравитацию и двигаются под их влиянием, – заметил Аскар Нурша, политолог. – Казахстан пытается совместить разные проекты, чтобы везде получить пользу».

Политолог Замир Каражанов указал на ключевое отличие переживаемого момента от прошлых лет: «Раньше Китай был объектом для колониальных держав, сейчас он субъект».

«Концепции Большой Евразии нет. Есть идея и новый нарратив», – акцентировала Ирина Черных, историк. Она исходит из того, что в мире столкнулись с одной стороны модель распространения демократических институтов, а с другой концепция незыблемости суверенитета. «Большая Евразия – это практика рассмотрения интересов соседей как неотделимых от своих собственных». Попутно она заметила, что фраза Владимира Путина «зачем нам такой мир, если в нем не будет России», в Казахстане воспринимается со страхом.

«Мы очень отстаем от изменений в мире, – особо выделил востоковед Адиль Каукенов. – Китай на сегодня вторая экономика в мире, конкурирует с США в сфере высочайших технологий. В Вашингтоне принимается закон «О геополитической конкуренции с Китаем». Белый дом подталкивает Москву и Пекин навстречу друг другу, причем с очень большой скоростью. Люди из окружения Путина персонально работают на китайском направлении, потому что западные санкции закрыли им дорогу в США и ЕС. Для КНР Центральная Азия – не зона жизненно важных интересов, а отношения с Россией жизненно важные».

«Если мы не имеем собственного проекта, мы будем объектами для чужих проектов», – подчеркнул Алексей Чекрыжов, экономист (Уфа).

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