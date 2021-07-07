К кому не зарастёт народная тропа? 07.07.2021 14:30 Евгения САЗОНОВА Общество 196 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 72 Похожие материалы: «Фактор Назарбаева». «Говорят, что Карасай батыру, потомком которого я являюсь в девятом поколении, покровительствовал красный тигр». «Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно?». «Выборы сельских акимов в Казахстане: мнения «за» и «против» «Нурсултан Назарбаев: Мы не дадим расшатать государство». «ЕАЭС, коронавирус и останки хана Кенесары. Итоги переговоров Назарбаева и Путина». «Кайрат Келимбетов: Работать больше и тратить меньше – единственная жизнеспособная антикризисная стратегия» Токаев открыл еще один памятник Назарбаеву в Нур-Султане Вслед за Нур-Султаном новый памятник Нурсултану Назарбаеву открыли и в Туркестане Байбек vs Мамай: Финальная битва