Неутешительные для Казахстана итоги отборочной кампании к Олимпиаде, град голов от лидеров футбольного чемпионата, наши на «Тур де Франс» и теннисном Уимблдоне

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Олимпийские игры: наши спортсмены недобрали много лицензий

Завершилась отборочная кампания к летним Олимпийским играм, до открытия которых осталось чуть больше двух недель. По ее итогам Казахстан получил право делегировать в Токио 95 спортсменов – на 12 меньше, чем в Рио-де-Жанейро, где проходили ОИ-2016. Заметно сократилось и количество отдельных дисциплин, в которых могут выступить наши атлеты: если на предыдущей Олимпиаде они боролись в общей сложности за 99 комплектов наград, то теперь могут принять участие в розыгрыше 86 комплектов.

На снимке: лидер сборной Казахстана по каратэ Дархан Асадилов. Фото с сайта НОК РК

Больше всего путевок мы недосчитались в легкой атлетике: было 26, стало всего 10. Очень много недобрала наша сборная по тяжелой атлетике: из-за санкций, наложенных на нее в связи с многочисленными фактами применения запрещенных препаратов, она могла рассчитывать лишь на две индивидуальные квоты, тогда как перед прошлой Олимпиадой их у нее было восемь. В гребле на байдарках и каноэ количество завоеванных казахстанцами путевок уменьшилось с 12 до 5, в боксе – с 11 до 8 (вследствие неудачного выступления женской команды, тогда как мужская завоевала максимум возможного), в пулевой и стендовой стрельбе – с 5 до 3-х. По одной лицензии наши спортсмены недобрали – относительно ОИ-2016 – в академической гребле, плавании, таэквондо, женской борьбе.

А вот наибольшую прибавку дала сборная по каратэ – виду единоборств, впервые включенному в олимпийскую программу. Казахстанские каратисты добыли сразу пять индивидуальных квот, уступив по этому показателю только японцам и туркам. Один наш соотечественник отобрался на Игры в другом виде спорта, тоже дебютирующем на Олимпиаде, – скалолазании. В большом теннисе количество путевок, завоеванных Казахстаном, увеличилось с 4-х до 6, в велогонках – с 3-х до 5. Минимальная прибавка (плюс одна лицензия по сравнению с ОИ-2016) обеспечена в стрельбе из лука, спортивной гимнастике, настольном теннисе. В остальных видах спорта численное представительство нашей страны осталось прежним – речь идет о дзюдо (6), вольной борьбе (5), греко-римской борьбе (3), синхронном плавании (2), современном пятиборье (2), художественной гимнастике и фехтовании (по одной).

Велоспорт: Алексей Луценко – в роли лидера «Астаны»

На супермногодневке «Тур де Франс» состоялись уже 9 этапов из 21. В общем зачете лучший в составе «Астаны» казахстанец Алексей Луценко идет 8-м, проигрывая лидеру более шести минут. Остальные, включая датчанина Якоба Фульсанга, которого на этот гранд-тур заявили как капитана, отстают уже на полчаса и больше.

На снимке: Алексей Луценко

Первой серьезной разборкой для «генеральшиков» стала гонка с раздельного старта, состоявшаяся в прошлую среду. Ее выиграл прошлогодний победитель «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirates». 44 секунды уступил ему соотечественник и главный соперник Примож Роглич из «Jumbo-Visma». Хорошо проехал «разделку» Луценко, который замкнул первую десятку с минутным отставанием от победителя. В общем зачете он после этого этапа поднялся на 5-ю позицию.

В пятницу главные фавориты по воле обстоятельств на несколько минут отстали от целой группы гонщиков, вследствие чего опустились вниз в генеральной классификации, а Роглич и вовсе потерял все шансы на высокое место. Но назавтра по итогам горного этапа ситуация вновь коренным образом изменилась: Погачар захватил желтую майку лидера общего зачета, опережая ближайшего преследователя бельгийца Вута Ван Арта из «Jumbo-Visma» (теперь он стал капитаном этой команды вместо Роглича, вынужденного сойти с гонки) примерно на две минуты. А на третье место поднялся Луценко!

Однако в воскресенье на последней тяжелой горе он примерно на минуту отстал от группы «генеральщиков» и в результате опустился на 8-е место. Впрочем, идущему третьим колумбийцу Ригоберто Урану из «EF Education-Nippo» он проигрывает совсем немного – 54 секунды (сразу шесть гонщиков находятся в минутном интервале друг от друга). А лидирует, причем с большим отрывом, Погачар, которому уже вряд ли что-то помешает второй раз подряд выиграть «Тур де Франс». Хотя впереди еще двенадцать этапов.

Водное поло: проверка боем перед Олимпиадой

Мужская сборная Казахстана заняла 6-е место по итогам суперфинального турнира Мировой лиги, который завершился в столице Грузии и стал для мастеров водного поло как бы генеральной репетицией перед Олимпийскими играми. Напомним, что в нем приняли участие восемь команд, отобравшихся через квалификационные соревнования.

Как мы сообщали в обзоре недельной давности, в первых двух матчах группового раунда наши ватерполисты проиграли сначала итальянцам – 11:17, а затем французам – 11:12. Потерпели они поражение и в третьей игре с греками – 9:14. Став 4-й, последней в своем квартете, сборная Казахстана в 1/4 финала вышла на победителя другой группы команду Македонии, которая, кстати, на трех последних Олимпиадах останавливалась в одном шаге от медалей. Казахстанцы опять не смогли навязать сопернику серьезной борьбы – 6:18.

После этого им оставалась оспаривать 5-8 места. В матче с хозяевами турнира – грузинами – наши ватерполисты, проигрывая после первой половины четыре мяча, сумели-таки склонить чашу весов в свою пользу – 16:15. А в заключительный день турнира во встрече с командой Японии, вечным конкурентом по азиатскому континенту, сборная Казахстана, проведя на равных с ней три периода, в четвертом, заключительном, провалилась – 10:17. В итоге она расположилась на 6-й позиции.

Выиграли же Мировую лигу черногорцы, которые в финальном поединке победили американцев – 9:8. А «бронза» досталась грекам.

Теннис: Елена Рыбакина дошла до 1/8 финала

После первой недели Уимблдонского турнира в одиночных разрядах не осталось ни одного казахстанского теннисиста. Дальше других, как и ожидалось, прошла Елена Рыбакина (21-я в женском рейтинге – WTA). Она поочередно и уверенно победила француженку Кристину Младенович (59-я), американок Клэр Лю (120-я) и Шелби Роджерс (46-я), не отдав соперницам ни одного сета. В 1/8 финала ей противостояла четвертая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В первых двух партиях борьба шла с переменным успехом, а в третьей, решающей, Елена не смогла сдержать напор Арины, обладающей мощной подачей и сильными ударами с задней линии, – 3:6, 6:4, 3:6.

На снимке: Елена Рыбакина

Другая наша теннисистка, Юлия Путинцева (42-я), после легкой победы в стартовом круге над Цветаной Пиронковой из Болгарии (103-я) не сумела показать свою лучшую игру в поединке с испанкой Паулой Бадоса (33-я): в двух сетах она взяла лишь пять геймов – 4:6, 1:6. А Зарина Дияс (101-я) в первом же своем матче ровно с таким же счетом проиграла Анастасии Севастовой из Латвии (61-я).

В мужской части турнира жребий свел в стартовом раунде обоих представителей Казахстана – Александра Бублика (39-й в рейтинге АТР) и Михаила Кукушкина (106-й). Верх взяла молодость: наш ветеран в трех партиях довольствовался выигрышем лишь семи геймов. Затем Бублик прошел известного болгарского теннисиста Григора Димитрова (21-й) – 6:4, 7:6, 7:6. Но со следующим соперником – поляком Хубертом Хуркачем (18-й) совладать не смог. Кстати, Хуркач затем в пятисетовом поединке победил вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева и теперь в четвертьфинале встретится с самим Роджером Федерером, который за свою карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», в том числе 8 раз – Уимблдонский.

Футбол: последний тур перед длительным перерывом

В минувший уик-энд состоялись матчи 19-го тура, после чего участники чемпионата ушли на перерыв, который продлится больше месяца. Перед этой паузой в первенстве все три лидера вволю порезвились в атаке, забив в общей сложности 13 мячей в трех матчах (!). Впрочем, и сами много пропустили – 5. Как бы то ни было, теперь отрыв «Тобола», «Астаны» и «Кайрата» от других команд настолько велик, что их уже сегодня можно награждать медалями. Осталось только выяснить, в каком порядке они расположатся в итоговой турнирной таблице.

«Туран» – «Тобол» 2:4. Гости вырвали победу лишь в самом конце матча. На 76-й минуте защитник национальной сборной Сергей Малый забил мяч в свои ворота, сделав счет ничейным, а на 84-й он же, подключившись к атаке, поразил уже чужие. Этот гол стал решающим, и костанайский клуб, заработав три очка, ушел на перерыв в чемпионате единоличным лидером.

«Астана» – «Шахтер» 4:3. Команде из Нур-Султана победа над далеко не самым серьезным соперником тоже далась непросто. В предыдущих матчах «Шахтер» забивал в среднем лишь 0,6 мяча за игру, а тут перевыполнил эту норму сразу в пять раз. Но «Астана», располагающая сильной группой атаки, даже в такой ситуации сумела выиграть.

«Кайрат» – «Атырау» 5:0. А вот действующий чемпион страны не оставил от своего соперника камня на камне. «Дублем» отметился Артур Шушеначев, который теперь с девятью забитыми мячами занимает второе место в споре лучших бомбардиров. Лидирует же нападающий «Астаны» Марин Томасов, который отличился 11 раз.

«Кайсар» – «Ордабасы» 1:0. Шымкентской команде, ставившей перед началом сезона амбициозные цели (благо бюджет позволял), теперь, похоже, придется довольствоваться борьбой за 4-е место, которое, возможно, позволит участвовать в еврокубковом турнире. На сей раз она проиграла одному из аутсайдеров.

«Актобе» – «Акжайык» 2:1.

«Тараз» – «Каспий» 1:0.

«Жетысу» – «Кызылжар» 0:0.

Положение команд после 19 туров: «Тобол» – 42 очка, «Астана» – 41, «Кайрат» – 37, «Акжайык» – 28, «Ордабасы» – 27 (один матч в запасе), «Кызылжар» – 26 (один матч в запасе), «Атырау» – 25, «Каспий» – 24, «Тараз» и «Актобе» – по 23, «Шахтер» – 19, «Туран» – 18, «Кайсар» – 15, «Жетысу» – 11.

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