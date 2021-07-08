Война Миров. 100 лет Коммунистической партии Китая

Крупнейшая политическая организация планеты отметила грандиозный юбилей

Речь Си Цзиньпина на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня основания КПК, да еще во френче а-ля Мао Цзэдун, не оставляет сомнений: брошенный Вашингтоном вызов в Пекине принят. Масштаб праздничных мероприятий и их безупречная организация сами по себе показывают, с какой могущественной страной сегодня США имеют дело в борьбе за мировую гегемонию.

Си Цзиньпин. (Фото/Chine NouvelleE/SIPA via Shutterstock)

Почти на протяжении тридцати лет Коммунистическая партия Китая являлась подпольной боевой экстремистской организацией (если пользоваться современной терминологией). Причем воевать ей приходилось не только с официальным правительством Гоминьдан, но и с японскими интервентами. Тяжелейшая борьба, в ходе которой коммунисты несколько раз находились на грани уничтожения, закончилась неожиданной для многих зарубежных наблюдателей победой в 1949 году, после чего КПК носит статус правящей партии.

В Китае юбилей политической организации в 95 млн членов (на Земле мало стран с таким населением) прошел без информационного фокуса. Оно и понятно. Когда Мао Цзэдун с соратниками основывал Компартию, Китай уже сформировался как компрадорское государство, многие территории которого находились под протекторатом внешних игроков. Фактически китайские коммунисты воевали против тех порядков и сил, которые сегодня на постсоветском пространстве являются главными и правящими, задающими основные идеологические парадигмы.

Китай столетиями являлся крупнейшей экономикой планеты. Сам масштаб монгольских завоеваний в 13 веке объясняется в первую очередь тем, что покорение Китая сосредоточило в руках монгольских правителей колоссальные ресурсные возможности. С эпохи Опиумных войн началась волна поражений, унижений и угнетения Поднебесной. Си Цзиньпин уже в третьем абзаце своего выступления напомнил о том роковом и крайне тяжелом для Китая времени, где ему пришлось столкнуться с мощью и алчностью западных колониальных держав.

Отдельная благодарственная отсылка была в адрес Великой Октябрьской социалистической революции (ВОСР), которая в 1917 году открыла для Китая новый коридор возможностей. Сегодня Пекин делает определенный идеологический крен в сторону китайского национализма, однако начинали китайские коммунисты на интернационалистических принципах. Отсюда масштабная помощь из СССР в период войны с Японией и Гоминьданом, а потом уже Китай под руководством КПК помогал своим коммунистическим соратникам воевать с американцами в Корее и Вьетнаме.

Российская пропаганда, освещая столетие КПК, пыталась внушить мысль о том, будто социализм в Поднебесной остался больше по форме и в качестве символической традиции, а так перед нами состоявшееся капиталистическое государство. Однако в реальности все гораздо сложнее. Марксизм-ленинизм остается одним из идеологических столпов Коммунистической партии Китая и к его наследию Си Цзиньпин обращается регулярно.

В китайской культурной традиции (включая литературу) важно не только то, о чем сказали, но и невысказанные моменты. Мао Дзэдун назван в эпохальной речи всего три раза, что абсолютный минимум в похожих речах на 90-летие и 80-летие КПК. Фактически новое партийное руководство, пусть и мягко, проводит политику демаоизации идеологических и политических процессов в Поднебесной. То есть в текущую генеральную линию основатель коммунистического Китая вписывается не совсем органично.

«Великое возрождение китайской нации» – эту максиму Си Цзиньпин ввел в оборот еще в 2012 году и остается ей верен. Данный лозунг был повторен 22 раза в юбилейной речи. Но как его понимать? По структуре получается социализм с китайской спецификой – это достижение величия китайского народа методами социал-демократии.

Воссоединение Китая с Тайванем тоже рельефно прошло через торжественное выступление. Все указывает на то, что для Си Цзиньпина контроль над островом является одним из базовых политических устремлений. Успехи в экономике, промышленности, науке, космосе, военном строительстве, образовании, спорте ничуть не отменяют территориальный вопрос, а где-то его еще больше актуализируют. «Мы должны предпринять все шаги для окончательного национального воссоединения. К этому должны стремиться все наши соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива», – подчеркнул китайский лидер.

КПК есть что предъявить в качестве итогов своего длительного правления. Модернизация и индустриализация страны произведены, безграмотность побеждена, бедность отступила. До прихода коммунистов к власти повсеместными явлениями были многоженство, педофилия, конкубинат, наркомания – сейчас в моральном плане все на порядок лучше, чем на заре КНР. Стартовые возможности у китайских коммунистов были хуже, чем у их коллег в Советской России. При этом они смогли показать более длительный и более успешный тренд.

Если за точку отсчета коммунистов на территории Российской империи брать Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), то отсчет следует вести от 1898 года. Здесь отсчет столетия ни к чему хорошему не привел, зато можно было наблюдать болезненную утрату почти всех былых завоеваний при власти коммунистов.

Китай под руководством КПК в третьем тысячелетии вел отнюдь не агрессивную политику. И, тем не менее, в США осознали масштабы глубинных перемен. Вашингтон стал ставить палки в колеса Пекину еще при администрации Барка Обамы, ну а в бытность Дональда Трампа противостояние вышло на качественно новый уровень. С приходом в Белый дом Джо Байдена томагавк гибридной войны никто не закопал, а к противостоянию с Поднебесной США стали активно привлекать своих союзников по НАТО.

Китай тем временем расширяет свою экономическую, политическую, идеологическую и культурную экспансию, наращивает военные мускулы. Юго-Восточная Азия, при всей геополитической важности для Пекина, отнюдь не является пределом китайских устремлений. В Африке и Латинской Америке КНР настолько сильно и стремительно отвоевывает позиции у государств коллективного Запада, что те не успевают оперативно реагировать.

США очень долго и кропотливо создавали образ «града на холме», магнетизирующего остальных своим великолепием и желанием сотрудничества и взаимодействия с ним. Пожалуй, самый яркий пример политического лидера, который не устоял перед чарами Запада – это Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР. Современный Китай эту дорогу фактически пробежал. Чего стоят одни успехи в космосе, который сам по себе является квинтэссенцией передовых технологий и науки. Если посмотреть на праздничные ролики из Пекина, которыми изобилует Сеть, то у КПК с образом града на холме на момент своего столетия все успешно получилось.

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