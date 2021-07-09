Самая дорогая недвижимость в Казахстане 09.07.2021 16:30 Евгения САЗОНОВА Общество 189 0 Эксперт по недвижимости Марина Грушина об элитных коттеджных городках Алматы Похожие материалы: «Осторожно, индийский штамм!». «Нужно ли вводить обязательную вакцинацию против Covid-19 в Казахстане?». «Населением Казахстана всё сложнее управлять». «Кто и как в Казахстане создает мифы о советском прошлом?». «Почему Мухтару Тайжану не суждено быть во власти» В Казахстане две беды: вакцинация и реновация Территориальная целостность и русский язык в Казахстане Паспорт вакцинации изменился в Казахстане Как прошло первое цифровое ЕНТ в Казахстане