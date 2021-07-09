«Зачем обладатель трех «Оскаров» снял фильм о Назарбаеве». «Первая женщина – аким области: миссия провалилась?». «Как побороть негативное отношение к казахскому языку?». «Критикуют власть те, кто снова хочет вернуться туда и жить припеваючи»

Сетевой Казахстан 9 июля 2021г.

AZATTYQ . ORG . ««Тот же памятник, только на кинопленке». Зачем обладатель трех «Оскаров» снял фильм о Назарбаеве» — Вечером 6 июля по госканалу «Хабар» показали сокращенную версию восьмичасового документального фильма о Нурсултане НАЗАРБАЕВЕ. Корреспондент Азаттыка посмотрел этот фильм и рассказал о самых интересных моментах. Критики говорят, что очередной фильм об экс-президенте Казахстана укладывается в традиции диктаторов, которые «имеют безобразную привычку заказывать свои изображения». На презентацию картины «Qazaq. История Золотого человека» о Нурсултане Назарбаеве, которому 6 июля исполнился 81 год, приехал один из ее создателей Оливер СТОУН — режиссер с мировым именем.

«Почти 200 тысяч тенге за минуту. Госзаказ в СМИ и «цена убийства свободы слова»» — Власти Казахстана продолжают размещать в СМИ государственные информационные заказы. Речь идет о десятках миллиардов тенге налогоплательщиков, которые ежегодно осваивают одни и те же гостелеканалы, газеты и сайты. Общественники считают, что власть покупает воздух, а потенциальным зрителям «вообще неинтересно, что показывают по «ящику»». При этом министр информации уверена, что госзаказ не есть «какое-то горе или бич для СМИ». Азаттык разбирался в теме «больших денег и пропаганды».

SPUTNIK . KZ . «Казахская женщина никогда не носила паранджу и всегда была уважаема — Дарига Назарбаева» — Во время документального фильма «Qazaq: history of the golden man» режиссер Оливер СТОУН поинтересовался у Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, была ли в казахских степях традиция — носить паранджу -«Никогда такого не было в нашей традиции, и казахская женщина всегда занимала в обществе особое, уважаемое и почетное место — хозяйка в доме, хранительница очага. Я это знаю даже на примере моей семьи«, – ответила мажилисвумен. Старшая дочь Елбасы также поделилась, что в их семье всегда культивировалось уважение к отцу — Нурсултану Назарбаеву. При этом дети не воспринимали его как высокопоставленного человека, а ценили и уважали как отца.

QMONITOR . KZ . «Первая женщина – аким области: миссия провалилась?» — Эпопея «аксакалы против акима области» началась год назад, когда группа ветеранов написала президенту страны письмо, в котором резко раскритиковала Гульшару АБДЫКАЛИКОВУ и ее команду… А сегодня претензии звучат в основном со страниц социальных сетей, где кызылординские старейшины весьма активны. И, похоже, этот накал страстей вызван не только сложной ситуацией в области. Ведь и при прежних акимах бывали трудные времена, но такого противостояния не возникало. Эксперимент, назовем это так, с назначением женщины на пост главы региона, безусловно, имел право на жизнь – на дворе 21-й век… Но вот с местом проведения «испытаний» инициаторы, похоже, явно ошиблись. Кызылординская область является, по сути, моноэтничной, ее население почти на 97 процентов состоит из казахов.

«Как побороть негативное отношение к казахскому языку?» — В год 30-летия независимости приходится с сожалением констатировать, что у русскоязычных граждан нашей страны, включая и немало самих казахов, так и не проснулось желание изучать государственный язык. Некоторые эксперты объясняют такую апатию его невостребованностью и неадаптированностью к современным условиям (культурным, научным, технологическим): мол, он продолжает ассоциироваться с сельской глубинкой и даже с языком казахского традиционного (кочевого) общества. На страницах нашего издания было высказано немало самых разных мнений по этому поводу, но сегодня мы решили посмотреть на ситуацию глазами стороннего наблюдателя — профессора кафедры по изучению Центральной Евразии Университета Индианы (США) Уильяма ФИЕРМАНА, который более 40 лет изучает казахский и узбекский языки.

CARAVAN . KZ . «Владимир Божко: Критикуют власть те, кто снова хочет вернуться туда и жить припеваючи» — Бывший мажилисмен, экс-зампред КНБ и в прошлом министр по ЧС Владимир БОЖКО неожиданно решил прервать свое долгое молчание после громких публичных скандалов в СМИ и поведать спецкорреспонденту “КАРАВАНА” о делах мирских и государственных — С одной стороны, у меня было большое желание подать в суд на некоторых журналистов и блогеров, исказивших смысл моих высказываний, с другой – не позволяла должность, которую я занимал. Судиться с журналистом – значит делать ему пиар. Ну, допустим, я подам в суд на СМИ. Все будут кричать, что, мол, такой большой и страшный генерал спецслужб угрожает бедному, несчастному, скромному журналисту! И снова начнется хайп в соцсетях, что опять все чиновники нехорошие. Я не согласен с мнением Сергея Александровича Терещенко, что не надо связываться с журналистами. Надо! И нужно доводить дело до конца! У нас очень много проплаченных блогеров. И самое печальное, что они во многих случаях искажают информационное пространство.

SPIK . KZ . «Самый скандальный банк Казахстана» — Текущий год стал для Банка развития Казахстана (БРК) юбилейным. Вот уже 20 лет эта квазигосударственная надстройка присутствует на рынке Казахстана, стараясь придать ускорение развитию несырьевого сектора экономики. И все эти 20 лет БРК постоянно преследуют скандалы.

EXK . KZ . «Крысы, свинки, обезьяны – как QazVac тестируют на животных» — Ученые НИИ проблем биологической безопасности Казахстана испытывают отечественную вакцину от коронавируса на нескольких видах животных, сообщает ЭК. Один из разработчиков QazVac Леспек КУТУМБЕТОВ рассказал корреспонденту ЭК о том, как именно животные помогают ученым в создании и производстве вакцины от коронавируса. Так, в процессе разработки вакцины QazVac для оценки качества препарата (безопасность, иммуногенность) использовались беспородные белые мыши, сирийские хомяки, морские свинки, белые крысы, кролики, хорьки, обезьяны макака-резус.

365 INFO . KZ . «Страховка от коронавируса и от вакцинации: где и как?» — Четыре страховые компании в стране предлагают населению дешевые полисы на случай первичного заражения COVID-19. И только одна — полисы по страхованию на случай последствий после вакцинации.

TURANPRESS . KZ . «Дистанционка в законе» — Казахстан принял законодательные поправки, касающиеся удаленной работы. Однако, как показывает практика, одно дело принять закон, другое – соблюдать его.

EXCLUSIVE . KZ . «Жания Аубакирова: «Иманбек не нуждается в защите от Розы»» — Народная артистка Казахстана, пианистка Жания АУБАКИРОВА о Иманбеке, Розе РЫМБАЕВОЙ, Димаше и роли случая в успехе в интервью exclusive.kz. —Я думаю это обычная, уже повторяющаяся история. Стоит только известному человеку сказать действительно то, что он думает, а не то, что хотят от него услышать – начинается травля. К сожалению, так проявляется в некоторой части нашего общества ложно понятое чувство свободы мнения, когда не просто дают оценки, а проявляют недовольство, возмущение, переходят к открытым оскорблениям особенно, если высказался знаменитый человек. Слава, к сожалению, всегда делает человека уязвимым перед общественным мнением. Мне очень понравилось, как Иманбек проявил свою адекватную реакцию и спокойно принял точку зрения другого человека.

LITER . KZ . «Астанчанке в eGov приписали чужого ребенка» — Жительница Нур-Султана на портале «Электронное правительство» неожиданно для себя обнаружила, что в ее квартире прописан чужой ребенок. Корреспондент Liter.kz связался с АО «Национальные информационные технологии» (далее АО «НИТ» — прим.ред.) для выяснения причин, по которым в eGov появляются ошибки такого рода. Ответ обещали предоставить в скором времени.

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