«Либерализм к кадрам может быть оправдан только если эти кадры хорошо работают». «Думы о ДУМК. Справляется ли духовенство со своей миссией?». «Вместо мечетей надо строить школы». «Казахский менталитет мешает развитию: как его поменять?»

Сетевой Казахстан 13 июля 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О либерализме» — В минувшую субботу состоялось расширенное заседание правительства с участием главы государства… Если вдуматься, то президент в очередной раз пытается поручить исполнительной власти выполнять то, что она должна делать по долгу службы. Представляется, что советы и увещевания смысла особого иметь не будут. В соответствие с концепцией «слышащего государства» государство услышало своего президента, но по традиции вряд ли будет что-то делать. Ладно, государство не готово на экономический и политический либерализм, но либерализм к кадрам может быть оправдан только если эти кадры хорошо работают…

TIME . KZ . «Срочные волнения» — Чем отзовется выступление главы государства на расширенном заседании правительства? Будут ли перенесены установленные сроки проверок в сфере МСБ? И вообще, нужно ли их переносить? На эти вопросы мы предложили ответить тем, кого эти проверки коснутся в первую очередь.

«Цены на стройматериалы: кого винить и что будет дальше» — Казахстанских производителей строительных материалов уличили в сговоре. Им, а также строительным компаниям Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) направило уведомления о необходимости снизить цены. Об этих и других мерах реагирования на резкое удорожание стройматериалов и недвижимости рассказали в понедельник на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Виноват ли Сапархан Омаров в засухе и падеже скота?» — Очередному девятнадцатому по счету министру сельского хозяйства РК предстоит решить нерешаемые за 30 лет проблемы отсутствия водной инфраструктуры, отсутствия воды с небес, профессиональной школы фермеров и нерадивости непосредственных сельхозтоваропроизводителей. Логика государственного управления требует, чтобы за засуху и падеж скота кто-нибудь ответил. В качестве ответственного на алтарь госуправления поступил Сапархан ОМАРОВ, теперь уже экс-глава Минсельхоза.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане требуют возродить кооперативы» — С полей и жайляу в этом году информация идет, прямо скажем, тревожная. Складывается впечатление, что стране скоро будет просто нечего есть. И, как уверен заместитель председателя партии “Ауыл” Толеутай РАХИМБЕКОВ, эта угроза будет для нас актуальна до тех пор, пока фокус аграрной политики не сместится в сторону держателей подворий.

AZATTYQ . ORG . «Засуха в Казахстане: «Нужно признать джут и перейти к режиму чрезвычайной ситуации»» — Фермеры, потерявшие скот из-за засухи, призвали правительство объявить режим чрезвычайной ситуации и оказать реальную помощь пострадавшим. Они говорят, что о наступлении джута было известно еще весной. Президент уволил министра сельского хозяйства и пообещал, что «государство окажет фермерам необходимую помощь».

QMONITOR . KZ . «Думы о ДУМК. Справляется ли духовенство со своей миссией?» — Наше общество переживает затяжной духовный кризис. Проявляется он, помимо всего прочего, в утере моральных ориентиров и падении нравов. Например, в участившихся случаях педофилии и других мерзких поступках. Взять хотя бы недавний факт: один их охранников комплекса зданий (среди которых есть и мечеть) университета исламской культуры «Нур-Мубарак» подозревается в совершении действий сексуального характера против юноши с задержкой развития. На этом фоне то, что 143 казахстанских паломника отправились в хадж по поддельным паспортам вакцинации, выглядит как безобидная шалость.

«Можно иметь диплом и не стать актером, можно не иметь диплома и быть им» — Несмотря на пандемию коронавируса, переход к дистанционному обучению и ограничения, введенные для театров, два известных режиссера в одном из частных университетов Алматы этим летом набирают курс по специальности «актерское мастерство». О том, кого и как они собираются вырастить, мы поговорили с Вероникой НАСАЛЬСКОЙ и Кубанычбеком АДЫЛОВЫМ, художественными руководителями нового курса.

365 INFO . KZ . «Вместо мечетей надо строить школы — политолог об исламизации Казахстана» — Жителям Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Карагандинской и Туркестанской областей раздали продовольственные посылки — 200 тыс. обедов. Это было сделано в рамках кампании «100 миллионов обедов», направленной на оказание помощи нуждающимся слоям населения. Кампания проведена за счет арабского благотворительного учреждения Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума (MBRCH) при участии Министерства иностранных дел ОАЭ. Наряду с Казахстаном аналогичную гуманитарную помощь извне получили жители Кыргызстана и Таджикистана. По мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, оказывая гуманитарную помощь, подобные организации ищут новых приверженцев ислама.

«Казахский менталитет мешает развитию: как его поменять?» — Чистота на улицах, порядок на дорогах. На сегодняшний день это два основных «бича» нашего социума и реально наболевшая тема. Мировая пандемия вынудила граждан переключиться на внутренний туризм. Тут-то и выяснилось, что отдыхать культурно и экологично у нас мало кто умеет. Увы, не помогают ни призывы с разных уровней, ни здравые примеры, ни воззвания к совести и интеллекту. Довольно аховая ситуация и с соблюдением Правил дорожного движения, и вообще поведением на дорогах. Причем это касается как водителей, так и пешеходов. Не говоря уже об управляющих различными устройствами, пока не попадающими под категорию транспортного средства.

FORBES . KZ . «С чего начинал строить свою бизнес-империю Булат Абилов» — Бизнесмен и издатель Forbes в Казахстане и Арманжан БАЙТАСОВ подготовил новый выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Очередным героем передачи стал известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Булат АБИЛОВ — Я родился в Караганде, в большой семье — нас было 10 детей. У нас была действительно большая семья, вместе с нами в одном доме также жили два брата папы, мои дяди — всего 26 человек. Спали в одной комнате по 5-7 человек… Закончив Карагандинский политехнический институт, пошел работать на шахту. Было такое воспитание, что нужно много работать, чтобы проявить себя. Я решил начать с производства. Почти 7 лет провел под землей, на глубине 500 м.

SPIK . KZ . «Время фриков, или Почему пока рано «хоронить» Жанболата Мамая» — Окончившийся эпическим провалом наезд Жанболата МАМАЯ на Бауыржана БАЙБЕКА стал для казахстанской политически активной общественности сигналом для списания лидера незарегистрированной Демпартии в утиль. Однако навешивать на него ярлык «живого трупа» явно рановато. Сегодня наличие фриков от политики на международной арене – один из самых популярных трендов. А значит, в справедливости выражения про уехавший цирк и оставшихся клоунов сомневаться не приходится.

EXCLUSIVE . KZ . «Сколько стоит «макияж» акимов: особенности регионального пиара» — За полгода акимы областей и городов Алматы, Шымкент и Нур-Султан потратили на пиар своей работы более 11 миллиардов тенге. В лидерах по затратам на госинформзаказ акиматы Алматы (2.662 млрд) и Алматинской области (1.012 млрд). До конца года сумма госинформзаказа может удвоиться.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Зачем открывать русские центры? Политолог высказался против зарубежных структур в Казахстане» — Зачем Казахстану русские центры? Таким вопросом задается казахстанский политолог Руслан ТУСУПБЕКОВ. В интервью Azattyq Rýhy он заявил о том, что нам не стоит переживать о сохранении русского языка в Казахстане. И уж тем более совсем необязательно привлекать к работе зарубежные фонды, в частности, Фонд «Русский мир» печально известного в Казахстане депутата Государственной думы РФ Вячеслава НИКОНОВА. При этом Руслан Тусупбеков вообще считает, что Россия в скором будущем потеряет монополию на свой родной язык, а в Казахстане может появиться свой вариант русского языка.

EXK . KZ . «Аружан Саин: педагоги могут давить на пострадавшего ребенка и свидетелей» — Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан САИН прокомментировала случай насилия над школьником в Актобе, передает ЭК. Как уже писал ЭК, на прошлой неделе бабушка первоклассника одной из городских школ заявила о том, что над ее внуком надругались в школьном туалете. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Детский омбудсмен взяла это резонансное дело под свой контроль.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.