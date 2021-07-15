«Токаев с 13 по 16 июля находится в четырехдневном краткосрочном отпуске». «Почему провалилась реформа госслужбы». «Пир во время джута». «Сколько стоит «макияж» акимов: особенности регионального пиара»

Сетевой Казахстан 15 июля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Где проводит свой отпуск Токаев, рассказал пресс-секретарь» — «Глава государства с 13 по 16 июля находится в четырехдневном краткосрочном отпуске. Свой отпуск Касым-Жомарт Кемелевич проводит в одном из живописнейших мест страны – на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области. В субботу Президент вернется в столицу», — сообщил Берик УАЛИ в Facebook.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Пир во время джута» — Оскароносный американский режиссер Оливер СТОУН, ко дню рождения елбасы, не поленился и снял 8-ми часовой (!) фильм о нем… Зная размеры гонораров мастеров такого уровня, подумалось: «А, если бы елбасы сказал инициаторам-лоббистам создания этого фильма: «Айналайындар! Меня и так знает весь мир. Я не нуждаюсь в дополнительной рекламе. Вижу, вы хотите потратить большие деньги на этот заказ и на другие подарки. Но в стране кризис, пандемия, джут, в конце концов… А запланированные для этого бюджетные и внебюджетные средства направьте на помощь тем, кто в этот тяжелый период нуждается в помощи! Мне не нужен пир во время джута!». Не сказал.

TURANPRESS . KZ . «Почему провалилась реформа госслужбы» — В новейшей истории Казахстана попыток преобразовать госаппарат насчитывается уже с десяток. Все указанные попытки после громких анонсов не повлекли за собой сколько-нибудь существенного результата, хронически затухая от центра к окраинам. Чиновничий аппарат демонстрирует стойкость и незыблемость ко всем внешним потрясениям. Нынешняя реформа, анонсированная президенту Агентством по делам государственной службы, предполагает поэтапное сокращение численности госслужащих и внедрение прогрессивной системы оплаты труда. Широкое воплощение озвученных главе государства реформ предполагалось в 2021 году.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Кабинетные министры»: что не так с Минсельхозом?» — За последние 5 лет в Министерстве сельского хозяйства сменилось 4 начальника. Несмотря на такие скорые ротации, ни один из министров ни на йоту не смог поднять уровень отрасли. «Один хуже другого», говорят фермеры, потому последняя перестановка не вселяет в них особой надежды, учитывая, что у руля встал экс-глава убыточного холдинга «КазАгро». Что сельскохозяйственники думают о нем, чего ждут, куда тем временем пристроят экс-министра и чем на самом деле он не угодил главе государства, расскажет наш корреспондент…

EXCLUSIVE . KZ . «Сколько стоит «макияж» акимов: особенности регионального пиара» — За полгода акимы областей и городов Алматы, Шымкент и Нур-Султан потратили на пиар своей работы более 11 миллиардов тенге. В лидерах по затратам на госинформзаказ акиматы Алматы (2.662 млрд) и Алматинской области (1.012 млрд). До конца года сумма госинформзаказа может удвоиться. Отрабатывать госзаказ – скучно, критиковать тех, кто финансирует редакцию – чревато безденежьем и не только. Поэтому журналистам проще писать «левой пяткой» в оптимистичном ключе, лишь бы заказчик принял отчет.

KAPITAL . KZ . «Инвестклимат Казахстана под угрозой?» — С резким повышением цен заговорили и о введении заградительных пошлин или же вовсе запрете экспорта тех или иных товаров, особенно это касается полезных ископаемых и металлов, также используемых в строительстве. За благими, с первого взгляда, предложениями могут придти совсем не благие последствия — ухудшение инвестиционного климата, выход некоторых инвесторов из Казахстана и откат на несколько лет назад в отдельных секторах промышленности.

TIME . KZ . «Чем дальше в лес…» — В ближайшие пять лет в Казахстане собираются высадить два миллиарда деревьев. Это значит, что объем ежегодных посадок должен увеличиться кратно! Но при нынешних ресурсах лесников такая задача едва выполнима.

«Врачи пакуют чемоданы» — По данным Минздрава, с 2017 по 2020 год более 4000 медицинских работников эмигрировали из страны. Эксперты считают, что большинство из них — врачи. При этом примерно столько же докторов не хватает в наших больницах и поликлиниках.

«Наследие Мутанова» — Мертвые души, миллионные бонусы топ-менеджерам, незаконные контракты с иностранными инвесторами и аварийный бассейн за полтора миллиарда… Счетный комитет изучил эффективность работы КазНУ в эпоху прежнего ректора.

AZATTYQ . ORG . ««От диссидента до политзаключенного». История Арона Атабека и Шаныракские события» — Пятнадцать лет назад в микрорайоне Шанырак в Алматы произошли столкновения между местными жителями и полицией, в результате которых погиб сотрудник полиции и пострадали десятки людей. Двое осуждённых по этому делу до сих пор находятся в тюрьме. Один из них — 68-летний Арон АТАБЕК. Власти игнорируют просьбу общественности о его освобождении. Сам поэт и диссидент, ставший политическим заключенным, отказывается ходатайствовать об освобождении — он не считает себя виновным.

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