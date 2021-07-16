Государство нужно для того, чтобы люди были довольны 16.07.2021 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 62 0 Экономист Айдархан Кусаинов о том, что не всегда и не во всем виновато население Похожие материалы: «Забыть Панфиловцев: кому выгодно массовое переименование объектов в Казахстане?». «Нужно выбивать из самосознания миф, что мы уникальны» «Нурсултан Назарбаев: Мы не дадим расшатать государство». «ЕАЭС, коронавирус и останки хана Кенесары. Итоги переговоров Назарбаева и Путина». «Кайрат Келимбетов: Работать больше и тратить меньше – единственная жизнеспособная антикризисная стратегия» Турлов о деле финансовой пирамиды в России: Компания и ее представители не были в курсе «Муллы в роли моральных авторитетов: нужно ли с этим мириться?». «Номадический ренессанс вместо столкновения цивилизаций». «Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?». «Уговоры кончились — уколись или… увольняйся» Нужно ли Казахстану учиться на сирийских ошибках?