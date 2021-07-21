Война Миров. Куба в блокаде и беспорядках

Гавана подавила первую волну протестов

Геополитический вес Кубы на порядок перекрывает ее экономические, демографические или географические показатели. Возникло такое положение вещей не сегодня, а практически с того момента, как «бородачи» Фиделя Кастро и Че Гевары 1 января 1959 года вошли в Гавану. Отсюда и международное внимание к последним акциям протеста на Острове Свободы куда выше, чем к погромам в ЮАР или беспорядкам в Иране. Все указывает на то, что кубинский режим проходит серьезную проверку на прочность.

Идеалы кубинской революции оказались вполне жизнеспособными. Советский Союз давно канул в Лету, однако его воспитанник и союзник в лице Кубы продолжает в меру сил, ресурсов и возможностей строить социализм.

Находясь в социалистическом лагере, Гавана честно тянула свою часть общего бремени. Кубинцы воевали в Эфиопии, Анголе, Никарагуа, поддерживали социалистические и коммунистические движения по всей Латинской Америке. За это СССР щедро субсидировал экономику Кубы. Например, в те годы сложились своп-операции по нефти с Венесуэлой. Каракас отгружал необходимые объемы Острову Свободы, а Москва закрывала обязательства по «черному золоту» перед европейскими контрагентами Венесуэлы. Для Советского Союза получалась экономия на транспортировке в 300 млн тогдашних полновесных долларов.

Крах СССР очень резко и болезненно снял Гавану с дотаций. В 1994 году в стране прошли первые полномасштабные акции протеста со времен подавления восстания Эскамбрай в октябре 1966 года. Причинами недовольства стали нормирование и нехватка продуктов питания и медикаментов.

Так называемый бунт на Малеконе (набережная в Гаване) 5 августа 1994 года не имел никакой подготовки, организации, программы и лидеров, поэтому его подавление не составило для властей особого труда. Июльские протесты текущего года прошли уже в совершенно ином ключе.

Со времен администрации президента Барака Обамы между США и Кубой восстановлены дипломатические отношения. Появление американского посольства облегчает организацию и координацию любых антиправительственных действий. К тому же определенная либерализация кубинского режима в экономической сфере (магазины, гостиницы, кафе, парикмахерские, мастерские) уже сформировало определенный слой мелких собственников и предпринимателей, которым коммунистические порядки совершенно не нравятся.

Наблюдатели сходятся во мнении, что антиправительственные беспорядки, которые стартовали 11 июля, были своеобразной разведкой боем. Дело в том, что традиционные в связи с американской экономической блокадой трудности усугублены пандемией коронавируса. Вакцину кубинские медики разработали и производят сами, но темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Ковид сильно ударил по туристической отрасли Кубы (в 2020-ом спад составил около 90% туристического потока), а сегодня это одна из основ экономики острова. Правда, число зарубежных туристов уже который месяц набирает обороты, поэтому восстановление доходов от сферы туризма теперь не за горами.

Все вместе указывает на то, что в Вашингтоне очень внимательно следят за ситуацией на Острове Свободы и моменты для нанесения ударов выбирают тщательно. Бросается в глаза наличие подготовленных штурмовиков, которые практически сразу перевели протест в столкновения с силовиками, погромы и «мародерку».

В 1994 году проблему протестов решал еще легендарный Фидель Кастро, который отправил целую флотилию недовольных существующими порядками на лодках, катерах и яхтах в сторону США, что значительно снизило общее напряжение в стране. Сегодня на Кубе правит Мигель Диас-Канель. После того, как 19 апреля 2021 года он получил к своим предыдущим должностям еще и пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы из рук Рауля Кастро, Диас-Канель стал полновластным хозяином страны.

Мигель Диас-Канель родился в 1960 году, то есть уже после победы революции. Он служил срочную службу в армии, сделал карьеру на партийной работе и государственной службе. Помимо того, что политический лидер явно предан генеральному курсу Фиделя Кастро, он еще и не робкого десятка. Вышел прямо к митингующим и объяснил им текущий момент прямо на площади. Белорусский президент Александр Лукашенко все-таки выступал перед трудовыми коллективами крупных промышленных предприятий, а это структурированные человеческие массы, в отличие от толпы протестующих.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель. (Фото: Reuters)

Еще президент Кубы призвал на улицы своих сторонников, что оказалось важным политическим и политтехнологическим ходом. Чисто количественно выяснилось, что участники акций протеста не составляют активное большинство населения. Уже 13-го июля противники режима вывели на улицы меньше людей, чем днем ранее. Как показали события в Беларуси, с того момента, когда число участников акций протеста идет на спад, на планах государственного переворота уже можно ставить точку. В сокращении массовости определенную роль сыграло отключение интернета, поскольку протестующие координировали свои действия в первую очередь через социальные сети.

Силовики арестовали несколько сот активных участников беспорядков, чем вынули стержень из боевых групп протестующих. За компанию были задержаны оппозиционные блогеры и диссиденты, где счет шел на десятки человек.

У Кубы неблагоприятный внешнеполитический фон. В России после 1991 года к власти пришли антикоммунистические силы, поэтому рассчитывать на серьезную поддержку со стороны Москвы не приходится. Периодически Владимир Путин списывает Гаване еще советские долги и предоставляет кредиты, но это больше с целью злить Белый дом, чем поддерживать кубинский вариант социализма.

Серьезную помощь Кубе оказывал режим Уго Чавеса в Венесуэле. Однако сегодня у Каракаса и его лидера Николаса Мадуро крайне тяжелая экономическая ситуация, поэтому кроме некоторых поставок нефти «чависты» мало чем в состоянии помочь. Китайские компании вкладываются в туристическую отрасль Кубы, но в целом присутствие Поднебесной в кубинской экономике и политике сравнительно небольшое из-за географической удаленности, которая объективно создает трудности транспортному сообщению.

Президент Диас-Канель обвинил в организации и поддержке беспорядков США, попутно обвинив Вашингтон в ведении гибридной войны против его страны. Как сообщают журналисты непосредственно из Кубы, тот факт, что Белый дом открыто поддерживает протестующих, заставляет многих кубинцев более активно вставать на сторону действующей власти.

Приход интернета на Кубу не произвел переворота в сознании жителей острова. Они хоть и живут бедно, но сравнение уровня потребления с кубинскими эмигрантами во Флориде у большинства граждан не вызывает желания поменять режим и жить по американским лекалам. Тем самым подтверждается старая идея о важности идеологии. Если идеологические постулаты находят у людей отклик, а власть не оторвалась от народа на нездоровую дистанцию, то многие готовы мириться с экономическими и инфраструктурными трудностями.

Ну а США тем временем очень внимательно следят за своим южным соседом. Удар по коммунистическому режиму будет нанесен при первой же удобной возможности, поскольку режим в Гаване для Вашингтона еще и экзистенциальный враг.

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