Забастовок в Казахстане будет больше 23.07.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 51 0 Политолог Замир Каражанов о праве граждан на достойную жизнь Похожие материалы: Что будет с банками и с нами «Данияр Ашимбаев: Некоторые министры и акимы заслуживают пинка под зад». «Непотопляемый аким: феномен Сагинтаева». «Мегаполисам нужны хорошие руководители». «Вузовских грантов все больше, а толковых специалистов все меньше» «Нурсултан Назарбаев: Мы не дадим расшатать государство». «ЕАЭС, коронавирус и останки хана Кенесары. Итоги переговоров Назарбаева и Путина». «Кайрат Келимбетов: Работать больше и тратить меньше – единственная жизнеспособная антикризисная стратегия» Больше суток горит лес в Костанайской области За последствия вакцинации никто не будет отвечать