Не всё пропало

Просто плохие новости продаются лучше хороших

Снова читаю о том, как всё плохо, как всё проваливается. Об этом много пишут и в Казахстане, и в России. Причём, в России ассортимент таких публикаций гораздо шире. Апокалиптические прогнозы насчёт состояния экономики, социалки, медицины, ЖКХ, сельского хозяйства, армии, школы, морали – что ещё есть на свете? – там обыденны как смена дня и ночи. Издания, блогеры, эксперты с прозападной или просто с неправительственной ориентацией постоянно рассказывают нам, как бездарно путинское правительство, как вороваты, тупы и первобытно дики его сатрапы, все эти губернаторы и министры. Они только и делают, что крадут народные деньги и вывозят их за границу. Ещё чуть-чуть – и голодные разъярённые толпы выйдут на улицы. Прогнивший режим рухнет на все четыре копыта. А он, вишь ты, не рушится.

В интернете легко отыскать точно такие же злые прогнозы 10-ти и 20-летней давности. Однако ни Россия, ни Казахстан за это время никуда не провалились. Жизнь не прекратила течение своё. Наоборот. Дороги в наших и ваших краях стали гораздо лучше. В городах построены не только гипермаркеты, но и прекрасные жилые районы. И даже в сельском хозяйстве далеко не всё плохо. Этот феномен должен быть как-то объяснён. Или благодарить за всё надо нефть-матушку и газ-батюшку? Но в доходной части российского бюджета углеводородная выручка составляет существенно меньше половины. Нет, это как-то иначе устроено. Как именно? Может, не все они там наверху бездельники, воры и тупицы? Неожиданная мысль. Или относительное процветание складывается само собой?

Я тоже время от времени пишу заметки о вороватом правительстве, о путинских олигархах, о глубоком народном разочаровании пенсионной реформой – и постоянно отгоняю от себя несвоевременную мысль: «Никогда ещё Россия так хорошо не жила, как при Путине». Как-то, помню, мы принялись в фейсбуке проверять это моё утверждение, переводить советские цены и зарплаты в современные. Получилось – да, лучше. Этот факт очень вяло, без полемического задора используется кремлёвскими пропагандистами. Наверно потому, что в возникшей дискуссии оппоненты легко докажут, что Путин тут в общем-то не при чём. Повышение уровня жизни в России XXI века (и других постсоветских странах, правда, не во всех и неравномерно) совершилось главным образом «силою вещей», стало следствием не чьей-то мудрой политики, а научно-технического прогресса. Сегодня даже не самый везучий обитатель нижних слоёв постсоветского общества, если он сознательно не ушёл бомжевать, имеет всё, о чём его советские родители мечтали: большой телевизор, видео, несколько магнитофонов, холодильник, сколько угодно одежды и обуви. А на обед – в любой день, не только в воскресенье, как было у родителей – имеет куриный окорочок или отбивную с картошкой. Ну и, само собой, чай с сахаром и батон с маслом.

Просто потому, что ещё 50 лет назад не было технологий, сказочно удешевивших производство бытовой техники. А курятину, говядину и свинину не выращивали тысячами тонн на промышленных комплексах. Ещё не было скороспелых пород и сбалансированных рационов, позволивших сделать еду доступной для всех в любом количестве. Теперь эти технологии, рационы и породы есть. То же самое с одеждой и обувью. Путин, Назарбаев или Токаев имеют к этому очень косвенное отношение. Когда их оппоненты говорят об удивительном терпении русского или казахского народа, они забывают одну простую вещь. Сегодняшний уровень жизни в наших краях, невысокий по сравнению с Европой и Америкой, разительно отличается от быта наших дедов и прадедов. Которые и питались намного скромнее, и одни брюки носили по десять лет, и жили преимущественно без удобств, с сортиром во дворе. Так что для горожан в первом или втором поколении (а это половина страны), переехавших из деревни или райцентра на окраину областного города, их теперешняя скромная квартира с маленькой кухней в старом доме или однушка в новостройке, взятая по ипотеке под чудовищный ростовщический процент – но с центральным отоплением, газом, горячей и холодной водой – это коммунальный рай. А куриные окорочка, рис и макароны из супермаркета – настоящее изобилие и надёжный залог стабильности.

«Почему тогда повышение уровня жизни «силою вещей» не произошло на Украине?» – спросил меня один из полемистов. Я объяснил, что произошло, но не так значительно. Потому что нефти на Украине нет, а революция есть. Другой читатель справедливо заметил, что сравнивать советское время с сегодняшним «в лоб», напрямую, не очень правильно. Например, потому, что за последние десятилетия поменялись приоритеты. Люди постарше ещё помнят время, когда можно было встретить объявление об обмене квартиры на автомобиль. Теперь машины стали доступными для всех, а купить квартиру мало кому по карману. Зато сейчас отдых за границей – обычное дело, а в СССР это была крутая экзотика.

Так или иначе, говорить, что «всё пропало», что впереди крах и ужас, никаких оснований нет. Что же тогда лежит в основании критики «на снос», с которой я начал заметку? Какие мотивы? Очень разные. Иногда хорошие, правильные, или, по крайней мере, невинные. Слишком уж достаёт читателя и зрителя официальная пропаганда, ему хочется остренького. Публицист или экономист, критикующий верхнее начальство, почти всегда убеждён, что его советы важны и полезны. Кто-то решает через «наезд» на Кремль или Аккорду свои личные и корпоративные проблемы. А кто-то искренне, бескорыстно ненавидит «эту страну». Тут отдельный интересный разговор. Есть тексты, рассказывающие о мерзостях нашей жизни и написанные талантливо, с подлинной страстью. Хорошо видно, что автор старался не только за деньги. И в тексте у него обязательно присутствует скорый ужасный крах режима. Этот прогноз всё никак не сбывается. Когда напомнишь автору – ты же и двадцать лет назад обещал близкий конец света, а вокруг цветёт вполне розовощёкая жизнь, он сердито отвечает: «Всё равно дело идёт к концу, всё равно!» – и ты понимаешь, что покусился на что-то важное и дорогое.

Люди, качественно пишущие о развале экономики, о бездарности начальства и близком крахе, как правило ездят на хороших автомобилях по гладким улицам мегаполисов, ужинают в хороших ресторанах и занимаются спортом в фитнес-центрах. В этом нет ничего плохого. Но пора открыть вам тайну: СМИ это никакое не зеркало жизни, не шпигель и не миррор. В лучшем случае это увеличительное стекло, через которое удобно – и полезно, кто же спорит – разглядывать важные частности. При этом плохие новости продаются лучше хороших. Так устроен свет. Известия о том, как что-то загорелось, взорвалось, рухнуло, сломалось или подорожало, более востребованы, чем скучные сообщения о хорошем урожае или строительстве новых бесплатных парковок. А ваш обзор рынка недвижимости соберёт в три раза больше просмотров, если вы пообещаете читателям какой-нибудь трындец.

Ругать правительство и неправильные порядки нужно. Плохо, когда ругань используют не для улучшения порядков, а для разрушения их «до основанья». И ещё хуже, когда власть в ответ начинает суетиться. Показывать растерянность. Так было в 1917 году, так было в конце 1980-х. В обоих случаях привело к великим потрясениям. Поэтому власть должна, конечно, слушать своих критиков, но суетиться ей не надо. Да, кажется, она и сама это понимает. Выучила уроки.

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