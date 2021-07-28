Чего вы хотите больше: более выгодных депозитов или более дешевых кредитов?

Национальный банк все решил за вас. Сейчас он склоняется к первой версии

Опааа, и тенге стал дороже!

Инфляция превращается в основной риск для развития Казахстана, и Национальный банк решил, что пора что-то делать. 8 раз в год финансовый регулятор устанавливает базовую ставку, в зависимости от экономической ситуации.

Многие люди не понимают сути происходящих событий. Им кажется, что боги Олимпа развлекаются там, наверху, они настолько оторваны от реальности, что их решения к жизни не имеют никакого отношения. Но это не так.

Вот смотрите: 26 июля Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,25%.

Объяснение этому следующее. «Взвешенное ужесточение денежно-кредитной политики вызвано необходимостью упредить риски раскручивания инфляционной спирали и вернуть инфляцию в целевой коридор 4–6% в 2022 году. При этом учтено влияние нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и, в частности, в Казахстане на восстановление деловой активности», — отчиталась пресс-служба Национального банка.

Дело в том, что «повышение ставки поддержит привлекательность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообразования на валютном и денежном рынках с целью формирования ожиданий, исключающих нежелательные равновесия».

Если перевести все на понятный язык, то, по словам заместителя председателя Национального банка Акылжана Баймагамбетова, происходит следующее: «К примеру, когда снижаются ставки, кредиты становятся доступнее и люди начинают больше потреблять и тратить. Обратная ситуация происходит, когда ставки повышаются – депозиты в тенге становятся привлекательнее и людям выгоднее сберегать, чем потреблять». Если продолжить эту мысль, то и кредиты становятся чуть дороже. Имейте ввиду.

Но зато повышение базовой ставки будет способствовать снижению инфляции.

Наши – в тренде

Как сообщил СМИ зампред Нацбанка, ускорение роста цен наблюдается как в развивающихся, так и в развитых странах, достигая многолетних максимумов: «К примеру, в США инфляция впервые с 2008 года достигла 5,4%. В странах ЕС при таргете в 2% инфляция составила 2,2%, в Китае после дефляции в начале этого года наблюдается ускорение инфляции (инфляция ускорилась до 1,1%), в России, инфляция достигла рекордных значений – 6,5%».

Однако, по признанию эксперта, Центральные банки развитых и развивающихся стран реагируют на ускорение инфляции разными методами. В развитых странах планируется сворачивание программ стимулирования экономики, в развивающихся странах – постепенно ужесточают денежно-кредитные условия.

«Все страны ЕАЭС, кроме Казахстана, уже повысили свои ключевые ставки в ответ на инфляцию – это Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан. С начала года ключевые ставки поднялись во многих развивающихся странах: в Турции, Бразилии, Украине, Грузии и Таджикистане. Из европейских стран произошло повышение ставок в Венгрии и Чехии. В общей сложности с начала года 18 центробанков подняли ставки», — резюмирует Акылжан Баймагамбетов.

Так что наш регулятор берет решения не с потолка, а основываясь на сравнительном анализе.

На чьей стороне главный банк?

Что вынуждает регулятора действовать довольно жестко? Первое – это устойчивое проинфляционное давление в экономике со стороны спроса. «Инфляция формируется выше прогнозов, а ожидания по дальнейшему росту цен остаются высокими и незакрепленными. Быстрое восстановление экономического роста и динамики потребительской активности при существенном фискальном импульсе формирует проинфляционный тренд», — поясняет пресс-служба Национального банка.

В то же время свой вклад вносят: рост цен на отдельные группы продовольственных товаров на фоне общего мирового тренда повышения цен на продовольствие; сбои в цепочках поставок; рост цен производителей при увеличении цен на сырье и материалы; сохраняющийся потенциал роста регулируемых цен, который сосредоточен на стороне предложения. В общем, как тут не вспомнить картофель и морковь…

В общем, регулятор решил, что повышенный спрос нужно нейтрализовать повышением базовой ставки. Международный опыт показывает, что воздействие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики на шоки предложения ограничено, а подстройка инфляции к этим изменениям неизбежна. Исходя из этой практики, Национальный банк своим решением в большей мере реагирует на риски со стороны спроса, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями.

В общем, надеюсь, вы поняли, что Национальный банк действует в наших интересах. И сейчас он явно на стороне тех, кто хочет сберегать деньги, а не тратить. Правда, при этом не учитывается уровень возможного ослабления тенге к твердым валютам.

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