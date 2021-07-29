«Президентов на переправе не меняют…». «Первый казах в космосе, его поход в политику…». «Когда политической кухней Казахстана будут управлять женщины?». «Если Минздрав в Казахстане упразднить как явление, то, возможно, ситуация сразу стабилизируется»

Сетевой Казахстан 29 июля 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «Президентов на переправе не меняют…» — Анонимный телеграмм канал @nursolovej подлил масла в начавшие циркулировать с новой силой слухи о подготовке к досрочным президентским выборам. Вероятным преемником называется спикер Нурлан НИГМАТУЛИН, которому скоро исполняется 59 лет. Однако, ключевой вопрос в том, хотят ли казахстанцы другого президента в принципе? Тем временем, до очередных президентских выборов осталось всего два года и это не так уж много по меркам политического времени.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – ««Пробные шары» Жириновского» — Из уст Депутата Государственной Думы и лидера партии «ЛДПР» Владимир ЖИРИНОВСКОГО прозвучала следующая, претендующая на геополитическую бомбу фраза (цитирую по записи): «Возможно, будут обострения обстановки в Средней Азии. Я б советовал, я сам оттуда, мои земляки, не надо ждать, когда будет большое обострение, и возможно какие-то столкновения, переезжайте в Россию. Мы направили письмо министру внутренних дел, чтобы ускорили выдачу паспортов всем русским Средней Азии и Казахстана, ускорить! Не 2 года, год, а за месяц! И чтобы МИД дал указания всем консульским службам Средней Азии и Казахстана резко усилить работу, резко увеличить штат, чтобы кто хочет пусть уедут, я советую, сам уехал 3 июля 64 года. Была там война? Нет. А потом Казахстан стал независимым».

AZATTYQ . ORG . «Первый казах в космосе, его поход в политику и траектория судьбы» — Токтар АУБАКИРОВ, первый космонавт из казахов, генерал-майор авиации, 27 июля отметил 75-й день рождения. В 1990-х он работал во власти, ненадолго уходил в оппозицию, но запомнился восхвалением лидера, установившего авторитарную систему, которого ранее сам критиковал. Соратники говорили, что «он был вынужден». Бывший космонавт сейчас не хочет говорить о политике. Он считает, что казахстанское общество еще «не проснулось».

QMONITOR . KZ . «Когда политической кухней Казахстана будут управлять женщины?» — Женщин в казахстанской политике можно пересчитать по пальцам. Это единственная среди глав регионов Гульшара АБДЫКАЛКОВА, два министра – культуры и спорта Актоты РАИМКУЛОВА, информации и общественного развития Аида БАЛАЕВА, а также руководитель приравненного к министерствам Агентства финнадзора Мадина АБЫЛКАСЫМОВА. Между тем, исключение женщин из процесса принятия критически важных решений, в том числе в рамках борьбы с коронавирусом, ставит под угрозу перспективу быстрого и эффективного восстановления после пандемии. О роли женщин в госуправлении мы решили поговорить с экспертами…

CARAVAN . KZ . «Мы не готовы к тому, чтобы Казахстан стал моноязычной страной – мнение экспертов» — Недавно активист и блогер Альжан ИСМАГУЛОВ высказал мнение, что политика моноязычия может негативным образом сказаться на населении Казахстана. К примеру, общественный деятель, бизнесмен и лидер казахстанских интернационалистов Бахытжан КОПБАЕВ считает, что казахский язык развивается эволюционным, естественным путем, пусть пока лишь на бытовом уровне. Однако в ближайшее время, по мнению эксперта, моноязычной страной Казахстан точно не станет в силу этнического и языкового разнообразия на своей территории.

TIME . KZ . Петр СВОИК- «Проект века» — Вместо старой ТЭЦ-2 будет строиться новая. Это победа или поражение экологической общественности Алматы? Одна надежда: проектировщики у нас грамотные, а добросовестное исполнение проекта само по себе выявит его несуразность. И придется возвращаться к скучно-дешевому переводу котлов на газ. Вот увидите, где-нибудь к 2050 году история с переводом Алматинской ТЭЦ-2 на газ сохранится в числе самых популярных назидательных, развлекательных, политических, анекдотических, инженерных и детективных баек о нынешней эпохе.

«Пойди туда — не знаю куда» — В попытке получить медотвод от вакцинации наш корреспондент Ирина МОСКОВКА зашла в тупик… Мы обратились в Министерство здравоохранения с официальным запросом четко перечислить все (!) категории людей, которым положен медотвод при вакцинации от коронавируса. Кроме того, надеемся, что чиновники от медицины обрисуют пошаговый маршрут пациентов, чтобы у врачей и нуждающихся в медотводе граждан появился правильный и понятный алгоритм действий. Что нам ответили чиновники, мы расскажем в одном из ближайших номеров.

Данияр АШИМБАЕВ – «Маленькая победоносная война» — Иногда у меня появляется ощущение, что если Минздрав в Казахстане упразднить как явление, то, возможно, ситуация сразу стабилизируется, поскольку в ведомстве огромное количество людей не очень умело жонглируют фактами и цифрами. Прямо вредительство какое-то! Естественно, казахстанцы с каждым днем теряют доверие к органам власти… И очень удобно сейчас во всех бедах обвинять антиваксеров. Наверное, это они воровали деньги на компьютеры для школьников, срывали поставки вакцины, проводили махинации с госзакупками и тендерами, давали непроверенную информацию и подорвали доверие к власти?

VLAST . KZ . «Презумпция виновности» — В феврале этого года уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан САИН обвинила директора санатория «Алатау», известного педиатра и неонатолога Каншаим МУСАЕВУ в хищении денежных средств. В своей публикации Саин ссылалась на операцию Антикора, который к тому моменту еще не сообщил ничего по этому делу, а также приложила фотографии оперативной съемки. Вскоре в сети появились десятки других публикаций – за Мусаеву вступились многие пациенты, которым она спасла жизнь, и коллеги-врачи, знающие ее как честного профессионала. За время допросов и нахождения под домашним арестом у 59-летней Мусаевой ухудшилось состояние здоровья, а ее супруг, имевший онкологическое заболевание, но находившийся в ремиссии благодаря ее уходу, скончался, не дождавшись окончания дела. Vласть рассказывает историю Мусаевой, а также разбирается в том, нарушила ли детский омбудсмен презумпцию невиновности.

FORBES . KZ . «Казахстанец начинал бизнес с гаража, а теперь экспортирует продукцию в Великобританию» — До того как в 2012 году 39-летний инженер Марат БАККУЛОВ построил Алматинский вентиляторный завод, в Казахстане никогда не производились промышленные вентиляторы.

365 INFO . KZ . «Каждого третьего ребенка усыновители возвращают в детский дом» — Лишь одна или две семьи из сотни приходят к усыновлению осознанно и ответственно. Остальные 96-98% пытаются таким образом решить собственные психологические проблемы. Возможно, они не осознают этого, а пребывают в заблуждении, что обретут гармонию в форме материнства или отцовства. Однако чаще всего потенциальные усыновители стремятся поднять самооценку, записать в актив доброе дело и похвалить себя за благородный поступок.

LITER . KZ . «В Казахстане родителей могут посадить в тюрьму за выпадение детей из окон» — С начала 2021 года в Нур-Султане выпали из окна 18 детей, из них один погиб. Такую печальную статистику представила корреспонденту начальник отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы Нур-Султана Нэлля ДОЩАНОВА.

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