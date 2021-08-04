Богатых мало, зато их доходы стабильны 04.08.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 155 0 Социолог Гульмира Илеуова о характеристиках казахстанских богатых Похожие материалы: Когда упадут цены на квартиры? «Живу в Аксае, работаю в Москве» Тенге станет цифровым: что это – просветление или проклятие? «Минздрав опровергает президента?». «Кто скажет «стоп» и резюмирует: реформ хватает…». «Мифологизация прошлого стала нашей главной национальной забавой». «Правительство не может позволить себе объявить полный локдаун». Потребность в кадрах. 2021