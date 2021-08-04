«Когда мы снова заживем «как раньше»?». «Кого обвинят в народных волнениях в Казахстане?». «Булат Абилов — о Саре Назарбаевой и отношениях с Мухтаром Аблязовым». «Казахстан может застрять в липком безвременье постоянных ограничений и локдаунов»

Сетевой Казахстан 4 августа 2021г.

KAPITAL . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане — «Когда мы снова заживем «как раньше»?» — Весь мир ждет магического «как раньше», того прекрасного времени, когда пандемия закончится… Помните анекдот про путешественника во времени, который попадает в 2020 год и узнав, какой это год, говорит: «А-а-а, первый год пятилетнего карантина…». Так вот — не такой уж и смешной это анекдот. По последним официальным данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия на закончится раньше середины 2022 года, а учитывая скорость появления новых разновидностей вируса, эту дату можно смело отодвигать еще дальше. Но даже тогда шанс на призрачное «как раньше» — минимален. Пандемия задала абсолютно новые тренды, которые останутся с нами если и не навсегда, то очень надолго.

IA — CENTR . RU . «Кого обвинят в народных волнениях в Казахстане?» — О триггерах народного недовольства в Казахстане рассказывает в продолжении интервью президент общественного фонда “Центр социальных и политических исследований «Стратегия»” Гульмира ИЛЕУОВА — Если наше население такое бедное и забитое, как любят описывать люди из Фейсбука, то надо обратиться к историческим аналогиям. Чаще всего бунты происходили по поводу повышения цен на значимые товары в условиях кризиса – мука, хлеб, соль. В разных странах есть какой-то один важнейший продукт, дефицит и повышение цены на который приводит к волнению всей группы. А в Казахстане – это мясо… Поэтому правительство должно в обязательном порядке искать источники поставок дополнительного мяса, завезти его сюда, насытить рынок.

EXK . KZ . «Дважды уволенный Президентом. Кто такой Кайрат Досаев?» — Кайрат ДОСАЕВ, будучи акимом Тараза, был освобожден от должности по поручению Главы государства в ноябре 2019 года с формулировкой «за системные упущения в работе». Сейчас, когда с легкой руки Бердибека САПАРБАЕВА он вновь начал перемещаться по карьерной лестнице, история повторилась, сообщает ЭК. В новой должности Кайрат Досаев продержался сутки. За назначение опального экс-акима Тараза Кайрата Досаева руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев получил выговор от Президента ТОКАЕВА. Также Глава государства дал поручение «исправить допущенную кадровую ошибку».

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — «Нормы законодательства не запрещают…» — В принципе, нормы законодательства не запрещают назначения того или иного чиновника на другую должность после «громкой» отставки. Выговор также не является ограничением для дальнейшей работы. Это все-таки не судимость… С Досаевым вышла вообще фигня, извините за выражение. Увольнение с поста акима было наказанием. Потом он спокойно работал в акимате области, а когда перешел на другую работу, поднялся шум в соцсетях, и Сапарбаев получил выговор. О том, что Досаев работал в акимате, было известно. Должность-то не секретная. Просто получается, что работать начальником одного управления можно, а другого — нельзя.

FORBES . KZ . «Булат Абилов — о Саре Назарбаевой и отношениях с Мухтаром Аблязовым» — Известный казахстанский предприниматель продолжает делиться своими воспоминаниями с Арманжаном БАЙТАСОВЫМ — Мы с Сарой Алпысовной — земляки. Оба с Караганды. Я с уважением отношусь к Саре Алпысовне, очень хорошая женщина, много занималась благотворительностью, создала фонд «Бобек». Родственных отношений у нас с ней, кроме земляческих, нет. Об этом в свое время сказал и сам президент — Нурсултан Назарбаев… Мухтар был очень амбициозным, энергичным… Но теперь у Мухтара своя история. Он считает, что его в 2002-м году незаслуженно посадили, отобрали банк, бизнес. И поэтому он продолжает свою борьбу… У нас хорошие отношения, но вот — дороги разошлись…

TIME . KZ . «Попали под сокращение» — Может ли отмена надбавок, которые с начала пандемии выплачивали медикам, привести к дефициту персонала в ковидных стационарах? До 1 октября их будут выплачивать практически тем же группам специалистов, но в сокращенном на 50 процентов размере. Если раньше врачи ковидных стационаров могли дополнительно заработать до 850 тысяч тенге в месяц, то теперь эта сумма сократится до 425 тысяч. То же самое во второй и третьей группах риска — максимум 212 500 и 106 250 тенге.

«Принцип равенства» — В Казахстане приступили к разработке антидискриминационного законодательства. По задумке экспертов оно должно снизить социальное напряжение. В чем необходимость создания отдельного, антидискриминационного законодательства? По словам директора КМБПЧ Евгения ЖОВТИСА, этот проект задуман, потому что появилась готовность государства двигаться в этом направлении. То есть время пришло.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему отечественному производителю не хватает воздуха?» — Абайской швейной фабрике, успешно начавшей производство несколько лет назад, недавно присвоили статус налогоплательщика с высокой степенью риска нанесения ущерба государству. Считается, что из-за отсутствия прибыли в течение последних трех лет, у предприятия низкий показатель благонадежности. О том, что означает этот статус для отечественного производителя, рассказывает руководитель фабрики Нурхан ЖУМАБЕКОВ — Не знал, что, взявшись четыре года назад восстанавливать простаивавшую 30 лет фабрику, открывая рабочие места в депрессивном моногороде, оплачивая в казну налоги, развивая импортозамещение, — наношу ущерб государству.

KAZVEDOMOSTI . KZ . ««Jysan Bank» строит Антишвейцарию» — Заниматься успешным бизнесом в Казахстане сложно не только в силу небольшого внутреннего рынка, низких доходов основной массы населения и отсутствия у страны выхода к открытому морю. Есть еще перманентная угроза экспроприации бизнеса, принудительного разорения и других «прелестей» такого порядка. Кейс ликвидации бизнеса ТОО «Алтын Соре Астана» со стороны «Jysan Bank» предельно наглядно и четко иллюстрирует современные реалии.

365 INFO . KZ . «Почему сельские школы у нас хуже городских?» — Разрыв в уровне знаний между сельскими и городскими школьниками характерен не только для Казахстана. Но чем государство более развито, тем этот разрыв меньше. В нашей стране разница довольно велика, и сельские выпускники оказываются в худшем положении, чем городские. Это плохо сказывается и на жизни страны.

INFORMBURO . KZ . Рахим ОШАКБАЕВ – «Казахстан может застрять в липком безвременье постоянных ограничений и локдаунов» — У нас же вакцинация забуксовала. Это значит, что мы будем обречены застрять в липком безвременье постоянных ограничений и локдаунов, в рваной и непредсказуемой работе МСБ, и самое печальное, ещё долго терять и терять родных и близких от этого вируса. Вся лента в некрологах: «Иманды болсын». Всё это приведет к дальнейшей цепной реакции распространения кризиса в другие сферы – в экономику, политику, социальную сферу. Народ будет беднеть, МСБ разорится, недовольство политикой будет ещё больше расти. Почему в Казахстане всё так плохо?

NOVGAZ.COM . «Я даже не знаю, что это были за таблетки» — Несмотря на то, что в общественном сознании применение принудительной психиатрии как способа борьбы с оппозицией осталось в далеком прошлом, в Казахстане эти методы используют до сих пор. В первой половине лета 2021 года в психдиспансеры отправили сразу двух активистов — Ерулана АМИРОВА из Шымкента и Валихана СУЛТАНОВА из Алматы. И если Султанову удалось выйти из больницы спустя восемь дней и рассказать о том, что с ним произошло, то Амиров находится в лечебнице уже второй месяц без связи с родственниками и адвокатом. Никита ДАНИЛИН рассказывает истории казахстанцев, отправленных на принудительное психиатрическое лечение.

TENGRINEWS . KZ . ««Самое сложное в Москве — остаться человеком». Уроженка Казахстана о жизни в столице РФ» — Впрочем, бессменный администратор этого учреждения Ольга Анатольевна предпочитает называть его не хостелом, а гостевым домом… Находится хостел в центре Москвы, так что самые знаковые места города в пешей доступности. Ольга Анатольевна родилась в Атырауской области и, несмотря на то что покинула Казахстан 32 года назад все еще с теплом вспоминает родину, общается с одноклассниками и сохранила фотографию школьных времен. Ей нравится, когда у нее останавливаются выходцы из Казахстана — Самое сложное в Москве — остаться человеком, просто человеком. Конечно, очень много обмана, очень много негатива, у любого человека на это будет негативная реакция. Просто у многих людей сейчас цель только одна — деньги, деньги, деньги, и ради этого они готовы идти на любой обман.

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