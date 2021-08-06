Либо статистика врет, либо народ не договаривает

Народ, проживающий в Казахстане, сыт, доволен и лучшей жизни не желает

Именно такие выводы можно сделать, ознакомившись с результатами выборочного обследования домашних хозяйств на тему «Качество жизни населения». Причем результаты опроса претендуют на чрезвычайную актуальность – они касаются 2021 года, хотя он еще не закончился.

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Итак, «по субъективной оценке», это не оговорка по Фрейду – это ремарка статбюро, 61,3% респондентов удовлетворены своей жизнью в целом, при этом в сельской местности удовлетворенных значительно больше (70,7%), чем в городской (56,1%).

«По сравнению с аналогичным обследованием предыдущего года, уровень удовлетворенности жизнью респондентов незначительно снизился», — отмечают статистики. Действительно, в 2020 году, по их же опросам, уровень самых довольных составлял 63,5%.

Тем не менее, отечественная статистика регистрирует очередные рекорды. Например, своим здоровьем удовлетворены 48,7% респондентов, частично удовлетворены — 47,7%. Практически, 50х50.

«При этом, чем старше по возрасту опрашиваемые, тем ниже доля удовлетворенных своим здоровьем и среди респондентов в пенсионном возрасте таких в 2,7 раза меньше, чем среди возрастной группы 15-17 лет. Вместе с тем, по сравнению с итогами обследования предыдущего года, уровень удовлетворенности респондентов своим здоровьем снизился на 1,4 процентных пункта (в 2020г. – 50,1%)», — отмечают в Статбюро.

Ну а дальше, конечно – мы оказываемся в лесу. «Из предложенного перечня поставщиков основных государственных услуг, более всего респонденты удовлетворены качеством услуг, предоставляемых Центрами скорой медицинской помощи – 50,9% опрошенных», — отмечают эксперты.

Что касается финансов, то в число респондентов явно попали исключительно люди с положительным настроем. Уровень удовлетворенности респондентов своим финансовым положением в текущем году снизился на 1,4 процентных пункта и составил – 40,2%. Но, обратите внимание, что по уровню материального обеспечения (достатка) 65,6% респондентов отнесли себя к среднему классу, 0,8% опрошенных считают, что они чуть ли не богачи, и лишь 0,4% респондентов указали низкий уровень обеспеченности.

По результатам обследования 20,5% респондентов отметили вариант о возможности самостоятельно приобрести жилье, 42,9% — частично, при этом 26,5% опрошенных указали, что удовлетворены поддержкой государства в предоставлении жилья и улучшении жилищных условий.

Более половины респондентов (60,5%) указали, что уверены в моральной поддержке родственников или знакомых, при этом мужчины и женщины почти единодушны во мнении, что при необходимости получат моральную поддержку (60,9% и 60,1% соответственно).

И, кстати, оптимистов в стране гораздо больше, чем пессимистов. Так, о своем положительном будущем в перспективе уверены 40,5% респондентов, а еще 33% предполагают, что будут улучшения в будущем, и лишь 0,1% респондентов думают, что будут жить хуже.

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В 2020 году правительство было вынуждено направить на социальную помощь и социальное обеспечение, образование, здравоохранение, культуру, спорт, туризм и информационное пространство дополнительные средств. В итоге расходы на социальный сектор составили более 6,638 трлн. тенге.

При этом преобладающая доля из выделенных средств – 3 трлн. тенге пришлась на выплаты пенсий и других пенсионных пособий (пенсии, пособия по инвалидности, потери кормильца, на погребение), которые ежегодно индексируются на уровень инфляции. Не пенсионные социальные пособия составили 14% (561,2 млрд. тенге), к которым отнесены пособия по временной нетрудоспособности, связанные с рождением и уходом за ребенком, выплаты многодетным матерям, адресной социальной помощи.

Все это, конечно, замечательно, но как отмечают в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, несмотря на рост социальных расходов в абсолютном выражении, численность бедного населения в стране растет.

«Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности за последние годы выросла с 2,5% в 2016 году до 4,3% в 2019 году, что усугубилось пандемией COVID-19 в 2020 году. По прогнозам Всемирного банка, доля бедного населения может достигнуть 14%, основная из которых придется на сельскую местность», — отмечают эксперты СК.

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Удивительное – рядом. Жители сельских районов, где жизнь труднее, а бедность – верный спутник, удовлетворены гораздо больше, чем горожане. Мужчины традиционно удовлетворены своей жизнью больше, чем женщины. Всего лишь на 3% меньше опрошенных считают себя средним классом, но уровень такой оценки по всем параметрам зашкаливает – экономисты не склонны считать, что в Казахстане каждого третьего из пяти можно отнести к среднему классу.

И на фоне острых социальных проблем, связанных с пандемией и ростом бедного населения, подобные обследования говорят лишь об одном: либо статистика врет, либо народ стесняется называть все вещи своими именами.

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