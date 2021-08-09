«Сможет ли Токаев избавиться от «паразитов» на госслужбе?». «Как часто болит голова у столицы? Ортопедия для Акорды». «Казахстанский штамм коронавируса не заставит себя долго ждать». «Проверки близко: кто из казахстанцев обязан вакцинироваться до 10 августа»

Сетевой Казахстан 9 августа 2021г.

SPIK . KZ . «Сможет ли Токаев избавиться от «паразитов» на госслужбе?» — Приход на пост президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА ознаменовался серией новых реформ в системе госслужбы. Но приведут ли они к реальным, а не к мнимым победам – вопрос на засыпку. До сих пор у нас не удавалось создать компактный и эффективный госаппарат, о необходимости которого вещали последние лет эдак надцать с самых высоких трибун.

«Как депутаты давали народу «хлеба и зрелищ»» — Ушедшие на каникулы мажилисмены могут расслабиться и передохнуть от суровых депутатских будней с чувством выполненного долга. Как ни крути, а они неплохо отработали первую сессию в новом созыве, не только принимая важные и нужные для страны законы, но и периодически срывая бурные овации в качестве мастеров разговорного жанра.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Как часто болит голова у столицы? Ортопедия для Акорды» — Нередко в регионы страны приезжают посланцы Нур-Султана, чтобы понять суть событий, происходящих в областях… Пока государство не может понять, что у него болит, все продолжит ухудшаться, собирать данные надо не «рывками» из столицы в регионы на пару дней, а организацией нервной системы, которая функционирует до конца жизни организма. И только потом мы поймем – что делать в Казахстане? Может надо разделять большие области, менять границы районов и назначать правильных людей в нужные места. Но без нервной системы – этого не узнать.

Николай КУЗЬМИН – «О брендах, дестинациях и туалетах» — Есть в нашей жизни такие сферы, которые наше правительство любит реформировать, а есть другие, которые оно развивает. Например, у нас принято реформировать образование, здравоохранение, судебную и правоохранительную систему, а также само госуправление. Если же речь идет об экономике, то ее принято развивать. Например, широко известны программы по развитию сельского хозяйства и малого бизнеса. Сейчас, в период отпусков, в центре внимания туризм. Его у нас тоже развивают.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Шайкенова: Пандемия все сделала сама за наши курорты и отели» — Казахстанский турист, ограниченный пандемией и девальвацией в доступе к зарубежным курортам, хлынул на пляжи Актау, Борового, Алаколя и других отечественных дестинаций. И, как человек приученный к шикарному отдыху, стал требовать для себя все новых и новых благ. Как уверена председатель Казахстанской туристской ассоциации Рашида ШАЙКЕНОВА, именно этот фактор и станет причиной роста уровня сервиса на местных курортах. Об этом сегодняшнее интервью с известным экспертом в туристической отрасли. Но когда откроются границы – те, кто сейчас просто тратит выручку от туристов и не развивается, быстро придут в упадок.

365 INFO . KZ . «Казахстанский штамм коронавируса не заставит себя долго ждать» — Из-за низких темпов вакцинации Казахстан рискует воспроизвести на свет отдельный штамм коронавируса. Такое мнение выразила руководитель Центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек ЖОЛДАСОВА… В больницах уже наблюдается нехватка коек. — Сейчас в мире циркулируют штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями «альфа» (обнаружен в Великобритании), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия). В списке также находятся четыре штамма — «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США) «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу). Есть даже «эпсилон», «зета» и «лота». А чем мы хуже других стран, нам нужен свой родной штамм, — говорит врач, отмечая, что этому способствует мракобесие граждан, которые отказываются от прививок.

«Перепись населения: государство не знает свой народ» — В Казахстане стартовал отложенный на два года традиционный поголовный пересчет граждан. В 2019 году перепись отложили по экономическим, а скорее по политическим причинам, связанным с президентскими выборами. Однако в 2021 государство не остановил даже коронакризис. На остальные вопросы, а их в связи с переписью населения возникает много, ответил политолог Данияр АШИМБАЕВ — В целом понятно, что такие материалы нужны любому государству. Но в наших реалиях встает совершенно справедливый вопрос — зачем, если у нас цифровизация? У всех есть ИИН…

SPUTNIK . KZ . «Проверки близко: кто из казахстанцев обязан вакцинироваться до 10 августа» — Работники ряда сфер обязаны до 10 августа получить первую дозу вакцины от коронавируса. При этом на работодателя возложат ответственность за допуск невакцинированного сотрудника на рабочее место. Согласно введенным сейчас требованиям, первый компонент вакцины необходимо получить до 10 августа, а второй компонент — до 1 сентября. После этих сроков компании начнут проверять на наличие невакцинированных сотрудников, а в случае их выявления – штрафовать предпринимателя.

CARAVAN . KZ . «Продовольственный налог для казахстанцев, или Чем грозит подорожание продуктов» — Рекордный взлет цен на отдельные продукты и другие товары подвел жирную черту под итогами первого экономического полугодия, смазав все прочие достижения. Какие бы реформы ни велись, население по-прежнему беззащитно перед шоковым подорожанием самого необходимого. В чем причина такой ситуации и что нужно предпринимать? Об этом “КАРАВАН” поговорил с лидером Народной партии Казахстана, депутатом мажилиса Айкыном КОНУРОВЫМ.

INFORMBURO . KZ . «Засуха в Казахстане: катастрофу можно было предотвратить» — Помощь казахстанским фермерам, пострадавшим от засухи, оказывают не только государственные органы, но и благотворительные организации и международное сообщество. Фонд Булата Утемуратова направит свыше 200 млн тенге пострадавшим от засухи в Аральском районе Кызылординской области. А Европейский союз выделяет 200 тысяч евро (более 100 млн тенге) в качестве гуманитарного финансирования для оказания жизненно важной поддержки. Помощь получат около шести тысяч человек в наиболее пострадавших районах Мангистауской и Туркестанской областей. Однако многие специалисты уверены, столь катастрофичных последствий можно было бы избежать…

QMONITOR . KZ . «Аида Альжанова: «Генпрокурором должна быть женщина»» — Несмотря на перманентные попытки решить вопросы с равноправием, тема гендерного равенства в Казахстане не перестает быть актуальной. О том, что женщин в казахстанской политике можно пересчитать по пальцам, наши эксперты рассказывали в материале «Когда политической кухней Казахстана будут управлять женщины?». В продолжение этой темы о феминизме, женской квоте на руководящие должности в компаниях с государственным участием, законе о противодействии семейно-бытовому насилию мы говорим с экс-сотрудницей ООН и МИДа РК, гендерным экспертом Аидой АЛЬЖАНОВОЙ.

«Освоение космоса: конкуренция или кооперация?..» — Мировая космическая отрасль в последние годы переживает противоречивые моменты. С одной стороны, успешно функционирует международная космическая станция (МКС) – результат кооперации России, США, Евросоюза, Канады и Японии. Также налицо успехи космических программ Китая. Вместе с тем, положение дел в российской космической отрасли, некогда бесспорного лидера, вызывает у профессионалов немало вопросов. Самый свежий пример – эпопея с научным модулем «Наука». О проблемах и перспективах космической отрасли, в том числе и через призму будущего космодрома Байконур мы беседуем с главным редактором журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ.

IA — CENTR . RU . «Что опаснее для Казахстана: талибы* или проросшие семена исламских сект?» — Теолог из Казахстана считает, что стране вскоре нужно будет определиться – садиться ли за стол переговоров с «Талибаном»* (запрещен.организация). Однако в Республике есть свое внутреннее радикальное подполье, экстремисты действуют и на территории соседних Казахстану государств Центральной Азии – на фоне событий в Афганистане все это может резко активизироваться. Теолог Расим ЧЕЛИДЗЕ в интервью Ia-centr.ru высказал свое мнение о том, какие угрозы и риски несут для Казахстана новые реалии безопасности в регионе.

TIME . KZ . «Ресурсов хватит на всех» — По итогам 2020 года добыча газа в Казахстане составила 55,1 млрд кубометров, что более чем в семь раз превысило уровень добычи 1991-го. По прогнозам Министерства энергетики, к 2030 году потребление газа на внутреннем рынке республики существенно возрастет. Потребность будет компенсироватьсяза счет ввода в эксплуатацию новых месторождений. О развитии сферы недропользования рассказал в пятницу вице-министр энергетики Жумабай КАРАГАЕВ на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Энергетики что-то темнят» — Независимые эксперты выяснили, какие дополнительные расходы будет оплачивать население, если утвердят заявку алматинских энергетиков на повышение тарифа на 14,5 процента.

LITER . KZ . «В Казахстане годами продают некачественный бензин. Кто виноват и можно ли это остановить?» — От качества бензина в автомобилях по Казахстану зависит ваше здоровье, так как загрязненный воздух напрямую влияет на ваши умственные и физические возможности. Это подтверждают сразу несколько научных исследований, которые провели в разных уголках мира. Помимо этого, конечно же, плохой бензин может заметно подпортить ваш автомобиль. Liter.kz расскажет, что именно вы заливаете в баки своих машин.

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