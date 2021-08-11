До декабря сорвем все вишни, жить станет веселей

Вешние воды утекли, вишни поспели, и пора понять, что вообще ожидает нас в 2021-м

Один из немногих аналитических продуктов – Макроэкономический обзор Казахстан – представил Центр исследований прикладной экономики (AERC). Он делает эту работу регулярно –для экономистов важно сделать анализ текущих трендов, а также дать детализированный прогноз основных макроэкономических показателей на среднюю перспективу.

Благодаря именно этому труду мы можем заглянуть в недалёкое будущее и правильно спланировать свои действия, чтобы, например, если ты инвестор, не потерять свои перспективы.

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На этот раз обойдемся без прелюдии. Увы, но чисто экономические расчеты и умные мысли не всегда доступны и понятны большинству читателей. Поэтому можно легко сравнить сегодняшние реалии и свое недалекое будущее, которое, по мнению экспертов, наступит уже через полгода.

И уже из того, видите вы позитивные или негативные последствия, можно принимать свои решения: надо ли вкладываться в тенговые депозиты, стоит ли тратить деньги или лучше сберегать, а, может быть, уже сегодня надо бежать в обменный пункт? В общем, ответы на эти сложные вопросы уже здесь. Однако, мы предупреждаем, что в любом случае за ваши решения вы несете лично сами. Рыночная экономика – она такая. Слушай, вникай, присматривайся, но решения принимай сам.

Единственная ремарка: собственная ответственность всегда работает.

О росте ВВП

ВВП — это самый главный экономический показатель. Если есть рост – люди довольны и счастливы. Потому что растет и их благосостояние, и есть уверенность в будущем. Нет роста – значит, экономика в загоне, народу несладко.

Так вот, согласно прогнозу AERC, реальный ВВП Казахстана в 2021 году вырастет на 3,9%. Точно такой же прогноз эксперты делали и в апреле. С тех пор прогноз не ухудшился, и то хорошо. Но для того, чтобы экономика существенно подросла, нужно, чтобы цена на нефть марки Brent сложилась в среднем за 2021 год на уровне $65 за баррель, экономики стран-торговых партнеров демонстрировали рост, а объем добычи нефти и газового конденсата Казахстана в текущем году сложился на уровне 86 млн. тонн, не меньше.

О курсе тенге

Если цена на нефть будет высокой ($65 за баррель), то, предполагают аналитики, курс доллара США к тенге (USD/KZT) в среднем за 2021 год сложится на уровне 429,2 единиц, демонстрируя ослабление тенге на 3,9% по сравнению с 2020 годом.

«Следует отметить, что в апреле AERC прогнозировал обесценение тенге к доллару США на 4,4% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Прогноз был незначительно улучшен на фоне предпосылки о более высоких ценах на нефть. Ограниченная реакция прогнозного курса тенге на рост цен на нефть связана с действием ряда факторов, противодействующих укреплению тенге. В частности, последние сигналы ФРС США о более скором ужесточении монетарной политики, чем ожидалось ранее, приводит к укреплению самого американского доллара»,– отметили в AERC.

Так вот, нравится вам курс тенге к концу года или нет? Не пора ли закупить долларов или перевести свои сбережения в нацвалюте в твердую?

О денежных доходах населения

Номинальные денежные доходы в Казахстане по итогам 2021 года, согласно AERC, вырастут на 10,5%. Данный прогноз AERC номинальных денежных доходов улучшен в сравнении с апрельским прогнозом, что обусловлено более высоким ростом номинальных заработных плат.

При этом аналитики опираются на поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжить работу по повышению заработных плат в 2021 года: педагогам поднять зарплаты на 25%, медицинским работникам – на 30%, работникам социально-медицинских учреждений – на 45%. Данная мера по оценкам должна охватить более 1 млн. занятых.

Об инфляции

Среднегодовая потребительская инфляция по итогам 2021 года, в соответствии с прогнозом AERC, сложится на уровне 7% относительно 2020 года.

«Прогноз инфляции на 2021 год, таким образом, скорректирован в меньшую сторону по сравнению с апрельским прогнозом (7,4%), что объясняется как предположением повышения базовой ставки Нацбанком, так и постепенным замедлением темпов роста цен на продовольствие на фоне ряда мер со стороны государства, направленных на сдерживание продовольственной инфляции»,– отмечают эксперты и напоминают, что, в частности, как было озвучено президентом страны в рамках расширенного заседания правительства от 10 июля 2021 года, в качестве «срочной» меры по сдерживанию цен из местных бюджетов торговым сетям выделено более 30 млр. тенге фактически бесплатных займов в обмен на реализацию продтоваров по низким ценам.

Кроме того, в качестве системных долгосрочных мер по сдерживанию роста цен на продовольствие государством оказывается поддержка сельскохозяйственным производителям. «Дополнительными факторами пересмотра инфляции в Казахстане на 2021 год стало улучшение прогноза курса тенге на 2021, который оказывает влияние на инфляцию в рамках эффекта переноса», – говорят эксперты.

AERC ожидает сильный рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2021 году с учетом низкой базы 2020 года на 36,2% в годовом выражении на фоне быстрого восстановления экономической активности в производственном секторе, в частности, в обрабатывающей промышленности и строительстве, где уже наблюдается рост промышленных цен.

«При этом текущий прогноз производственной инфляции выше, чем прогноз AERC от апреля, что обусловлено предпосылкой более высоких цен на нефть, чем предполагалось ранее ($62,3/барр. против $65/барр.)», – вот вердикт аналитиков AERC.

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