Две неправды, русская и казахская

Воспитанные люди редко обсуждают эти темы

Тут как с отправлениями прямой кишки и с прочей неаппетитной физиологией. Мы делаем вид, что их не существует. Хотя на самом деле физиология рулит. Сверхмощно влияет на нашу жизнь. Бактерии кишечника определяют вкусовые предпочтения гламурного хозяина требухи, его привычки, даже стиль жизни. По мнению некоторых специалистов, определяют выбор полового партнёра.

Нацвопрос и реальная политика тоже неприятно пахнут. Приличная публика отворачивает носы, но деваться ей некуда. Грубые законы жизни и демографии берут своё. Под разговоры о межнациональной гармонии одни люди уезжают на историческую родину или просто за границу, другие переселяются из аулов в города и занимают место уехавших. Вокруг характера и результатов этих перемен, хочешь не хочешь, возникают завихрения воздуха. Сейчас вот в России некоторые СМИ обсуждают судебный процесс, состоявшийся в Алматы над «русским имперцем» Ермеком Тайчибековым. Тот наговорил много гадостей про казахов и получил семь лет лишения свободы по статье 174 УК РК за возбуждения национальной розни. Российские издания пишут, что состава преступления в словах и действиях Ермека нет: это всего лишь «неоднозначные высказывания».

Ермек Тайчибеков. (Фото: news.rambler.ru)

Тайчибеков рецидивист: в своё время он активно призывал включить Казахстан в состав РФ и был осуждён за эти и за другие яркие высказывания такого рода на четыре года колонии. В российском УК тоже есть статья за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Предложения разделить Россию на полтора десятка маленьких уютных государств наподобие Чехии и Словении встречаются с заслуженным негодованием. А идеи Тайчибекова насчёт включения Казахстана в Россию – с горячим одобрением.

Ермек Кенесович, безусловно, твёрдый, мужественный человек. И очень простодушный. До изумления. Вот интервью, в котором он говорит, что, если бы ему дали хорошую должность в Казахстане, он перестал бы мутить воду. Но не сбылось:

– В итоге они знаете мне что предложили, эти казахстанские спецслужбы? Всё, на что способны, это быть их информатором, осведомителем, провокатором за оклад в 3000 долларов США. Я на них с презрением посмотрел и сказал: «Давайте я лучше сяду в тюрьму. Сколько там, 4 года, 7 лет, 10 лет? Впаяйте мне, я отсижу этот срок».

– Если вам дадут кожаный портфель, должность акима, вы измените свои взгляды?

– Точно не районного.

– Областного. Тогда уже станете за независимый Казахстан?

– Да. Уже можно о чём-то предметно разговаривать. Если переговоры будут о должности Тайчибеков Ермек Кенесович – аким области, аким города республиканского значения, то это предмет для серьёзных дискуссий. Что-то ниже мне не интересно.

Ещё более любопытны рассуждения нашего героя о дальних планах, о стратегии. Он говорит, что в своё время пытался войти в политику через парадный вход. Сотрудничал с Даригой, был доверенным лицом Нурсултана Абишевича. Но там все места заняты. Не протолкнёшься. И герой пошёл другим путём:

«Русская тема в Средней Азии – она достаточно по-своему перспективная…. В будущем это приведёт к очень большим результатам, Я это предвижу. Не сейчас. Не в течение 2–3 лет. А через 10 лет. Если я к тому времени останусь живым, здоровым и на плаву, то я интуитивно чувствую, что мой статус, положение, может резко измениться. Настолько, что те, кто меня сейчас ненавидит и презирает, будут искать встречи со мной и [захотят] стать моим другом».

Некоторые люди говорят, что у этого парня проблемы с головой. Иначе как объяснить его удивительную откровенность? Но все комиссии признали Тайчибекова вменяемым. В России он пользуется в определённых кругах большим уважением. Люди из этих кругов пишут, что Ермек просто любит Россию. За это, мол, и посадили.

А вот другая история, противоположного свойства. О «казахской неправде». Нет, я не про историю с языковыми патрулями. С ними как раз всё понятно. Меняются пропорции населения, но казахский язык так и не стал за 30 суверенных лет общеупотребительным. Кому-то очень досадно. А тут ещё украинский опыт форсированного внедрения мовы. Вот отдельные казахские патриоты и проявили инициативу. Проявили и немножко получили по рукам. Им объяснили, что рано.

Но я не об этом. Есть более детективная история. На днях в известном казахстанском СМИ появилась заметка с намёками на то, что следы недавнего взрыва боеприпасов в Жамбылской области ведут в «одну соседнюю страну». Дело в том, что 27 августа в аэропорту Тараза недалеко от места взрывов должен был приземлиться на дозаправку американский самолёт с эвакуированными из Афганистана гражданами. Об этом на условиях «не для записи» казахстанским журналистам рассказал «источник из вашингтонского офиса Госдепартамента США». Госдеп вроде бы собирался официально сообщить про этот самолёт по факту, уже после его приземления на дозаправку. Были даже готовы тексты пресс-релизов со словами признательности. Но вечером 26 августа в воинской части, дислоцированной в 40 километрах от аэропорта, случился пожар, взорвались боеприпасы. «В итоге американский самолёт полетел другим маршрутом, в облёт Казахстана. В дальнейшем, скорее всего, республика не будет использоваться в качестве третьей страны для поддержки вывоза беженцев из Афганистана. Американские самолёты будут заправляться в других местах», – сообщили коллеги.

Главный редактор этого СМИ продолжила тему в Фейсбуке. «Кому-то это выгодно? Ну одна страна очень не хотела, чтобы Казахстан принимал беженцев и даже разрешал дозаправку американским самолетам.

Казахстан ведь сначала вел переговоры с западом о приеме афганских беженцев, но из-за внешнего давления с другой стороны в итоге сказал окончательное «нет».

Теперь же мы, вероятно, не будем принимать и самолеты на дозаправку. Это из-за ЧП в Жамбылской области. Такое вот совпадение».

Мне стало любопытно. Я поинтересовался у этого главного редактора:

– Какая именно страна не хотела, чтобы Казахстан принимал беженцев? Россия? Или Китай?

– Давайте скажем так: угадайте с трёх раз кто страшно давил и продавил отказ Казахстана временно принять афганских беженцев?

– Я не знаю, кто давил. Но ты хочешь сказать, что сам Казахстан готов принимать беженцев и получать связанные с этим проблемы. В том числе угрозу терроризма, распространения радикального ислама и т.д. А какая-то внешняя сила ему мешает. Или что ты хочешь сказать?

Ответа не последовало. И вообще, намёки насчёт «одной страны», якобы подстроившей взрывы на казахстанских военных складах, больше не всплывали. Скорее всего потому, что слишком уж эта версия дурацкая. Получается, лидеров чужой страны сильно волнует, что в Казахстан с беженцами попадут экстремисты и боевики. А казахстанских начальников это не волнует совсем. Они согласны принимать беженцев. И тогда соседский кровавый тиран отправляет в Жамбылскую область Петрова и Боширова.

Намёки не всплывали, но опровержений тоже не было. В общем, и ложечки не нашлись, и осадок остался. Получилась некрасивая и дурно пахнущая чушь. Ничуть не меньшая, чем в истории с «русским имперцем» Тайчибековым.

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