«Золото» юниорского ЧМ по борьбе, футбольный «Кайрат» в групповом раунде Лиги конференций, наши теннисисты на US Open и удачный жребий для баскетбольной сборной Казахстана

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Борьба: первая наша чемпионка мира за 13 лет

В столице Башкортостана прошел чемпионат мира среди юниоров (до 20 лет). На нем было разыграно 30 комплектов наград – по десять в каждом из трех видов борьбы. Причем весовые категории имели точно такую же градацию, как у взрослых.

На снимке: Нилуфар Раимова. (Фото с сайта Объединенного мира борьбы)

Отлично выступила на этом турнире наша соотечественница Нилуфар Раимова, которая стала чемпионкой мира в весе до 57 кг. В первой своей схватке она с перевесом в один балл одолела россиянку – 6:5, во второй уверенно разобралась с соперницей из Беларуси – 12:0, в третьей выиграла у турчанки – 4:2. Так Раимова дошла до финала, где встретилась с итальянкой Авророй Руссо. Уступив в первом периоде, наша спортсменка во втором сумела склонить чашу весов в свою пользу – 8:6. Это «золото» стало первым, завоеванным представительницей Казахстана в женской борьбе на юниорских чемпионатах мира за последние тринадцать лет. Еще две наши девушки вернулись домой с бронзовыми наградами – Мадина Аман (до 59 кг) и Дильназ Мулькинова в самом тяжелом весе до 76 кг. В командном зачете сборная РК заняла 5-е место – после команд США, России, Беларуси и Молдовы.

В вольной борьбе Нурдаулет Куанышбай (до 74 кг) завоевал серебряную медаль, Асылжан Есенгельды (до 57 кг) и Бекзат Ермекбай (до 65 кг) – бронзовые. Это позволило стать 7-ми в неофициальном командном первенстве. А вот наши «греко-римляне» остались без наград. В этом виде борьбы, как показали и недавние Олимпийские миры, и последние взрослые чемпионаты мира, казахстанцы наименее конкурентоспособны.

Футбол: в еврокубковую осень – с новым главным тренером

Алматинский «Кайрат» впервые пробился в групповой раунд еврокубкового турнира. Правда, это не Лига Европы и тем более не Лига чемпионов (в них нашими первопроходцами были соответственно карагандинский «Шахтер» в 2013-м и «Астана» в 2015-м), а Лига конференций, новый турнир, появившийся только в нынешнем году и ставший третьим по статусу.

Напомним, что начинал еврокубковый сезон «Кайрат» с квалификации Лиги чемпионов. Победив по сумме двух матчей израильский «Маккаби» из Хайфы (1:1 и 2:0), он затем уступил сербской «Црвена Звезда» (2:1 и 0:5). Поэтому третий раунд квалификации ему пришлось проводить уже в Лиге Европы. Там действующий чемпион нашей страны не смог справиться с армянским «Алашкертом» (0:0, 2:3, в дополнительное время). После этого ему оставалось бороться за выход в групповой раунд Лиги конференций. Соперник попался, мягко говоря, не самый сильный – «Фола» из Люксембурга. Уже после первого матча, проведенного в гостях, «Кайрат» обеспечил себе более чем комфортное преимущество в счете – 4:1 (голы забили Вагнер Лав – дважды, Артур Шушеначев и Рикардо Алвеш). А на прошлой неделе выиграл и на своем поле – 3:1 (Шушеначев – дважды, Вагнер Лав). Кстати, несколькими днями ранее главным тренером команды был назначен Курбан Бердыев.

На снимке: Курбан Бердыев – новый главный тренер «Кайрата»

В минувшую пятницу состоялась жеребьевка группового этапа. «Кайрат» попал в одну компанию со швейцарским «Базелем», азербайджанским «Карабахом» и кипрской «Омонией». В период с 16 сентября по 9 декабря они проведут по два матча друг с другом. Победители квартетов выйдут сразу в 1/8 финала, а клубы, занявшие вторые места, оспорят это право в поединках с командами, ставшими третьими в группах Лиги Европы.

Карагандинский «Шахтер», который добрался до заключительной стадии квалификации Лиги конференций, уступил в обоих матчах израильскому «Маккаби» из Тель-Авива – 1:2, 0:2. Ранее из этого же турнира выбыли «Астана» и костанайский «Тобол».

Велоспорт: капитан «Астаны» идет в общем зачете 11-м

Позади две недели супермногодневки «Вуэльта Испании» – третьей, после «Джиро д,Италия» и «Тур де Франс», и заключительной в нынешнем году. От «Астаны» на нее были заявлены россиянин Александр Власов, которому доверена роль капитана, казахстанец Юрий Натаров, а также шесть испанцев – братья Ион и Горка Исагирре, Луис Леон Санчес, Омар Фрайе, Алекс Аранбуру, Оскар Родригес Гарайкочеа. По ходу гонки последние трое сошли, и теперь в казахстанской велогруппе остались лишь пятеро.

За две недели проведено 15 этапов. На самом первом из них, который представлял собой короткую «разделку» на 7,1 километра, Аранбуру показал второй результат, уступив только прошлогоднему победителю «Вуэльты» словенцу Приможу Рогличу из «Jumbo-Visma», который месяц назад выиграл эту дисциплину (правда, дистанция тогда была длиннее) на Олимпийских играх в Токио. На других четырнадцати этапах гонщики «Астаны» ни разу не вошли в первую тройку.

В общем зачете перед заключительной неделей Власов идет 11-м, проигрывая более шести минут лидеру – норвежцу Одду-Кристиану Эйкингу из «Intermarché-Wanty». Скандинав, впрочем, вряд ли сохранит за собой красную майку – его лидерство объясняется в большей степени стечением обстоятельств. Главным фаворитом остается Роглич, идущий третьим и отстающий от Эйкинга на полторы минуты. Хорошие шансы у занимающего второе место француза Гийома Мартана из «Cofidis». В борьбе за высокие места также участвуют испанец Энрике Мас и колумбиец Мигель Анхел Лопес (оба из «Movistar»), австралиец Джек Хэйг из «Bahrain Victorious», два гонщика «Ineos Grenadiers» – колумбиец Эган Берналь, ставший три месяца назад победителем «Джиро», и британец Адам Йейтс.

Теннис: в первый день – одна победа и три поражения

В понедельник стартовал последний в нынешнем году турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат США (US Open). Конечно, главные надежды казахстанские болельщики связывают с Еленой Рыбакиной, которая «посеяна» организаторами под 19-м номером (в текущем рейтинге WTA она 20-я). И в первом круге она уверенно взяла верх над Александрой Саснович из Беларуси (90-я) – 6:2, 6:3. Следующей ее соперницей станет француженка Каролин Гарсиа (62-я). В случае победы Елена, скорее всего, выйдет на не нуждающуюся в особых представлениях румынку Симону Халеп (13-я), которая в 2018-м и 2019-м выиграла два турнира «Большого шлема» – Уимблдон и «Ролан Гаррос», а на US Open добиралась до полуфинала.

К сожалению, две другие наши теннисистки, выходившие на корт в первый день, свои матчи проиграли. Юлия Путинцева (33-я), ведя в счете, уступила эстонке Кайя Канепи (70-я) – 6:2, 6:7, 2:6, а Ярослава Шведова (452-я) не смогла взять ни одного сета у итальянки Жасмин Паолини (99-я) – 3:6, 4:6. Четвертая наша участница, Зарина Дияс (110-я), которой пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию, вчера поздним вечером должна была встретиться с Амандой Анисимовой из США (75-я).

Вчера должен был выйти на корт и Александр Бублик (37-й в рейтинге АТР), которому предстоял поединок с немцем Янником Ханфманном (134-й). А вот другой казахстанский участник мужского турнира Михаил Кукушкин (129-й) уже провел свой матч, проиграв в нем испанцу Пабло Андухару (7:4). Причем наш теннисист выиграл первые два сета, но затем отдал инициативу сопернику – 6:3, 6:4, 4:6, 4:6, 2:6.

Баскетбол: жребий оказался благосклонным

Вчера в Швейцарии состоялась жеребьевка мужских континентальных квалификационных турниров к Кубку мира (мировому первенству) 2023-го, который пройдет сразу в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Разумеется, нас, прежде всего, интересовали ее результаты применительно к региону Азии/Океании.

И, надо сказать, жребий был благосклонным к казахстанским баскетболистам. Они оказались в не самой сильной группе «D», где будут играть вместе с соперниками из Ирана, Сирии и Бахрейна. Понятно, что иранцы – безусловные фавориты, а вот две другие команды нашим ребятам вполне по зубам. Так что попасть в число трех сборных, которые получат право в следующем раунде бороться непосредственно за путевки на КМ-2023, более чем реально. Ну а уж там, конечно, придется гораздо сложнее.

Составы других групп: «А» – Новая Зеландия, Южная Корея, Филиппины, Индия: «В» – Австралия, Китай, Япония, Тайпей; «С» – Иордания, Ливан, Индонезия, Саудовская Аравия. Квартеты «А» и «В» выглядят куда более сильными, нежели «С» и «D». Впрочем, попавшие в них сборные Японии и Филиппин автоматически получат квоты для участия в КМ-2023 – им эта привилегия предоставлена как странам, которые будут его принимать. Что касается команды Индонезии, то Международная федерация баскетбола поставила перед ней условие: чтобы рассчитывать на участие в Кубке мира, она должна попасть в топ-8 на турнире Азии/Океании.

В каждой из четырех групп сборные по два раза сыграют друг с другом – дома и в гостях. Эти матчи пройдут в период с 22 ноября нынешнего года по 5 июля следующего. По три лучшие из каждого квартета (в сумме 12) выйдут в следующий раунд, где будут образованы две группы уже по шесть команд. Матчи в них запланированы на период с 22 августа 2022-го по 28 февраля 2023-го. Две сильнейшие сборные из каждого секстета, не считая японской и филиппинской, попадут на Кубок мира напрямую, а занявшие третьи места разыграют еще одну путевку.

Футбол: тяжелая неделя и главный тренер на изоляции

Сегодня национальная сборная Казахстана на стадионе «Астана-Арена» проведет матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022-го с командой Украины.

Пять месяцев назад они уже встречались в Киеве, и тогда наши футболисты добились почетной ничьей – 1:1. А до этого подопечные главного тренера Талгата Байсуфинова проиграли на своем поле французам, действующим чемпионам мира, – 0:2. После двух проведенных матчей команда Казахстана набрала 1 очко и делит со сборной Боснии и Герцеговины четвертое-пятое (последние) места в группе «D». Выше располагаются Франция – 7 очков (после 3-х игр), Украина – 3 (3), Финляндия – 2 (2). Эти три команды и считаются фаворитами.

Нашей сборной предстоит очень тяжелая неделя. После сегодняшнего матча она отправится в Европу, где 4 сентября сыграет с финнами, а 7 сентября – с боснийцами. Столь плотного графика официальных матчей у нее никогда прежде не было. А тут еще Байсуфинов за три дня до матча сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден уйти на изоляцию. Сегодня утром должны быть объявлены результаты повторного теста, после чего станет ясно, сможет ли он руководить командой.

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