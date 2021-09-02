Что волнует душу казаха (в третьей декаде августа)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Картина не меняется уже 30 лет: лица чиновников – казахские, а язык – русский» — На портале Zhasalash.kz опубликована статья под авторством Батыра ЖАСУЛАНА о том, как, несмотря на рост числа казахов в стране и прогрессирующую казахизацию, многие чиновники остаются верны русскому языку.

Батыр Жасулан подчеркнул, что сейчас в стране растет число казахов. По его словам, примерно каждые 3 года в стране преодолевается миллионный рубеж. Однако сейчас многие из казахской интеллигенции не стесняются того, что не знают казахского языка. Особенно русскоязычные не в курсе того, что происходит в умах казахской аудитории.

«Одна картина, которая не меняется в обществе уже тридцать лет: лица чиновников – казахские, а язык – русский. Одно государство — две разные идеологии. Возможно, причиной тому служит русифицированное сознание высокопоставленных лиц», -подчеркнул Батыр Жасулан.

Он также задался вопросом, как долго в одном государстве будет проводиться политика двуязычия.

«Пока государство не имеет единого языка, не будет иметь общей цели. Если отношение чиновников к народу не изменится, уровень языка будет становиться только хуже», ― подытожил автор.

«Россия использует русский язык как рычаг давления на Казахстан» — На портале Аbai.kz опубликована статья Жайбергена БОЛАТОВА о том, как Россия использует русский язык как рычаг давления на другие страны.

«К Украине, которая к ним ближе всех, они придрались под таким же предлогом. Несмотря на то, что власти неоднократно проговаривали, что в стране не оказывается никакого давления на русский язык», ― отметил Болатов.

Он также напомнил, как недавно Жириновский вышел на акцию протеста у посольства Кыргызстана в Москве. Было отмечено, как в России раздули один случай, когда в казино «SMagik» пьяный мужчина поднял руку на русскую девушку, которая отказалась разговаривать с ним на кыргызском.

В статье Болатов отметил, что у кыргызов русский язык, как и в Казахстане, является официальным языком. В Азербайджане, Армении и Грузии он вовсе считается иностранным языком. По его словам, узбеки с давних времен смотрели на него с укором, отметив, что там русский язык преподают только тем, кто едет работать в Россию.

«А у лучшего друга России ― Армении вовсе нет русских школ. Как понять это отношение, когда они не проявляют к ним никакой агрессии? Поэтому и понятно, что наши соседи превратили русский язык в инструмент для давления», ― подытожил Болатов.

На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Саи КАСЫМБЕК о том, что дети, отучившись за границей, впитывают в себя инородное мышление и перестают быть настоящими казахами. Поэтому она предлагает не позволять им работать в госаппарате.

«Тех, кто отучился за границей, нельзя и близко подпускать к власти. И без того думающая по-русски молодежь перестает быть казахами, впитывая в себя чужое мышление», ― отметила автор.

По ее словам, они могут ехать, но только после 30 лет, когда будут в состоянии держать оборону за каждую казахскую букву.

«Для того чтобы выполнять государственную работу, к власти должны приходить только те, кто будет рвать за честь казахской нации. Кровь закипает, когда видишь этих «заграничных дипломатов», которые не признают родной язык и постоянно оглядываются на другие страны», ― считает Касымбек.

«В Казахстане предложили законодательно запретить межнациональные браки» — На портале Zhasalash.kz опубликована заметка под авторством Таншолпан ГАЗИЗКЫЗЫ о том, опасны ли межнациональные браки для будущих поколений казахстанцев.

«По данным комитета по статистике министерства национальной экономики, за последние пять лет 15,5 процента браков в стране составляют межнациональные браки. То есть каждый шестой брак в Казахстане является смешанным», ― отмечает автор.

В статье отмечено, что сильное влияние на рост числа смешанных браков оказывает большое количество казахской молодежи, которая обучается за рубежом и создает там семьи. Также автор считает, что всему виной открытый доступ к сети Интернет, где люди могут беспрепятственно знакомиться.

Автор утверждает, что еще одна причина увеличения числа смешанных браков — пробелы в законе. К примеру, арабы не отдают дочерей другим народам, то же самое происходит и в Японии, а девушки, вышедшие замуж за иностранца, покидают страну. По словам автора, в Турции иностранным гражданам не разрешается знакомиться с турецкими девушками. Если в соседнем Узбекистане запрещено выдавать дочерей иностранному зятю, то для того, чтобы получить местную девушку в Туркменистане, необходимо принять гражданство этой страны, а затем заплатить налоги правительству.

«В Казахстане предложили сделать бесплатными только школы с казахским языком обучения» — На портале Qamshy.kz опубликовано высказывание юриста Руслана ТУСУПБЕКОВА, обучавшегося в Российском университете дружбы народов и Московском государственном университете, что настало время обучать школьников в казахстанских государственных школах на бесплатной основе только на казахском языке.

«На сегодняшний день составляющее государство число казахов превысило 70 процентов от общего населения. Также в прошлом году был беби-бум, родилось 425 тысяч детей. Из них 80 процентов ― казахские дети, 7,3 процента ― русские, 4 процента ― узбекские. В Казахстане нет языка, имеющего особый статус, кроме казахского. Русский язык не является ни официальным языком, ни языком межнационального общения. У нас нет нескольких государственных языков, как в Швейцарии. Зачем я это говорю. В мире более 200 независимых стран, среди которых нет ни одной страны, кроме Казахстана, которая обучает своих детей языку других стран за счет бюджетных средств, то есть за счет налогов населения», ― подчеркнул Тусупбеков.

По его мнению, необходимо принять закон о том, что школы, финансируемые из бюджета, должны обучать ребенка только на казахском языке. Если казахи хотят отдавать своих детей в бесплатную школу, то те должны обучаться только на государственном языке, считает юрист.

Виктор МАЙЛИН – «Советы от писателей современности, проклятья в адрес прошлого» — Есть такой писатель Габбас КАБЫШЕВ, который известен тем, что постоянно пишет публицистику с элементами фрондерских нападок на власть. Целыми десятилетиями. О его выдающихся литературных творениях в эти десятилетия кажется мало кто слышал… Он любит, впрочем, как и многие собратья по творческому цеху, обращаться с открытыми письмами и обращениями к высокому начальству. Вот и на этот раз он на площадке портала Abai.kz обратился к Президенту, председателю кабинета министров, обоим спикерам парламента с открытым письмом, полным… всяческих советов. К нему есть приписка, что он его отправил правителям еще в прошлом месяце. А ответов как всегда до сих пор нет, а вот, мол, в советскую эпоху на такого рода письма ответы были незамедлительные…. И впрямь – ну что тут скажешь?

Гарифолла ЕСИМ известен еще больше, чем Габбас Кабышев: так, сухие строчки Википедии сообщают, что это советский и казахстанский религиовед и философ, специалист в области истории казахской философии, абаевед, государственный деятель. Доктор философских наук, профессор, академик НАН РК. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию. В газете и на сайте «Казак унi» опубликованы мысли этого видного представителя общества, озаглавленных следующим образом: «Қазақ тілінде сөйлеудің әдетке айналмауына биліктегілер кінәлі — Ғарифолла Есім» — «Гарифолла Есим: то, что разговоры на казахском языке не становятся привычными, виноваты верхи».

Надо сказать, что между названием опуса и сутью текста, который трудно охарактеризовать по жанровой принадлежности, особой связи нет. Но такие «потоки сознания» — это одна из традиций казахской печати в последние лет 30. Есть подозрения что это вообще отрывок из какого цельного и большого «потока сознания». От начала и до самого конца, что называется. на накале идет критика и почти проклятья в адрес советской власти, Красной Империи, комсомола и т.п.

«Памятники, бюсты и… кобыз Ыхласа» — В информационном потоке не потерялась новость об открытии памятника государственному деятелю, партийно-советскому руководителю 60-х годов Жумабаю ТАШЕНОВУ. Об этом сообщили все СМИ, независимо от языка. Он-де стоял на страже территории Казахской Советской Социалистической Республики, когда головотяпствующие центральные органы (всесоюзные, имеется в виду Москва) хотели, ничтоже сумняшеся, прирезать земли республики то к Узбекистану, то к РСФСР (знаменитый проект Хрущева – «Целинный край» в центром в Целинограде).

Ранее в Нур-Султане были установлены памятники алашординцам, Дине Нурпеисовой, Талгату Бегельдинову, Канышу Сатпаеву… До этого в столице были возведены памятник хану Аблаю, знаменитому воину и герою великого романа о ВОВ «Волоколамское шоссе», полюбившемуся комаданте Фиделю Кастро, – Бауржану Момышулы и т.д. В общем и целом – людям, чьи заслуги априори неоспоримы, а известность в определенной степени перешагнула за пределы Казахстана. Вопрос не в том – достоин ли партдеятель прошлого таких почестей, помимо присвоения имени учебным заведениям, улицам… Суть в том, что по все видимости в стране начался определенный процесс «памятникизации» («скульптуротизации»!?), это когда дан старт отливанию в бронзе знаковых людей советской послевоенной эпохи… Т.е. длинная серия восседающих на конях мужчин в средневековых доспехах и именуемых «батырами» и «ханами», видимо, подошла к концу…

Так, еженедельник «Ana tili» опубликовал статью «ӨЗАҒАҢНЫҢ ЕСКЕРТКІШ-БЮСТІ ҚОЙЫЛСА, ӘДІЛДІК СОЛ БОЛАР ЕДІ» – «Возведение памятника либо бюста Озагану (ласкательно-пиететное от имени Узбекали – Прим.) было бы высшей справедливостью…». Как видим, речь сходу заводится о высокой справедливости такого шага. Чем же славен Узбекали ДЖАНИБЕКОВ, занимавший высокие посты в номенклатуре советской управленческой системы, будучи по профессии историком?

«Конец августа выдался траурным…» — 29 августа – последнее воскресенье последнего летнего месяца было объявлено Днем общенационального траура в связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей. О том, что в стране приспущены флаги с госсимволикой, включая главный в Нур-Султане (и Ак Орде) – сообщили многие издания и интернет-сайты. Все сайты вышли в черно-белом формате…

Но этот день был примечателен не только этим. 29 августа 1991 года были остановлены навсегда ядерные испытания на Семипалатинском полигоне. На сайте главного официоза (Egemen Qazaqstan) республики на «ядерную» тематику материалов практически не было. По крайней мере, небольшой поиск никаких результатов не дал. Разве что сразу находитcя фоторепортаж из окрестностей так называемого «атомного озера», что был опубликован еще в июле.

Еженедельник «Ana tili» в материале «ҚАРАУЫЛҒА ҚЫРЫҚ ЖІГІТ ҚАЛДЫРҒАН…» – «В карауле осталось 40 джигитов». В нем рассказывается со слов очевидцев, как сначала вывозили население из местности, где происходили испытания ядерных зарядов. Сначала наземные, потом подземные. Больше всех пострадало население и территория нынешнего Абайского района Восточно-Казахстанской области. И правомерно ставится вопрос о реабилитации здоровья местного населения и выплат, как пострадавшим от советской ядерной программы.

Досымжан НАУХАНОВ – «Первый портрет Абая написал русский художник» — Как пишет Abay.kz, не многие знают о Павле Дмитриевиче ЛОБАНОВСКОМ. А именно этот художник открыл Абая для мира живописи.

В 1878 году на территории Казахстана находилась большая группа ссыльных представителей российской интеллигенции. Среди них был и Павел Дмитриевич Лобановский. Отбывая ссылку в Усть-Каменогорском уезде, он познакомился с Абаем, которого привезли в Семипалатинск.

В знак дружбы Лобановский нарисовал потрет казахского мыслителя и просветителя. Художнику удалось передать образ казаха с глубоким и умным взглядом. На Абае казахский чапан и тюбетейка, а лицо круглое, лишенное густых усов и ухоженной бороды.

«Вопрос месяца: нужны или не нужны афганские казахи стране» — Интернет-сообщество разделилось на два основных лагеря. Мнение первого — необходимо немедленно эвакуировать из Афганистана всех, кто считает себя казахом. Приверженцы второго лагеря против. Их довод: казахи в Афганистане — это те, кто покинул родную землю, когда было плохо и сложно. А теперь они готовы сбежать с новой родины. То есть не стоит надеется, что эти люди станут истинными патриотам Казахстана.

Директор департамента информационного анализа фонда «Отандастар» Нурхан ЖАЛИЕВ высказал свое мнение по этим двум позициям. Его пост опубликовал Adyrna.kz.

«Медаль «Алтын белгі» — пользы никакой, даже ломбард не берет» — Аrasha.kz опубликовал пост Даулета ТОЛЕУТАЙУЛЫ. Блогер считает, что «Алтын белгі» обесценился.

По словам Даулета, на этот нагрудный знак государство ежегодно тратит не менее 100 млн тенге. Но если раньше «Алтын белгі» имел большое значение для выпускников, сейчас он стал просто еще одной статьей дохода для производителей.

«Субсидии для фермеров получили салоны красоты и риэлторы» — Об этом сообщил председатель агентства по противодействию коррупции Марат АХМЕТЖАНОВ, пишет Stan.kz.

На брифинге в СЦК Ахметжанов озвучил весьма нелицеприятные факты.

«В ходе масштабного анализа сферы субсидирования агропромышленного комплекса мы выявили факты выплаты субсидий предприятиям, не производящим сельскохозяйственные товары.

Так, в Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях 279 субъектам предпринимательства выдано субсидий по линии поддержки племенного животноводства на сумму около 1 млрд тенге.

Эти деньги получили салоны красоты, фармацевтические компании, организации по аренде недвижимости, СТО и другие подобные предприятия», — сказал он.

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