«Пещерный национализм» или «патриотизм»?

Сетевые СМИ о языковом вопросе

Сауле ИСАБАЕВА – «Каким может быть ответ России на рост «языкового национализма» в Казахстане?» — Появление «языковых патрулей» в Казахстане, случаи насилия в отношении отдельных представителей русскоязычного населения в Кыргызстане и другие подобные факты, имевшие место в странах Центральной Азии, вызвали довольно жесткую реакцию в определенных политических и экспертных кругах России. Доходит до призывов усилить давление на государства региона, обусловив оказание им военно-технической помощи, пребывание трудовых мигрантов из ЦА на территории РФ и т.д. соблюдением интересов русскоязычного населения этих стран. А некоторые российские деятели даже предлагают ускорить переезд соотечественников в РФ и после этого отгородиться, насколько это возможно, от Центральной Азии с усилением пограничного контроля, введением визового режима и т.д. О том, насколько возможна реализация того или иного варианта и какие это может иметь последствия (позитивные, негативные) для Казахстана, мы поинтересовались напрямую у российских экспертов.

Леонид ПОЛЯКОВ, профессор департамента политики и управления НИУ-Высшая школа экономики (Москва) — История с «языковыми патрулями» в Казахстане, с ксенофобскими нападками на русских в Киргизии — тревожный сигнал… Те варианты, которые предлагают отдельные российские эксперты (давление на государства ЦА по линии военно-технической/экономической помощи и в вопросе о трудовой миграции, либо полная эвакуация русскоязычного населения в Россию), представляются мне контрпродуктивными крайностями. Любой шантаж обязательно вызовет обратную реакцию, и русским в странах ЦА и в Казахстане особенно станет жить еще хуже. Боюсь, начнется что-нибудь похлеще «языковых патрулей»…

Андрей ГРОЗИН, к.и.н., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ — Национальная тема — очень удобный инструмент отвлечения граждан от политических проблем и беззакония. В этом опасность игры на этнических чувствах. Это относится и к России, и к Казахстану, и ко всем прочим. Дальнейший сценарий российско-казахстанских отношений, на мой взгляд, во многом зависит от того, станут ли власти РК как-то реагировать на явное усиление процессов, однозначно трактуемых СМИ и общественным мнением РФ как русофобия, или же оставят все как есть.

Российским политикам и экспертам всегда были известны настроения в среде казахских национал-патриотов. Ясно и то, что в Казахстане есть запрос на подобную риторику. Но если до недавних пор наблюдались разовые попытки саморекламы (инцидент со стюардессой или похождения одного известного в РК турка), то создание «языковых патрулей» — это что-то совершенно новое и иное. Когда в ряде городов Казахстана одновременно проводятся акции по «проверке знания языка» — это говорит о том, что имеет место организованная, скоординированная кампания, и конкретный К.Ахметов здесь просто исполнитель-громоотвод, которого в случае чего и посадить не жалко.

Мадина КУАНОВА – «Язык до пещеры доведет» — Полиция Алматы расследует уголовное дело о разжигании национальной розни. Поводом для расследования стали видео, появившиеся на ютуб-канале «Til Maydani онлайн партиясы». В них казахстанцы требуют от русскоязычных сограждан отвечать им на казахском языке. Авторы видео объясняют свои действия тем, что все жители страны независимо от этнической принадлежности должны знать государственный язык. Ролики о «языковых рейдах» вызвали возмущение у российского МИД, депутатов Госдумы и некоторых казахстанских чиновников.

Видео снимались в разных городах: в Астане, Алматы, Атырау, Шымкенте, Павлодаре, Семее. В названиях к роликам присутствуют слова «лингвоцид», «фашизм», «губерния». Ахметов и его соратники ссылаются на Закон «О языках в Республике Казахстан», в частности, на статьи о государственном языке и о языке реквизитов и визуальной информации. Главная претензия авторов в том, что русскоязычное население, в том числе представители титульной нации, не знают государственного языка, а казахоязычное — не может получить все услуги на родном языке.

В российских СМИ и телеграм-каналах подобные видеоролики прозвали «языковыми патрулями», а их авторов — «фашиствующими казахами».

МВД России запретило Ахметову въезд в страну сроком на 50 лет. В министерстве объяснили, что вводят ограничения на въезд иностранцам, публично выражающим «пренебрежительное отношение к русскому языку», а их нахождение на территории России «может угрожать общественному порядку и безопасности».

Поначалу власти Казахстана «языковые патрули» старались игнорировать. Из высокопоставленных чиновников публично ситуацию прокомментировал заместитель руководителя администрации президента Даурен АБАЕВ в программе «Открытый диалог». Он утверждал, что подобные акции в стране «жестко пресекаются».

«Подавляющее большинство наших граждан осуждают такие проявления пещерного национализма», — рассказывал Абаев. На упоминание ведущего о возмущении российских депутатов чиновник ответил, что «говорить об ущемлении русского языка в Казахстане, по меньшей мере, несправедливо».

Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Языковой патриотизм: «казахскость» превыше всего?» — Если в советские времена людей портил квартирный вопрос, то сегодня, в независимом Казахстане, – языковой: он делает нас крайне нетерпимыми, озлобленными. Все чаще звучат призывы к откровенно дискриминационным мерам. А в последнее время кое-кто начал уже переходить от слов к действиям, которые немалая часть граждан называет «патриотическими». И как раз таки о «языковом патриотизме» сегодня хотелось бы поговорить.

Не могу назвать своего старого знакомого радикальным националистом – во всяком случае при личном общении он не оставляет такого впечатления. Но в последнее время замечаю, что его публикации в «Фейсбуке», где он весьма активен (ведет, как минимум, два аккаунта, в каждом из которых ежедневно размещает по несколько постов, имеет массу друзей и подписчиков), становятся все более нетерпимыми в отношении представителей других этносов – русских, армян, китайцев… А поскольку мы «дружим» в ФБ, то все это появляется и в моей ленте. Не думаю, что он, как многие другие блогеры, отрабатывает чей-то заказ. Скорее, это стремление быть в мейнстриме (нашей национальной интеллигенции всегда была присуща готовность держать нос по ветру) и за счет этого приобрести репутацию настоящего казахского патриота, выразителя народных чаяний, набрать популярность.

Можно даже сказать, что подобные настроения уже доминируют в казахскоязычном сегменте нашего общества – во всяком случае, в той его части, которая активна в публичном поле. А подогревают их главным образом писатели, журналисты и другие «творческие люди» вроде моего старого знакомого, которых теперь становится все больше среди депутатов парламента, в министерствах, различных ведомствах, акиматах, структурах типа Национального совета общественного доверия…

Для моего старого знакомого и для многих других, придерживающихся аналогичных взглядов, как говорят и пишут они сами, главный приоритет – сохранение «казахскости», национальной, а точнее, этнической идентичности, ради чего они готовы согласиться даже с тем, чтобы «не все казахи были грамотными». В этом, по их мнению, и заключается патриотизм.

Арыстан ЖУАСОВ – «Кремлевский «Звездеж»» — После череды заявлений разного рода российских политиков, в которых содержались сомнения в казахстанской государственности и говорилось о необходимости пересмотра границ, не нашедших, кстати, должного отклика у российской аудитории, они, по мнению телеграм-канала@nursolovej, решили продолжить весьма агрессивную риторику.

Например, российский телеканал «Звезда», принадлежащий и напрямую контролирующийся Министерством обороны России, не так давно опубликовал репортаж, где фактически обвинил Казахстан в невыполнении обещания закрыть американские биологические лаборатории на своей территории.

Однако теперь, когда Назарбаев покинул пост президента страны, негласное табу с критики Казахстана было снято. Особенно заметно это стало в текущем году, когда в отношении резонансных заявлений депутатов Государственной Думы Вячеслава НИКОНОВА и Евгения ФЕДОРОВА должной жесткости не проявили ни казахстанская, ни российская администрации президентов.

Вот и очередной, помимо Куата АХМЕТОВА, создавшего YouTube-канал «Til Maydani онлайн партиясы», казахский блогер Диас КУЗАИРОВ, на время приостановил выпуск русофобских видео и, по информации телеграм-канала «ПРОЕКТ-СКАНЕР», пожаловался, на то, что власти запрещают ему унижать русское население страны за незнание государственного языка. Фанатично преданный родной речи блогер тоже предполагает, что всему виной выборы в России.

«Казахские националисты грозятся убить депутатов российской Госдумы» — Угроза, содержащаяся в видеообращении на Telegram-канал издания Readovka, исходит от двух казахских «активистов» – Мурата МУХАМЕДЖАНОВА, руководителя местного «Союза ветеранов», объединяющего участников боевых действий на таджикско-афганской границе и других военных конфликтов, и Нуржана АЛЬТАЕВА, лидера незарегистрированной партии «Ел Тірегі». Они вменяют российским законодателям «посягательство» на территориальную целостность Казахстана.

«Активисты», в частности, считают, что московские политики уже давно имеют «грязные намерения» относительно захвата их страны с отторжением в пользу России «исконно казахских территорий«. Свои угрозы они адресовали прежде всего депутатам Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, Вячеславу НИКОНОВУ, Евгению ФЕДОРОВУ и Павлу ШПЕРОВУ. «Я предупреждаю — два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придут«, – заявил Мухамеджанов.

Ранее появились данные о связи Мухамеджанова и Альтаева с Куатом Ахметовым, известным вдохновителем антирусских «языковых патрулей» и одним из организаторов националистической «Волны языка». Кстати, у самого «коллеги» двух названных персон дела сейчас идут не очень хорошо. В частности, российские власти за «разжигание межнациональной розни» закрыли Ахметову въезд на территорию РФ на 50 лет.

Но еще большую проблему для него создало его родное государство. После того как прокуратура Казахстана – видимо, во избежание лишних недоразумений в отношениях с Россией – возбудила против блогера-националиста уголовное дело по статье о разжигании национальной, расовой, родовой, сословной и религиозной ненависти (наказание – до 7 лет тюрьмы), «герой», любивший безопасно повоевать «за язык» с беззащитными продавщицами и женщинами-администраторами, спешно скрылся в Грузии.

Скорее всего, в самое ближайшее время для Мухамеджанова и Альтаева дорога в Россию будет также наглухо закрыта на многие годы, если не навсегда.

Аян КАЛМУРАТ – «Москва видит в Казахстане «русофобию». Нур-Султан показывает уязвимость?» — В России всё чаще говорят об «ущемлении русских и русскоязычных в Казахстане» и «нарушении» их прав местным населением. Власти Казахстана отвергают обвинения в дискриминации. Политологи считают, что риторика российских политиков продиктована стремлением набрать очки в канун выборов в Думу, а ответная реакция Нур-Султана демонстрирует зависимость казахстанских элит от Кремля, который они рассматривают как гарант собственной безопасности…

Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ 1 сентября с трибуны парламента обратился с очередным «посланием народу». Посвященная языковой политике часть его выступления оставила впечатление, будто Токаев руководствовался принципом «и волки сыты, и овцы целы».

«Согласно Конституции в Казахстане только один государственный язык — казахский, — начал он по-казахски и, перейдя на русский, добавил: — Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя».

Перейдя снова на казахский язык, президент продолжил: «Каждый гражданин, который связывает свое будущее с нашей Родиной, должен обратить внимание на изучение казахского языка. Это главный признак патриотизма».

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