«Никто не станет давать нам деньги, которые будет разворовывать коррумпированная элита. Это Байден чётко дал понять Зеленскому во время встречи «за закрытыми дверями»

Максим Яли – украинский политолог

– Максим, многие российские эксперты предсказывают, что теперь, после афганского позора, США резко свернут «экспорт демократии» в другие страны. В том числе перестанут помогать Украине. Правда, некоторые из этих экспертов тут же добавляют, что, может, наоборот, американцы захотят реабилитироваться и станут помогать Украине ещё активней. А вы как думаете?

– С первой точкой зрения я не согласен, и результаты визита Зеленского в Вашингтон подтвердили, что как минимум в ближайшее время сворачивания помощи точно не произойдёт. То, что Байден объявил о завершении эры экспорта демократии, верно, но имелось в виду, что прекращается «экспорт» в первую очередь военным путем, как было в Афганистане и Ираке. Эти военные интервенции были начаты политическими оппонентами демократов – республиканцами на пике американского могущества в 2001 и 2003 г.г. Но уже в 2008 году, после начала глобального экономического кризиса, который начался в США с ипотечного кризиса, Обама победил на президентских выборах под лозунгами завершения войн в Афганистане и Ираке и вывода американского контингента. Байден тогда также был ярым сторонником скорейшего завершения миссии в Афганистане. Сейчас, пускай поспешно и без учёта опасений американской разведки, завершил начатое Обамой, при котором он занимал пост вице-президента. Вернее даже, он закончил то, о чем договорился ещё Трамп, который пообещал талибам вывести остатки американского контингента ещё в мае 2021 года в обмен на обещание талибов не нападать на американских военных. Поэтому аналогии с «экспортом» здесь не уместны, так как США не нападали на Украину.

Кроме того, Байден не может в принципе полностью свернуть помощь Украине в данный момент, так как находится под серьёзным давлением своих оппонентов и общества, что демонстрирует резкое падение уровня его поддержки после неудачного завершения миссии в Афганистане, связанного с преждевременным падением местного проамериканского режима и той ситуацией с эвакуацией из аэропорта Кабула, которую наблюдал весь мир. И результаты визита Зеленского в Вашингтон подтвердили это. Был подписан ряд соглашений, которые могут дать новый импульс американо-украинским соглашениям в военной и энергетической сферах. Были выделены дополнительные 60 млн долларов на укрепление украинской армии. В том числе на закупку дополнительной партии «Джавелинов», переносных противотанковых ракетных комплексов.

При демократах это будут первые поставки летального оружия в Украину. Напомню читателям, что президент Обама в 2014 году, в момент, когда Украина более всего нуждалась в поставках вооружений во время «горячей» фазы конфликта на Донбассе, ввёл эмбарго на поставки летального оружия в Украину. Конечно, если сравнивать сегодняшнюю американскую помощь Украине с той помощью, которую США оказали Афганистану за 20 лет и с количеством вооружения, оставленного талибам после ухода американских войск, то она кажется несущественной и даже мизерной. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта помощь была более весомой. Но, исходя из сегодняшних реалий, это был максимум того, что мы могли получить. Поскольку Байден все еще надеется «перезагрузить» отношения с Кремлем или как минимум вывести их на уровень контролируемой конфронтации. А в идеале – «оторвать» Россию от Китая в качестве главного военно-политического и экономического союзника, столь необходимого в борьбе за мировое лидерство.

Чем закончилась такая попытка при Обаме в 2008-2009 г.г. мы прекрасно помним. Но это совсем другая тема… Иными словами, в контексте попыток наладить отношения с Кремлем помощь США Украине не могла быть слишком серьёзной. Но сигнал о том, что американцы не намерены бросать своих союзников и продолжат им помогать, был послан. А насколько серьёзной эта помощь окажется в дальнейшем, будет зависеть уже от Украины и её руководства, от его стремления проводить демократические реформы и бороться с коррупцией на деле, а не только на словах. Безусловно, пока эти соглашения, в частности в военной сфере, не несут для США прямых обязательств и тем более не создают гарантий. Будут ли они дополнены конкретикой, станет понятно уже в ближайшее время. Впереди у украинского руководства много «домашней работы» по реформе судебной системы, правоохранительных органов и армии.

– Давайте всё же представим, что помощь США прекратилась. Полностью. Американцам не впервой кидать своих партнёров. Дипломатическая поддержка тоже прекратилась. Разбирайтесь, мол, сами. И Украина осталась один на один со своими проблемами. Один на один с Россией. Я понимаю, вы сейчас будете бодриться, напомните нам, что украинская экономика и украинская армия очень сильные и так далее. Но всё же: худший для Украины сценарий развития событий, наверное, возможен. Это когда Россия, пользуясь невмешательством «мирового сообщества», присоединяет Донбасс, а может быть и Харьков, и Одессу.

– Я не верю в такой сценарий в ближайшей перспективе. То, что Донбасс Кремлю не нужен, Кремль уже успел доказать даже большинству населения оккупированных территорий, превратив эти территории в «чёрную дыру», откуда семь лет бегут все, кто может. Бегут и на подконтрольную территорию Украины – официально там зарегистрировано около 1,5 млн временно перемещенных лиц, а де-факто – беженцев, и в Россию. Гораздо меньше бежит – после получения Украиной безвиза – в ЕС.

О том, что большая война маловероятна, я говорил и писал в Украине и весной этого года, когда Россия бряцала оружием у наших границ, а в Украине наблюдалась настоящая истерия в СМИ по поводу возможной полномасштабной военной агрессии РФ. Ситуация сейчас несравнима с 2014 годом. И не только по причине того, что украинская армия сегодня гораздо сильнее, чем была семь лет назад. Хотя, конечно же, есть ещё слишком много работы по ее реформированию, приведению к стандартам НАТО и перевооружению. В этом плане мы, увы, сильно отстаем даже от России. Это факт, если сравнить с их темпами поставок в армию новых образцов вооружений. Но и ресурсы также разные. Другой вопрос, что в случае полномасштабной агрессии урон в живой силе будет уже совсем другого порядка, и потери будет невозможно скрывать, как это было в 2014-15 г.г., когда псковских десантников хоронили не только без военных почестей, но и даже без указания даты и места гибели.

Российский оппозиционер Шлосберг, которого недавно сняли с выборов в Госдуму, сделал прекрасное расследование по этому поводу. Всем рекомендую ознакомиться, в сети оно есть. На самом деле у Путина нет резона именно сейчас идти на открытую агрессию, учитывая риски не только слишком большого потока гробов, который может вызвать резкое падение его поддержки. Вспомните, чем окончилась для Ельцина война с Чечней. Но это также принесет и более серьёзные экономическое санкции со стороны Запада, вплоть до отключения от системы SWIFT, что повлечёт паралич банковской системы как минимум на первом этапе. Я уже не говорю об эмбарго на поставки российской нефти. Обо всем этом говорил Байден весной, когда ситуация на российско-украинской границе достигла максимального напряжения. Зачем Путину это? Он делает ставку на внутреннюю дестабилизацию в Украине и на попытку привести к власти пророссийские силы во главе со своим кумом Медведчуком. Надо отметить, что Зеленский с начала года начал наконец-то действовать, а не просто наблюдать, как принадлежащие Медведчуку телеканалы в тандеме с телеканалами Порошенко уничтожают его рейтинг. Телеканалы закрыли после введения санкций против самого Медведчука и его окружения и завели уголовные дела. Недавно завершилось досудебное расследование, материалы по делу о госизмене были переданы в суд и адвокатам Медведчука для ознакомления. Самому Медведчуку суд продлил домашний арест.

Зеленский через два года своего президентства наконец-то понял, что для окончания войны на Донбассе недостаточно просто «перестать стрелять», и его риторика с 2019 года кардинально изменилась. Последние перемены в руководстве армии также говорят о том, что сценарий полномасштабной войны в украинском руководстве рассматривают. Риски, безусловно, есть. Но пока Кремль ставит, повторюсь, на внутреннюю дестабилизацию Украины и новый Майдан, чтобы снести Зеленского. Уже этой осенью есть серьёзная опасность внутренней дестабилизации. Кремль сейчас активно занимается созданием искусственного дефицита газа на европейских рынках, что уже привело к историческим рекордам цены на газ, стоимость которого на спотовых рынках преодолела 600 долларов за тысячу кубов.А Украина отстаёт от темпов закачки газа в газовые хранилища, и есть серьёзные риски резкого повышения цен на коммуналку после начала отопительного сезона. Хотя эти цены уже сейчас неподъёмны для большинства населения. Долги накапливаются и растут. А если ещё начнут автоматически списывать деньги за коммунальные услуги с банковских счетов, как предусмотрено последними законопроектами, то это может привести к массовым протестам и дестабилизации внутренней ситуации в стране и падению режима Зеленского. Чем похожая история закончилось в 2014 году после бегства Януковича, все мы прекрасно помним. Вот именно такой сценарий сейчас и реализует Кремль, с моей риски зрения.

А там уже Москва будет действовать по ситуации, во многом и с оглядкой на отношения с Вашингтоном. Цель Кремля сейчас – заставить Зеленского реализовать политическую часть Минских соглашений. Которые могут запустить эффект «домино» – когда и другие регионы захотят себе такую же автономию, какая прописана в этих соглашениях для ОРДЛО (для Донбасса – В.Ш.), попытаются стать «государством в государстве» со своими судами, правоохранительными органами и даже армией под видом «народной милиции». Зеленский уже понимает, чем грозит ему лично и его соратникам реализация Минских соглашений, поэтому этот процесс заморожен.

Тем более, что пока не реализован даже первый пункт этих соглашений – о всеобъемлющем прекращении огня. В ответ на это количество обстрелов и нарушений «режима тишины» начало вновь расти, перемирия нет. Это также негативно сказывается на рейтингах Зеленского среди тех его сторонников, которые голосовали за него как за «президента мира». Правда, после закрытия телеканалов Медведчука переток голосов прекратился, рейтинги Зеленского даже начали расти. Но экономическая дестабилизация и падение уровня доходов граждан вместе с ростом цен на «коммуналку» ввиду указанных мною факторов могут уничтожить уровень его поддержки, а антирейтинг способен вырасти до такого уровня, что может быть поставлен вопрос о досрочных парламентских и даже президентских выборах. Это и есть краткосрочная цель Кремля.

– А что вы скажете о настроениях, о моральном климате на сегодняшней Украине? Именно в связи с афганскими событиями. Нет ли уныния в рядах строителей демократии, не прибавилось ли там хотя бы задумчивости? Российская пропаганда, конечно, такая пропаганда, но американцы ведь действительно всех бросили в Афгане и улетели домой, за океан. Разве это не урок вашим добрым молодцам?

– Главный урок для Украины с ситуацией в Афганистане – ни у кого нет вечных союзников, которые будут помогать при любых условиях. Прагматичность внешней политики США независимо от партийной принадлежности и оглядка на мнение американского общества, которое голосует каждые два года на выборах в Конгресс и может менять баланс власти – вот новые реалии. Байден сейчас по-прежнему реализует курс Трампа, в том числе и в отношениях с Россией. По крайней мере, пока. И если мы сами не будем проводить реформы и менять систему, повышать уровень жизни граждан, то никто за нас это делать не будет. Никто не станет давать нам деньги, которые будет разворовывать коррумпированная элита. Это Байден чётко дал понять Зеленскому во время встречи «за закрытыми дверями». Услышал ли его Зеленский, начнёт ли он действовать более решительно – на этот вопрос ответит время. Каждая успешная и субъектная страна преследует свои национальные интересы. Так было, есть и будет. И надеяться в этом жестоком мире нужно только на свои собственные силы, а не на помощь союзников и партнёров, интересы которых могут меняться под давлением внутренних и внешних факторов. И чем быстрее украинское руководство это поймёт, тем будет лучше и для него, и для государства, и для всех граждан нашей страны.

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