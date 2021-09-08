Почему инвалидам не дают банковские кредиты 08.09.2021 15:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 125 0 Руководитель Казахской Ассоциации «Равный равному» Сагынгали Елькеев о том, что инвалиды многое могут сделать для себя сами, если будут действовать Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Признаки эффективного учебного процесса есть – результата пока нет Войны нет, а взрывы и жертвы продолжаются Афганистан – маленькое поле большой игры «Терапевтическое» послание Касым-Жомарта Токаева С кредитами лучше поосторожнее