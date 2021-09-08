«Приватизацию в свое время метко окрестили «прихватизацией». «Казахи учат русский язык». «Есть ли смысл менять языковое законодательство в Казахстане?». «Зачем казахстанцам отвечать на «озадачивающие» вопросы при переписи»

Сетевой Казахстан 8 сентября 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Что не так с приватизацией?» — В итоге обоснованность самого списка объектов приватизации вызывает существенные вопросы. О новых собственниках и цене вопроса, как правило, не сообщается. Если же покопаться в аудиторской отчетности госхолдингов и нацкомпаний, то можно – без всякого удивления – обнаружить распространенную практику, по которой сделка по продаже того или иного актива считается закрытой, но поступление средств за него от покупателя отнесено в далекое будущее. Таким образом, что управление государственными активами, что их приватизация организованы одинаково отвратительно. Приватизацию в свое время метко окрестили «прихватизацией», и будем откровенны: ничего, чтобы изменить отношения к процессу, государство так и не сделало…

«Очередная реформа или масштабная перезагрузка казахстанской правоохранительной системы» — Судебная система и работа правоохранительных органов постоянно подвергаются критике обществом. Люди высказывают свое недовольство, нередко выражают недоверие к судам и полиции. В своем Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства рассказал о промежуточных результатах реформирования правоохранительной и судебной систем. О том, как вся эта работа проводится изнутри и что в конечном итоге даст реформа, в интервью специально для ИА «TURAN PRESS» рассказал помощник Президента – секретарь Совета безопасности Асет ИСЕКЕШЕВ.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто прекратит войну между юристами и судами?» — В профессиональной среде юристов разгорелся нешуточный скандал, связанный с попыткой известного казахстанского юриста Айгуль КЕНЖЕБАЕВОЙ «помирить» юристов и судейский корпус. Мы попытались разобраться в истоках скандала, тем более, что вся так называемая «дискуссия» проходит публично в социальных сетях.

«Казахи учат русский язык, а власть снова клеймит необразованных иждивенцами» — Популярность курсов русского языка резко повысилась из-за пандемии, когда предпринимателям понадобилось продавать в интернете. Бизнесмен из Южно-Казахстанской области Аскар АХМЕТ рассказывает, что раньше не нуждался в знании русского языка. Но когда его бизнес-проект вышел за рамки родной области, пришлось записываться на курсы… Когда в российской прессе раздули скандал из-за роликов блогера Куата АХМЕТОВА, в казахстанском сегменте Фейсбука шутили: «Пока есть казахи, русский язык не исчезнет». Основные клиенты курсов русского языка – выходцы из южных и западных областей, школьники, репатрианты (казахи, вернувшиеся на историческую родину), сельские жители со всей страны, приехавшие на заработки в города и планирующие там обосноваться.

QMONITOR . KZ . «Есть ли смысл менять языковое законодательство в Казахстане?» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ в недавнем Послании народу Казахстана вновь высказался о статусе русского языка, заявив, что он является официальным и что препятствовать его использованию нельзя, а заодно пообещал наказывать всех, кто ущемляет других граждан по языковому признаку. Но возможно ли справедливое наказание в рамках существующих в нашей стране правовых норм? Недавняя ситуация с «языковыми патрулями» свидетельствует о наличии серьезного законодательного пробела. Например, может ли кто-то однозначно ответить, насколько юридически правомерным является требование кого бы то ни было, чтобы в частном заведении (магазине, парикмахерской, столовой и т.д.) его обслуживали непременно на государственном языке?

TIME . KZ . «В предвкушении полного счастья» — В правительстве придумали, как исполнить наказы главы государства, данные им 1 сентября в послании народу. Жизнь простых людей должна существенно улучшиться. Министры уже рвутся в бой, дело осталось за малым — получить добро от Акорды и дождаться, когда потекут… финансовые потоки.

«Тот ещё квест!» — Уже более 453 тысяч казахстанцев приняли участие в национальной переписи населения в режиме онлайн. Это по состоянию на утро 7 сентября. Примечательно, что еще 2 сентября количество заполнивших статистический опросник на специальном сайте было чуть больше 32 тысяч, 3 сентября — 93,5 тысячи, 6 сентября -уже 302,1 тысячи. У меня в голове не укладывается: как ответившие смогли разобраться во всей этой головоломке?!

KAZPRAVDA . KZ . «Зачем казахстанцам отвечать на «озадачивающие» вопросы при переписи, объяснил известный политолог» — С 1 сентября стартовала очередная третья Национальная перепись Республики Казахстан. Впервые ее можно пройти в онлайн-формате. перепись — это не просто подсчет численности населения, в нее включены многие аспекты, отражающие социальное развитие каждого жителя страны, считает член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, члена Общественного совета Алматы политолог Марат ШИБУТОВ. Эксперт объяснил, для чего в анкетах спрашивают о канализации, наличии мусоропровода и отоплении — «Это очень важные вопросы, потому что они показывают реальную обеспеченность этими благами». Политолог призвал горожан не бояться отвечать правду о своих доходах — «Все зависит от людей: насколько они сами хотят, чтобы это было честно. Перепись должна показать эти объективные данные».

KAPITAL . KZ . «АТФбанк прекратил свое существование» — Jusan Bank завершил присоединение АТФБанка, стороны подписали передаточный акт, сообщили в пресс-службе Jusan Bank. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств.

TENGRINEWS . KZ . ««СССР создал такого монстра». Казахстанец рассказал о необычном бизнесе близ Байконура» — С алматинцем Марленом ЖАРИМБЕТОВЫМ мы познакомились случайно в небольшом поселке Жосалы, что находится рядом с Байконуром. Он работает в бизнесе, в котором у него пока нет конкурентов. Организовывает трансферы к космодрому Байконур, включая попутный сервис. За пять лет своей работы Марлен познакомился с десятками фанатов космоса и у него накопилось немало впечатлений, которыми он поделился с нами.

SPIK . KZ . «Казахстану нужно поменьше говорить об освоении космоса» — В Нур-Султане открылась выставка художественных картин «Земля-Космос». И это еще один повод для разговора о космосе с главным редактором, издателем журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ — Мне кажется, что Казахстану нужно поменьше говорить об освоении космического пространства. Казахстану необходима прикладная космонавтика, которая будет приносить практическую пользу в виде связи, данных ДЗЗ, коммерческих пусков. У нас уже имеется то, что можно продавать и использовать для коммерческой выгоды. Я имею в виду и собственные разработки, к примеру, систему высокоточной спутниковой навигации, которая улучшает, усиливает сигнал традиционного GPS-навигатора в десятки раз. У нас появились специалисты, программисты и инженеры, которые смогли добиться улучшения разрешения наших спутников ДЗЗ с 1 метра до 60 сантиметров. У нас нет задачи покорить Марс, или совершать пиарные движения. Это не принесет пользы отрасли.

CARAVAN . KZ . «Как выжить в условиях нестабильной экономики: рецепты от отца 13 детей» — «Овощи и молочка – с собственного подворья. Хлеб печем сами. На отдых берем продукты с собой. А еще у каждого ребенка есть свой “банк”, в котором копятся заработанные деньги и стипендия», – Мурат КАБЫЛБАЕВ лучше любого коуча расскажет о финансовой грамотности. Вместе со своими подопечными папа 13 детей проходит эту школу жизни каждый день вот уже много лет.

AZATTYQ . ORG . ««Пришла из школы и выпила горсть таблеток». Травля в социальных сетях: явление и последствия» — Эксперты отмечают усиление травли в интернете во время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии. Что делать людям, столкнувшимся с кибербуллингом? Каковы признаки этого явления и последствия? Как с ним бороться?

FORBES . KZ . «Самые популярные YouTube-каналы Казнета-2021» — Основные участники списка популярных казахстанских каналов на YouTube не меняются из года в год, серьезных рокировок за последний год тоже не произошло. У казахстанских зрителей все также наблюдается большой спрос на казахоязычный развлекательный контент. Небольшой прирост подписчиков получила в этом году в основном местная музыкальная индустрия. Отдельно стоит отметить и каналы с веб-сериалами и шоу, которые в этом году неплохо нарастили свои аудитории.

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