Война Миров. Закат США

После ухода-бегства американцев из Афганистана развернулась стихийная геополитическая инвентаризация

Упадок империи должен сопровождаться варварами на границах. Поскольку США – это глобальная империя, то под понятие «на границе» талибы хорошо подходят. Ресурса «Талибана» вполне хватило для нанесения поражения как американским легионам, так и союзническим подразделениям. И вот президент Джо Байден в обращении к нации заявляет, что эра попыток силовым путем перестроить другие страны для Вашингтона закончилась. А что поменялось еще?

Коллапс империи не может произойти одномоментно. Сначала проявляются и усиливаются признаки упадка, потом они по закону перехода количественных изменений в качественные выливаются в какое-нибудь знаковое событие. Для Римской империи такой точкой невозврата стала битва при Адрианополе с готами в 378 году. Это стало своего рода генеральной репетицией перед падением грандиозного государства.

Накануне сражения, повлиявшего на ход мировой истории, положение римлян было тяжелым, а готов вообще отчаянным. Но в генеральном сражении победили варвары. Военные историки отмечают, что это были уже не те римляне, которые некогда сражались с Ганнибалом, Митридатом или Децебалом. Часть подразделений регулярной армии даже не вступила в бой – сразу стали спасаться бегством.

Вот и американские боевые порядки (в широком смысле слова) сегодня вызывают вопросы. Где хваленая разведка США? У Вашингтона просто гигантское количество ведомств, которые занимаются сбором разведывательной информации. Речь не только о подконтрольных Пентагону сухопутной или флотской разведке, но и о ЦРУ, АНБ, разведках министерств юстиции и энергетики, геопространственной разведке… Получается, что они все вместе поставили президента страны в идиотское положение, когда тот 8 июля заявляет, будто подконтрольная проамериканскому правительству армия сильна и многочисленна, а менее чем через два месяца посол США эвакуируется из дипломатической миссии в Кабуле на вертолете. Что касается марионеточного режима, то он пал еще до полного вывода американских войск из Афганистана.

Уход-бегство США из Афганистана породил мощный всплеск информационной войны. Противники Вашингтона откровенно злорадствуют, союзники обескуражены, проамериканские солдаты гибридных войн пытаются внушить мысль о том, будто Белый дом просто реализует хитроумную комбинацию и снова окажется на коне. Последнее сильно не похоже на требования геополитической логики. Любому хозяину Овального кабинета было бы выгодно, чтобы в Кабуле сидело проамериканское правительство. Потому что ему можно давать указания, а на военно-воздушных базах Афганистана хотя бы заправлять свои боевые самолеты в случае необходимости. Ничего подобного при талибах американцам не светит.

Что американцы получили болезненный удар, очень быстро поняли правящие элиты в Киеве, например. Дело в том, что на Украине американцы пытались выстроить параллельную систему власти в виде комплекса антикоррупционных органов. С их помощью предполагалось держать под контролем и в узде все украинское чиновничество, по президента включительно.

Такая перспектива категорически не нравилась украинским олигархам, которые твердо проводили в жизнь линию на то, что свое население они будут грабить сами. Петр Порошенко саботировал вашингтонские требования по антикоррупционным службам, за что получил михомайдан под руководством Михаила Саакашвили. Правда, президент Порошенко с помощью главы МВД Арсена Авакова с этой оппозиционной вспышкой справился.

В любом случае, Петр Порошенко за свое строптивое поведение поддержки из Белого дома лишился и к власти пришел Владимир Зеленский. Но и президент Зеленский ничего не сделал для построения параллельной системы власти, облегчающей внешнее управление Украиной. Из-за этого украинского лидера отказывались принимать в Белом доме, хотя сама тема встречи по различным каналам зондировалась давно. И вот, американцы бегут из Афганистана, а потом предоставляют аудиенцию Зеленскому, тем самым показывая, что их союзникам можно игнорировать те требования, которые еще вчера считались принципиальными.

Быть союзником Вашингтона становится все проблематичней. Первыми это испытали сирийские курды, которых «кинул» еще Дональд Трамп. Теперь афганская вакханалия, где внутри страны оказалось гораздо больше сотрудничавших с американцами, чем смогших убежать. С одной стороны, рядовым афганцам талибы обещают амнистию, а с другой – в интернете полно публичных казней чиновников и силовиков свергнутого марионеточного правительства, из-за чего будущее предстает разновекторно.

Ясное дело, что американская эпоха еще не закончена. Об этом можно судить по вывескам пунктов обмена валюты, где доллар традиционно на первом месте. Но то, что эта эпоха совсем не та (пусть даже в психологическом восприятии), чем до эвакуации из Афганистана – уже однозначно.

Отступления из Афганистана стройными колоннами у США не получилось. Из-за этого внешнеполитическая проблема быстро трансформировалась во внутриполитическую. Попытка администрации Белого дома сделать главным спикером по афганскому кейсу вице-президента Камалу Харрис провалилась, поскольку она категорически отказалась делать какие-либо официальные заявления по данному вопросу. Похоже, г-жа Харрис всерьез настроена на продолжение политической карьеры, а потому уклонилась от столь затратной в плане имиджевых потерь миссии. Это у победы много отцов, а поражение всегда сирота.

Все пришлось взвалить на свои плечи президенту Байдену, но справился он с задачей плохо. Нынешнему американскому истеблишменту пеняют на некомпетентность по сравнению с теми временами, когда мировое лидерство США трудно было оспорить. С другой стороны, легко проводить успешную политику, когда при 6,3% населения планеты страна владела 50% мирового богатства. А с нынешними показателями Вашингтона гегемон получается не очень убедительным.

Геополитические трудности требуют мобилизации и консолидации американского общества, а там раскол только усиливается. За федеральный бюджет на 2022 финансовый год (начинается 1 октября 2021 года) в конгрессе проголосовали только демократы – ни один республиканец его не поддержал. Все больше отличаются друг от друга «демократические» и «республиканские» штаты, тем самым цементируя линии разлома. Плюс к этому конфликты между богатыми и бедными, противоречия на расовой почве и по линии ЛГБТ-сообщества с традиционными гражданами. В ковидный год американские власти выдали американским домохозяйствам больше денег, чем получили от них налогов, а это явный показатель нездорового положения дел.

Джо Байден уже анонсировал вывод войск США из Ирака. По логике взаимосвязанности и логистики, это повлечет и вывод контингента Пентагона из Сирии. Из Европы американцы уходить не собираются, поскольку слишком мощные экономические и военные интересы завязаны у Вашингтона на эту часть света. Вместе с тем, уступки по тому же «Северному потоку – 2» в пользу Германии и России свидетельствуют, что хватка у гегемона уже не та.

Российские эксперты указывают на то, что большая часть российской правящей элиты до сих смотрит на Запад в качестве образца и идеала, а потому за свою «мягкую силу» коллективный Запад вроде как может быть спокоен. Но в современном мире многие процессы протекают очень стремительно. США и Евросоюзу достаточно один раз массово изъять собственность у российских нуворишей, после чего образ свободного, процветающего и справедливого мира быстро померкнет и для таких кадров.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.