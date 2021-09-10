Отсутствие карьерных перспектив – обычный диагноз 10.09.2021 11:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 1127 0 Международный стратег по личному бренду Юлия Молдабергенова о том, почему важно определить свое дело по природной уникальности Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Почему инвалидам не дают банковские кредиты По АЭС требуется референдум Благодетели и голодранцы: единство и борьба Признаки эффективного учебного процесса есть – результата пока нет Невежество, абсурд и коррупция – три кита государственной медицины