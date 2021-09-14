«Половину рабочих мест можно автоматизировать в Казахстане: к чему готовиться работникам». «За цифровым фасадом». «Лишь 4 региона РК могут прокормить себя». «Агашки» и «братишки». «Пенсии в ипотеку демонстрируют лукавую заботу о населении»

Сетевой Казахстан 14 сентября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Половину рабочих мест можно автоматизировать в Казахстане: к чему готовиться работникам» — Аналитики АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) подготовили первый Национальный доклад «Рынок труда Казахстана: развитие в условиях новой реальности». В нем собрана актуальная информация о глобальных трендах, текущих вызовах, происходящих изменениях в экономике и на рынке труда, в том числе под влиянием пандемии COVID-19, государственной поддержке в сфере занятости, определены ключевые факторы для будущей конкурентоспособности кадров…

TURANPRESS . KZ . «За цифровым фасадом» — О цифровизации Казахстана достоверно известно только одно – профильное ведомство с размахом тратит бюджетные средства. Спору нет, в последние годы наша страна понемногу оцифровывается, однако рядовые граждане обычно связывают достижения прогресса с услугами крупных коммерческих проектов. Что касается госсектора, то по-прежнему регистрация элементарной ЭЦП порой может растянуться на несколько часов. Сколько денег зарыло государство на электронном поле, не может сосчитать даже Счетный комитет – одни провалы Минобра и Минздрава исчисляются миллиардами.

FORBES . KZ . «Лишь 4 региона РК могут прокормить себя. Где взять деньги остальным?» — В настоящее время нарастают процессы повышения роли местного самоуправления, что неизбежно без децентрализации функций и доходов между центром и регионами. Сейчас налицо неэффективность региональной политики, которая выражена в значительных диспаритетах развития областей, когда разница ВРП на душу населения между «богатыми» и «бедными» регионами превышает 10 раз, а это чревато для унитарного государства. В рыночной экономике только бюджетно-налоговая политика становится единственным инструментом для равномерного развития регионов.

QMONITOR . KZ . «Можно ли решить водные проблемы низовий Сырдарьи?» — Весной нынешнего года наше издание посвятило несколько публикаций проблемам, связанным с обеспечением Кызылординской области поливной водой, а также теме засухи и мора скота в ее самом северном районе – Аральском. Какова ситуация на сегодня, чего ждать в следующем году, что можно и нужно сделать для сокращения водного дефицита, есть ли здесь, так сказать, внутренние резервы? Попытаемся найти ответы на эти вопросы.

365 INFO . KZ . «Пенсии в ипотеку демонстрируют лукавую заботу о населении» — Идея с перечислением пенсионных взносов на депозит в «Отбасы банке» для дальнейшей покупки жилья окончательно подрывает суть пенсионной реформы и ставит будущее пенсионеров под угрозу. Финансовый аналитик Расул РЫСМАМБЕТОВ убежден, что новшество с пенсионными деньгами — ничто иное, как подтверждение бедности казахстанцев… Экономист Айдархан КУСАИНОВ расширение возможностей для досрочного использования пенсий называет угрозой банкротства не только текущих расходов льготных ипотечников, но и их пенсий.

CARAVAN . KZ . «Казахстанские старики за последние 10 лет стали жить счастливее и богаче. Во всяком случае, они так думают» — Казахстан, как и весь мир, стремительно стареет: доля людей старше 65 лет в ближайшие 30 лет, как прогнозируют социологи, увеличится в Казахстане более чем в 2 раза – с 1,4 миллиона человек до 3,4 миллиона. И раз так, государство просто обязано считаться с потребностями стариков. Вот только что им нужно? В 2008 году ПРООН уже делала социсследование самочувствия пожилых казахстанцев, в 2020-м это исследование решено было повторить.

TIME . KZ . «Сами знаете: рынок — это не базар!» — Почему пригородный рынок Алматы “Алтын Орда” работал по выходным во время локдауна, несмотря на строгие карантинные ограничения в самом городе, объяснил заместитель акима Алматинской области Батыржан БАЙЖУМАНОВ — “Алтын Орда” — это базар республиканского значения, там закупаются и привозят продукцию предприниматели не только области, но и других регионов и даже стран, таких, как Кыргызстан и Узбекистан, сами знаете! Рынок играет большую роль в ценообразовании по стране, потому что оптовики закупаются именно на этом рынке.

«Вина доказана, а наказать некого» — Столичный суд из-за грубейших процессуальных нарушений оправдал высокопоставленного полицейского, чья вина была полностью доказана.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан на пороховой бочке: рынок взрывчатых веществ криминализирован» — Рост количества правонарушений, связанных с рынком оружия и взрывчатки, говорит о том, что Казахстан уже давно не владеет ситуацией. При этом, рынок полностью контролируется иностранными структурами, в первую очередь – российскими.

TOTAL . KZ . «Кому принадлежит фармрынок Казахстана?» — Большую часть казахстанского фармацевтического рынка занимают предприятия, которые находятся под иностранным контролем. Последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отразились практически на всех отраслях бизнеса, за исключением фармацевтического рынка. По итогам 2020 года рост отрасли в Казахстане составил 47%, а доля фармацевтической промышленности в ВПП — 0,45%, сообщает Total.kz.

RATEL . KZ . Марат ТОЛИБАЕВ – ««Агашки» и «братишки»» — «Агашка» – это не «старший брат» или «дядя» от слова «ага». «Агашка» – это патрон, покровитель. «Братишка» – это не «младший брат». Это протеже, опекаемый. Я ничего не имею против таких отношений. Они есть в любой стране мира. Но у нас они порой приобретают странную форму. Почему-то зачастую «агашка» имеет помощника – «братишку» за государственный счет. «Братишка» числится на государственной службе, имеет должность сотрудника того же ведомства, что и «агашка», получает зарплату из денег налогоплательщиков, но служит не Отечеству, а «агашке». Он носит его портфель, открывает ему дверь, несет над ним зонтик во время дождя, разгоняет перед ним толпу.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Как нам обустроить алкогольный рынок Казахстана» — Стремительное превращение нашей страны, входившей в советские времена в когорту четырех «водочных держав» СССР, в фактический придаток ключевых партнеров по ЕАЭС, беспрепятственно наводняющих внутренний казахстанский рынок своей продукцией, стало в последнее десятилетие печальной реальностью местного экономического бытия… Неудивительно поэтому, что отечественные производители сейчас с горечью констатируют – с ЕАЭС их просто надули.

EXK . KZ . «Казахстанцы летают в Великобританию собирать капусту» — В текущем году в Великобританию на сбор урожая прилетели 16 тысяч гастарбайтеров из 37 стран, включая Казахстан. Здесь они могут заработать до 20 фунтов стерлингов (12 тысяч тенге) в час. Как рассказал Дэвид СИММОНС — управляющий директор компании Riviera Produce, выращивающей капусту, брокколи и цветную капусту для супермаркетов, большинство из 300 его работников, нанятых в этом году, приехали из России, Казахстана и Таджикистана.

TENGRINEWS . KZ . «Как живут в российском селе под названием аул Казахский» — В России, а именно в Самарской области, есть аул Казахский. Там всего около ста дворов и только одна улица — Казахская. Как говорят с гордостью сами сельчане, многие казахские обычаи здесь сохранились в первозданном виде. О том, как живет аул Казахский сегодня, корреспонденту Tengrinews.kz рассказали его жители.

LITER . KZ . «Что делать непривитым от коронавируса казахстанцам, если их отстранили от работы» — Юрист Жангельды СУЛЕЙМАНОВ дал несколько главных советов казахстанцам, которых отстранили от работы из-за отсутствия паспорта вакцинации. Эксперт отмечает, что окончательную точку в разрешении ситуации должен поставить суд. О том, как действовать и какие доводы нужно приводить, сообщает Liter.kz.

AZATTYQ . ORG . ««Понимаете, мы больше не увидим это озеро, этих фламинго!» В столице продолжают отстаивать застраиваемый Талдыколь» — Жители столицы уже больше года пытаются спасти озеро Малый Талдыколь от массовой застройки. В районе водоема планируется строительство очередного жилого массива «с развитой инфраструктурой». Несколько дней назад на озеро прилетели фламинго — это привлекло внимание экологов и горожан. Экоактивисты прогнозируют: если власти не пойдут навстречу защитникам Малого Талдыколя, город лишится уникальной природной зоны.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.