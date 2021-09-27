Историческое достижение в футзале, «бронза» чемпионата Азии по гандболу, скандалы в женской сборной по боксу и фигуристы Казахстана вне Олимпиады

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футзал: теперь – четвертьфинал!

Сборная Казахстана впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Причем слово «вышла» в данном случае является гораздо более подходящим, чем «пробилась»: наша команда не испытала никаких проблем в матче с тайцами и разгромила их со счетом 7:0. Уже на первых минутах Даурен Турсагулов и Дуглас забили два мяча, а незадолго до перерыва случился автогол. Во втором тайме Даурен Нургожин, Тайнан, Арнольд Кнауб и Игита довершили разгром.

На снимке: сборная Казахстана празднует победу

Следующим соперником нашей дружины станет сборная Ирана, победившая команду Узбекистана. В этом поединке к середине второго тайма иранцы вели в счете с разницей в четыре мяча, но наши географические соседи, в составе которых нет натурализованных игроков, едва не спасли матч – 8:9. Кстати, футзалисты из Ирана на прошлом чемпионате мира в первом раунде «плэй-офф» выиграли у бразильцев, а в сражении за бронзовые медали – у португальцев. Так что их высокий уровень сомнений не вызывает.

Команда, которая возьмет верх в противостоянии Казахстан – Иран, выйдет в полуфинале на победителя пары Испания – Португалии. В четвертьфиналах также встретятся Россия – Аргентина, Бразилия – Марокко.

Гандбол: ожидаемая «бронза»

В Аммане, столице Иордании, завершился чемпионат Азии среди женских команд. По его итогам сборная Казахстана завоевала бронзовые медали. Если учесть, что на предыдущих четырех первенствах она неизменно становилась 4-й, то это шаг вперед. Правда, нынешний турнир проигнорировала команда Китая – та самая, которая на трех последних чемпионатах каждый раз выигрывала у наших девушек поединок за «бронзу» («золото» и «серебро» разыгрывали южные кореянки с японками).

На снимке: Таншолпан Жумадилова

Напомним, что в первых трех матчах группового этапа казахстанские гандболистки победили соперниц из Сингапура (33:16), Гонконга (31:29) и Узбекистана (31:28). После этого они встретились с кореянками, сильнейшими на континенте, и ожидаемо проиграли – 20:40. Из двадцати взятий чужих ворот 14 записали в свой актив Таншолпан Жумадилова (8) и Кристина Степанова (6). Несмотря на поражение, наша команда без проблем вышла в полуфинал, поскольку к тому времени уже обеспечила себе второе место в группе.

В полуфинале она играла со сборной Японии, победительницей другой группы. До перерыва казахстанские гандболистки оказывали соперницам достойное сопротивление и уступили лишь два мяча (16:18), но на вторую половину их не хватило – 24:38.

В субботнем матче за «бронзу» наши девушки одержали победу над командой Ирана – 38:33. А чемпионками Азии стали кореянки, взявшие вех над японками – 33:24.

Фигурное катание: мимо Олимпийских игр

Впервые за четыре последних олимпийских цикла Казахстан не получил представительства на зимних Играх: в Пекин, где менее чем через полгода пройдет Олимпиада-2022, не поедет ни один из наших фигуристов.

Основным этапом отбора был чемпионат мира, состоявшийся в марте нынешнего года в Стокгольме. Из-за травмы на него не поехала Элизабет Турсынбаева, и от Казахстана выступал только Михаил Шайдоров – в мужском одиночном катании. В короткой программе он показал лишь 32-й результат и соответственно не попал в число 24-х участников произвольной.

А на минувшей неделе немецкий Оберстдорф принимал второй, заключительный, отборочный турнир. Незадолго до его начала Элизабет официально объявила о завершении спортивной карьеры, поскольку стало ясно, что последствия травмы не позволят ей выступать на высоком уровне. От нашей страны была заявлена Богдана Ракишева. Но пока она не в состоянии бороться за что-то серьезное. То же самое относится и к Диасу Жиренбаеву, который принял участие в соревнованиях мужчин-одиночников. Таким образом, Казахстан остался без лицензий.

Следует напомнить, что на ОИ-2010 и ОИ-2014 нашу республику представляли Денис Тен и Абзал Ракимгалиев, а на ОИ-2018 – Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Иманбекова.

Женский бокс: пошли в разнос?

Национальную сборную Казахстана по женскому боксу, которая провалила последний олимпийский цикл (лишь одна завоеванная путевка в Токио из пяти возможных, тогда как, например, от Узбекистана отобрались три девушки), продолжают сотрясать громкие скандалы.

На снимке: Назым Кызайбай (слева)

Сначала достоянием гласности стал острый конфликт между чемпионкой мира 2014-го и 2016-го Назым Кызайбай (правда, после тех успехов ее результаты резко пошли на спад) и более молодой Ангелиной Лукас, которые претендуют на роль первого номера сборной в весовой категории до 51 кг. Лукас даже обратилась к главе государства, министру культуры и спорта, президенту Национального олимпийского комитета с открытым письмом, в котором пожаловалась на нездоровую обстановку в команде, а также обвинила Кызайбай в применении допинга. Последняя до этого, еще перед Олимпиадой, в одном из интервью утверждала, что тренерский штаб «задвигает» ее, чтобы создать режим наибольшего благоприятствования для Лукас. А уже после обвинений Ангелины в свой адрес она выложила в соцсетях видео, на котором видно, как личный тренер соперницы рассыпает перед ее, Назым, комнатой, какой-то порошок. Сейчас в этой крайне неприятной истории разбирается Казахстанская федерация любительского бокса.

А тем временем масла в огонь подлила еще и Аида Сатыбалдинова, которая несколько лет назад перешла на профессиональный ринг и сегодня проживает в США. В минувшую пятницу на своей страничке в «Инстаграм» она выложила пост, в котором утверждает: дескать, в национальной сборной Казахстана по женскому боксу девушки придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Причем происходит это якобы под влиянием тренеров, которые боятся, что встречи с парнями могут привести к замужеству и беременности, что вынудит их уйти из спорта. Недавно назначенный главным тренером Шамиль Сафиуллин опроверг это утверждение, однако эпатажная Сатыбалдинова грозит новыми «разоблачениями». Федерации бокса, похоже, придется разбираться и с этой историей.

Хоккей: с переменным успехом

На минувшей неделе «Барыс» провел на своем льду два матча регулярного первенства КХЛ. Сульба обоих решилась в овертаймах, оба завершились с одинаковым счетом, но с разным для казахстанского клуба исходом: в первом он проиграл, во втором одержал победу. После этих поединков «Барыс» остался на 8-й позиции в Восточной конференции, набрав 8 очков в девяти проведенных матчах.

Во вторник в столице нашей страны гостил московский ЦСКА, который неделей раньше уступил «Барысу» в родных стенах (3:6). В середине стартового периода Никита Михайлис, сейчас один из лучших в составе нашей команды, реализовал численное большинство. Этот счет держался долго, но за пять минут до конца основного времена гости провели свою результативную атаку и перевели игру в овертайм, в котором сумели еще раз поразить ворота «Барыса». В итоге поражение подопечных Юрия Михайлиса – 1:2.

А в субботу они принимали новосибирскую «Сибирь», которая на тот момент занимала 9-е место в конференции, отставая от казахстанского клуба лишь на одно очко. Первый период прошел без заброшенных шайб, а в начале второго лучший снайпер-защитник предыдущего чемпионата Даррен Диц в своем стиле реализовал численное преимущество – ему удался точный бросок под перекладину. Но еще в этой трети матча гости восстановили равновесие. В конце концов, дело снова дошло до дополнительного времени, на 4-й минуте которого хоккеисты «Сибири» из-за неправильно проведенной смены игроков оказались в меньшинстве, и выпавший шанс реализовал Кертис Волк – 2:1.

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