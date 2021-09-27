Юрий Лоза – это удар по образованию в Казахстане

Музыкант–«плоскоземельщик» учился на географическом факультете КазГУ

В русскоязычном сегменте интернета есть шоу «Что было дальше?» («ЧБД»). Там комики выслушивают истории гостей и угадывают, что было дальше. Из выпуска с участием музыканта Юрия Лозы стало известно, что поэт-песенник верит в плоскую Землю, хоть и учился на географическом факультете КазГУ. Далеко не лучшая реклама для получения высшего образования в Казахстане.

Шоу «ЧБД» довольно специфичное (много ненормативной лексики), но при этом популярное. Выпуск с участием Юрия Лозы перевалил за 19 млн. просмотров. Когда ведущий и одновременно стендап-комик Нурлан Сабуров представлял гостя остальным участникам шоу, то сообщил: «Юрий Эдуардович считает, что Земля плоская». На это г-н Лоза уточнил: «Я не считаю, я знаю».

Новость вызвала очень бурную реакцию. У гостя попросили «десять или хотя бы один довод, почему плоская?» И тут Юрий Лоза сказал: «Я учился на геофаке в Казахском государственном университете». «В казахском…», – отреагировал ведущий и сделал такую гримасу на лице, из которой всем стало понятно, что ничем помочь и исправить ситуацию уже нельзя.

В ходе шоу выяснилось, что будущий музыкант обучался на отделении «гидрология суши». И ему уже на первой лекции по геофизике объясняли, почему существуют гидрология и гидрология суши – «потому что море загибается, а озеро – нет».

Один из комиков – Лёха – пытался поддержать точку зрения Юрия Лозы: «Я раскрашиваю контурную карту. Ну она же не круглая – вот!». Потом была большая серия вопросов к гостю на предмет того, что если бы Земля была плоская, то наблюдаемые вокруг явления должны быть совсем другими (день и ночь, движение Солнца, приливы), но г-н Лоза твердо стоял на своем.

«Это не я утверждаю, так до Коперника утверждали все», – своего рода резюмировал несостоявшийся географ. Николай Коперник, кстати, в Казахстане не учился.

Из шоу с Юрием Лозой каждый вынес что-то свое, но нас зацепило фигурирование КазГУ, который сейчас называется КазНУ им. Аль-Фараби и там есть географический факультет. Очень забавно, что музыкант–«плоскоземельщик» в свое время занимался наукой, которая учит правильному поведению в пространстве.

В оправдание КазГУ – КазНУ можно сказать, что г-н Лоза факультет не закончил и бросил ради занятия музыкой, а то ему смогли бы донести, что Земля – геоид. Хочется добавить, что в «десятые» годы присутствовал на круглом столе, посвященном проблемам образования, и представитель геофака КазНУ жаловался, что 80% нынешнего состава студентов факультета в советское время по уровню своей базовой школьной подготовки учились бы в ПТУ. Вот только Юрий Лоза – это студент 70-ых, то есть периода расцвета флагмана образования Казахстана.

Выпуски «ЧБД» в среднем набирают 20 млн просмотров и ролик с поэтом-песенником эту планку неизбежно возьмет. Среди аудитории шоу достаточно много молодежи из Республики Казахстан. Очень сомнительно, что посмотревший такое школьник, решивший связать свое будущее с географией, будет поступать на геофак КазНУ (хотя чего на свете не бывает). Система образования Казахстана в целом сильно проигрывает, когда массовый зритель узнает, люди с какими взглядами через нее прошли. Возможно, здесь благоприятное место для обучения музыкантов, а вот с географами как-то не задалось.

Если карантин по миру не ужесточат, то желающих получать образование за пределами РК будет только больше.

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Фото: Юрий Лоза. (©Кадр с YouTube)

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