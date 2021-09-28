За каждым переименованием стоит заказчик 28.09.2021 13:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 741 0 Писатель, исследователь Даурен Валиев о том, что любое переименование в Казахстане - это распил бюджета, а переход на латиницу не только бесполезен, но и вреден Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Героизация Акбулакского стрелка может привести к непоправимым последствиям» Почему инвалидам не дают банковские кредиты Успех измеряется активностью Отсутствие карьерных перспектив – обычный диагноз Блокировки соцсетей – при чём здесь дети?