Финансирование по остаточному принципу сказывается на культуре 29.09.2021 15:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 64 0 Артист театра и кино, заслуженный деятель культуры РК, лауреат Государственной премии Сергей Погосян том, что на доступ к иностранной продукции нужно лимитировать с учетом национальных интересов Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Успех измеряется активностью Отсутствие карьерных перспектив – обычный диагноз Блокировки соцсетей – при чём здесь дети? По АЭС требуется референдум Благодетели и голодранцы: единство и борьба