Финансирование по остаточному принципу сказывается на культуре

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Артист театра и кино, заслуженный деятель культуры РК, лауреат Государственной премии Сергей Погосян том, что на доступ к иностранной продукции нужно лимитировать с учетом национальных интересов