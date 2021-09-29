«Токаев не пойдет против олигархов». «Страновые предпочтения казахстанцев: с кем дружить, а с кем быть настороже». «Есть ли в Казахстане радикальная оппозиция?». «К будущему лету можно ждать полной победы над пандемией и готовиться к эре эпидемий»

День за днем 339 0
Сетевой Казахстан 29 сентября 2021г.

IACENTR.RU. «Страновые предпочтения казахстанцев: с кем дружить, а с кем быть настороже» — Тридцать лет суверенитета #Казахстан’а сформировали у населения республики довольно устойчивые взгляды на соседей по глобусу, несмотря на взаимоотношения со всем миром. И самые разные по источникам финансирования исследования дают почти одинаковые результаты, несмотря на усилия отдельных политиков, стремящихся изменить сложившийся статус-кво: с кем-то рассорить, а с кем-то подружить жителей страны… Американские исследователи спрашивали респондентов, в какой степени они одобряют присутствие различных крупных держав в мировых делах. Выяснилось, что Россия остается на первом месте среди всех внешних игроков: 49 % казахстанских респондентов удовлетворены отношениями с Россией, а 26 процентов хотели бы еще более тесных отношений. Тем не менее, 17% респондентов предпочли бы меньшее присутствие России в Казахстане.

QMONITOR.KZ. «Непримиримые. Есть ли в Казахстане радикальная оппозиция?» — Считается, что в Казахстане нет реальной оппозиции, хотя это как бы нонсенс для современного государства, которое позиционирует себя как демократическое и в котором к тому же достаточно высок уровень протестности – благодатной почвы для появления альтернативных политических сил. Что опасно в такой ситуации, так это заполнение свободной ниши различными движениями деструктивного и даже экстремистского толка, под влияние которых попадают граждане, не находящие выхода своему социальному недовольству. Учитывая эти риски, мы задались вопросом: есть ли в Казахстане радикальная оппозиция, возникшая на фоне отсутствия оппозиции конструктивной? И если да, то кем она представлена, какие у нее лозунги, задачи и перспективы? Слово экспертам Андрей ЧЕБОТАРЕВУ и Амиржану КОСАНОВУ…

Алмаз ШАРМАНKAZPRAVDA.KZ. «К будущему лету можно ждать полной победы над пандемией и готовиться к эре эпидемий» – Такие прогнозы делает президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз ШАРМАН — Изменений коронавируса в ходе пандемии было очень много, только в ее начале за месяц возникало две-три вариации. И эти темпы постоянно увеличивались. Так выглядит естественный эволюционный процесс: вирус мутирует, чтобы выжить. С появлением эффективных вакцин частота мутаций еще увеличилась, и сейчас мы имеем дело с очень опасным вариантом – «дельта». Особенность ситуации заключается в том, что наиболее агрессивные формы могут лучше поддаваться вакцинам, а слабые, наоборот, ускользают от действия прививки, но теряют свою заразность, как в случае с «альфа»-, «бета»-, «гамма»-вариантами. В частности, «южноафриканская» мутация оказалась не поддающейся воздействию вакцин, и в то же время она менее заразна. В итоге все прочие варианты потеряли свою значимость и были вытеснены более коварной «дельтой».

TIME.KZ. «Ловите на слове!» — В Казахстане не будет дорожать социальный хлеб, обещают чиновники Минсельхоза. Кроме того, они представили ценники на овощи борщевого набора весной следующего года… Кабмин извлек уроки весны и начала лета, когда резко подскочили в цене морковь и картофель. Стоимость этих овощей, если вспомнить, тогда достигала 500 тенге и выше за килограмм. На брифинге аграрные чиновники заверили, что корнеплоды и клубнеплоды будут доступными для населения весной 2022 года.

«ОСИ: испытание теплом» — Издержки жилищной реформы в Алматы: внутридомовые сети многих высоток, которые перешли под управление новосозданных ОСИ, оказались не готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом на брифинге во вторник заявил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгений ПАК.

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KAPITAL.KZ. «Ломовой прием — почему Казахстану не хватает лома металлов» — Интересная и непростая ситуация сложилась в Казахстане на рынке лома металлов. В соседних странах и развитых экономиках существуют не только высокие заградительные пошлины, которые делают экспорт лома дорогим и невыгодным предприятием, но и полные запреты на вывоз. Это объясняется довольно просто – лом помогает снизить себестоимость производства металла внутри страны. Особенно остро это стало ощущаться в текущем году, когда цены рванули вверх на фоне коронакризиса, а экономики стали больше уделять внимания собственному производству и экспорту уже готовой продукции. Но у Казахстана свой собственный путь… И только Казахстан – щедрая душа позволяет наживаться на своем ломе соседним странам в ущерб нашим собственным предприятиям. И к сожалению, наши экспортеры лома играют не на казахстанской стороне.

Нуртай АбилгалиевVLAST.KZ. «Глава BTS Digital Нуртай Абилгалиев: «Мы – социальные предприниматели»» — В сентябре правительство Казахстана подписало меморандум о создании платформы цифрового правительства с российской группой компаний СБЕР. Как позже стало известно из текста меморандума, стратегическим партнером СБЕРа в Казахстане была выбрана компания BTS Digital, созданная всего три года назад одной из крупнейших горнодобывающих компаний страны Eurasian Resource Group, которую контролируют олигархи Александр Машкевич, Патох Шодиев и семья скончавшегося Алиджана Ибрагимова… Vласть поговорила с директором BTS Digital Нуртаем АБИЛГАЛИЕВЫМ и попыталась узнать, для чего она была создана и как оказалась в масштабной международной сделке по цифровизации Казахстана.

AZATTYQ.ORG. ««Токаев не пойдет против олигархов». Почему штаб по трудовым спорам в Жанаозене обречен на провал» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил создать в Жанаозене межведомственный штаб по разрешению трудовых споров. В штаб войдут представители государственных органов и фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Эксперты считают, что штаб или комиссии не решат проблему, пока в них не включат работников, требующих улучшения труда, правозащитников и представителей независимых профсоюзов.

«Власти не комментируют состояние находящегося в больнице Арона Атабека» — Правозащитники сообщили, что казахстанский диссидент Арон АТАБЕК, отбывающий наказание в тюрьме на протяжении более 15 лет, находится в павлодарской больнице. Ни администрация этого медучреждения, ни комитет уголовно-исполнительной системы не комментируют его состояние. Недавно президенту Казахстана было направлено письмо с просьбой освободить 68-летнего поэта, чье здоровье сильно пошатнулось за годы в тюрьме. Обращение подписали более 2 500 человек. Официальной реакции на него пока не последовало.

KURSIV.KZ. «В Казахстане 33 водных объекта непригодны для пользования» — История с загрязнением золотоискателями реки Калжыр в Восточном Казахстане, акцентированная президентом страны Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, обнажила экологические проблемы водных ресурсов на всей территории страны. Исследования, проводимые специалистами РГП «Казгидромет», показывают, что несколько десятков рек и водохранилищ РК находятся еще в худшем состоянии, чем Калжыр. Их воды непригодны ни для питья, ни для промышленности.

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FORBES.KZ. «Всё больше трудоустроенных казахстанцев ищут подработку» — Кризис и удаленные форматы занятости меняют рынок труда. Для все большего числа казахстанцев подработка становится нормой. Прирост по резюме, включающих подработку, по отношению января-сентября 2021 года к аналогичному периоду 2020 года, составляет +252%. Сейчас на казахстанском рынке труда наблюдаются две встречные тенденции. Все больше трудоустроенных граждан вынуждены брать подработку, все чаще работодатели ищут специалистов с временной или проектной занятостью.

TURANPRESS.KZ. «Отечественный фармпром, прощай…» — Пока страна пытается разобраться с коронавирусной эпидемией, решая какие ограничения вводить или ослаблять, мир не стоит на месте. Для одних стран пандемия стала сильнейшим стимулом для развития целых отраслей, а для других просто тяжелым ударом в экономике. Ни для кого не секрет, что одной из сфер, переживающих бурное развитие стала фармацевтическая промышленность. Сейчас все страны пытаются успеть за уходящими вперед лидерами отрасли и Казахстан не исключение.

EXCLUSIVE.KZ. «Казахстанская фарминдустрия развивается за счет здоровья пациентов?» — Ассоциация независимых аптек Казахстана просит Генеральную прокуратуру РК опротестовать Приказа минздрава. Но, похоже, назревает гораздо более крупный скандал – медики считают, что отечественные фармпродукты – пустышка.

TENGRINEWS.KZ. «Карьера на Wall Street в 21 год: невероятная история казахстанца» — Султану НАСЫМБАЕВУ из Алматы всего 21 год, а он уже работает в одном из крупнейших банков мира JP Morgan Chase. Переезд в Штаты, неудавшаяся карьера футболиста и флаг Казахстана в офисе на Манхэттене — подробно о невероятной истории Султана Насымбаева в материале…

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