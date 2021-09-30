Что волнует душу казаха (в третьей декаде сентября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахские семьи вынуждены отдавать детей в русские школы из-за бесконечных поборов» — На портале Alashainasy.kz опубликовано высказывание Саи КАСЫМБЕК о различии между казахскими и русскими школами на примере ее знакомой матери с двумя дочерями.

«Женщина рассказала, что в казахской школе из-за любой мелочи собирают деньги. Получается, что министерства выделяют казахским и русским школам разный бюджет? Ведь потребности одной школы будут и в другой тоже. Почему казахские школы должны покупать необходимое для класса за счет учеников?» ― задалась вопросом автор.

Она также отметила, что мать была вынуждена отдать свою дочь в русскую школу только для того, чтобы избавиться от постоянных собираний денег. При этом она была очень удручена тем, что отдала старшую дочь в казахскую школу.

«Казахстан хотят превратить во вторую Украину, считают в России» — На портале Zhasalash.kz опубликована статья Бытыра ЖАСУЛАНА.

Автор напомнил о высказываниях российских экспертов о том, что нападки некоторых политиков из России связаны с предстоящими выборами в Госдуму, которые утверждали, что нападки прекратятся сразу же после их завершения.

По его словам, российский сайт «Правда.ру» опубликовал статью под заголовком «Казахстан хотят превратить во вторую Украину». В статье выступил председатель наблюдательного совета Российского института регионального развития, миграции и демографии Юрий КРУПНОВ. Российский эксперт пытался найти причину того, что якобы «русскоязычные массово переселяются в Российскую Федерацию». По мнению Крупнова, одной из причин является переход казахского языка на латиницу.

По мнению Батыра Жасулана, Крупнов даже не задумался, что Казахстан — независимая страна и сам решает, какую политику он проводит.

«Идеи талибов проникли в умы казахстанской молодежи» — Аbai.kz.

На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Расула ЖУМАЛЫ о религиозном образовании казахской молодежи на фоне прихода к власти талибов в Афганистане, который возобновил разговоры и опасения вокруг религиозного экстремизма.

«Ни для кого не секрет, что в соседних регионах Центральной Азии и даже в России встречаются группы людей, которые поддерживают талибов. Конечно, каждый сам решает, как ему понимать религию. Но особенность радикальных течений как раз в принуждении окружающих к исключительно своей позиции, вытесняя при этом законы страны, Конституцию, национальные ценности и традиции. Стоит также отметить, что их позиции часто оказываются проарабскими», ― подчеркнул Расул Жумалы.

Он отметил, что слово «салафизм» происходит от арабского «салаф» (предок). Его суть в том, чтобы вернуться к религии предков и возродить ее. Однако, по мнению Жумалы, речь идет не об исконно тюркских и казахских Фараби, Яссави, Абае и Шакариме, а скорее о предках арабов, таких как Ибн Таймия и Абдель Ваххаб.

«Если задаться вопросом, как такое течение могло взобраться в головы нашей молодежи, можно с уверенностью сказать, что единственный путь лежит через обучение в арабских религиозных учреждениях», ― заключил автор.

Виктор МАЙЛИН – «Под лупой жизнь звезд шоу-биза и служителей культа» — Заканчивается первый осенний месяц. Он ознаменовался самыми разными событиями и самыми разными «хайпами», скандалами, слухами. Чего стоит интервью Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА об обратном переименовании Алматы в Алма-Ату, после чего был уничтожен тираж газеты «Вечерний Алматы» на русском языке. И «Алматы Акшамы» — на казахском…

Одними из животрепещущих слухов, как и во всем мире, являются те, которые касаются личной жизни медийно-раскрученных людей, допустим, звезд шоу-биза и тому подобных сфер.

Не исключением является в этом смысле и Казахстан. Причем, совершенно определённо, речь идет прежде всего о шоу-бизе который функционирует на казахском языке, на государственном языке Республики Казахстан. Потому как на русском языке в Казахстане еще много чего делается, но только не шоу-биз, как явление, как индустрия.

Какие же темы были популярны в сентябре? В зоне внимания масс-медиа оказались ряд семейных пар. Например, целый месяц буквально мусолилась тема о якобы испортившихся супружеских отношениях между знаменитым эстрадным исполнителем Кайратом НУРТАСОМ и его женой Жулдыз АБДУКАРИМОВОЙ. И вот её-то публика и армия фанатов Кайрата впервые увидела не абы где, а в главной роли в остросюжетном и одновременно драматичном фильме «Когда ангелы спят». Сам фильм снимался на деньги клана Нуртаса.

С тех пор Жулдыз стала мелькать в светской хронике не только как жена Кайрата и мать его четверых детей, но и как некая самостоятельная, не чуждая творческих экспериментов талантливая личность. Разумеется, весть о том что звездная пара стоит на грани развода возбудила, скажем так, общественное мнение… Да что там на грани: уже развелась! Порой по частоте упоминания и обсуждений, этот хабар затмевал в медийном пространстве казахоязычиям, систематические (августовские) митинги Жанболата МАМАЯ, т.е. довольно громкие эпизоды хроники политической жизни казахстанского социума, которые в свою очередь старается всегда «расшарить» по сетевому пространству Инга Иманбай – яростная оппозиционная дива и по совместительству жена Жанболата…

Однако информационный портал qazbrand.info дезавуировал новость о разводе звездной пары. Портал привел свидетельство Гүлзиры Айдарбековой о том, что супруги души друг в друге не чают и ни о каком разводе и речи быть не может. Это всего лишь сплетни. Нет никаких резонов опровергать или не верить такому сообщению, поскольку речь идет о матери Кайрата и одновременно его продюсере, человеке, который в прямом и переносном смысле сделал Кайрата… того самого Кайрата Нуртаса, фронтмэна современной казахской эстрады, являющегося внутри Казахстана артистом номер один! Более того, Гулзира Айдарбекова вспоминала, что она всегда помогала невестке и жили они все вместе в ладу и мире всегда…

Исполнительница главной роли в телесериале «Рауза» Жарқынай Ханайым рассказала, как она ревнует к другим актрисам Айдара Асқарбека. Об этом сообщает портал Stan.kz. Своего коллегу на съемочной площадке и мужа в реальной жизни. Когда она увидела его однажды вблизи, она поняла, как он, оказывается, соответствует параметрам одного из героев киносценария – мужественный, красивый, харизматичный. В итоге совместная работа привела к более тесным отношениям. Что интересно, Айдар Асқарбек не является профессиональным артистом кино и никогда этому нигде не учился. Но является родственником известного кинопродюсера Баян Максаткызы.

Там же на портале Stan.kz дано изложение части беседы из одного из молодежных ютуб-каналов (кстати, русскоязычного…), где молодая, но уже крайне известная своей современной манерой исполнения певица Сэй Мо (Say Mo) рассказал об предыстории своего развода. Ее супругом был не менее известный в кинематографическом мире Шакенти (Шәріп Серік). Причиной отчасти стала позиция свекрови и поведение самого Шакенти (по другой, русскоязычной версии Шако).

Таких историй, привлекающих внимание юзеров – которых хлебом не корми, а дай покопаться в чужой жизни, но жизни прежде всего именитых звезд, на Stan.kz (на других такого рода сайтах не меньше…) пруд пруди. Очередная, теперь уже бывшая солистка группы КешYou (а все составы этого ансамбля были красивыми девушками и богатые женихи разбирали их как горячие пирожки…) — не удовлетворена своим замужеством и несмотря на то, что все вроде неплохо, дети, обстановка и пр. подумывает о…разводе.

Вот и имамы попали в хайповую струю

Если жизнь «звезд», состоявшихся медиа-фигур всегда находится в фокусе народного внимания, равно как и госслужащих высокого ранга и по тем же почти причинам, это в общем и целом привычное дело. Просто одно отличие — чиновничий корпус более скрытен, и если люди шоу-биз живут как бы напоказ, то тут все наоборот. Ну а дело журналистов подмечать, анализировать и обнародовать информацию о состоянии дел и давать расклады по сплетням…

Но служители культа столь пристально и хайпово давно, а возможно и никогда не попадали в нынешнюю ситуацию. Надо полагать, разросшаяся система мест оправления культа (подразумевается, мечети), подведомственные ДУМК, сам ДУМК, ставший мощной, в своем роде, целой бюрократической системой, от состояния которой многое что зависит в Казахстане, рано или поздно попала в поле изучения. Похоже, уже не могла не попасть.

Газета «Turkystan» ссылкой на соцсети сообщила устами, точнее пером наиба-имама, заместителя главного муфтия ДУМК РК, богослова Ершата Оңғара о том, что ДУМК ноне подвергается самому настоящему и беспощадному… кибер-буллингу. Что же имел в виду высокопоставленный религиозный деятель?

Наверное, почвой для Ершата Оңғара могли послужить следующие статьи в различных интернет-ресурсах. Подвергается сомнению, например, профессиональная компетенция (знание, например, самим главным муфтием Казахстана арабского языка), неумение и топорная работа на местах с экстремистскими течениями, либо полное ее отсутствие, которое показывают некоторые имамы в провинции.

Есть и другие сведения, дискредитирующие филиалы ДУМК. Например, сайт Serke.org cтатьей «Атыраудың бас имамы мешіт мүлкін сатып жатыр. Неге?»-«Главный имам Атырау распродал автопарк мечети». Это седан «Ford Mondeo», джип «Прадо», пассажирская «Газель» и грузовой фургон «Газель», крытый брезентом. Об этом показали сюжет на телеканале «Астана». Об этом написал сайт Paryz.kz.

Или такая вот «блистательная» история. Есть такой имам знаменитый — Қазбек Ахметов. В бытность имамом в одной из крупных атырауских мечетей, он впустил книгу «Таһарат» в 2005 году. В ней есть пояснения, в каких случаях и как надо делать определённые гигиенические процедуры после половых актов. Причем не только с людьми. Понятно, что местная община верующих, местный джамаат написал жалобу на такого богослова и имама. Местная атырауская печать, газета опубликовала целую статью, посвященную такому вот просветительству… И это только один, так сказать, эпизод. Провалена полностью работа с паствой. На имамов ДУМКа потоком идут жалобы. Кстати, а где нынче может обретаться имам едва ли не пропагандировавший зоофилию? В мечети поселка Заря Востока под Алматы. На посту имама. С высочайшего позволения руководства ДУМК.

Досымжан НАУХАНОВ – «Минобразования повернет вспять реформы 2016 года» — Как пишет Аlmaty-akshamy.kz, в изучение казахского языка вернут грамматику. С 2016 года школы страны перешли на обновленное содержание образования. Соответственно, обновилась образовательная программа и учебники. В рамках этого нововведения была даже изменена система оценки знаний учащихся. Вместо традиционной пятибалльной системы внедрили критериальное оценивание. Также начали преподаваться несколько новых дисциплин. Однако количество часов, отведенных на изучение грамматики, уменьшилось, поскольку акцент сделали на развитие языковых навыков. Это негативно сказалось на освоении школьниками литературного казахского языка, о чем довольно часто говорили специалисты.

«Казахскому языку не хватает зарубежного подхода» — Писатель Марат БАЙДИЛЬДАУЛЫ предлагает взять на вооружение общеевропейсую систему определения компетенции владения госязыком, пишет Abay.kz.

На сегодняшний день существует шесть уровней владения иностранным языком по системе CEFR. Каждому соответствует определенный устный или письменный языковой навык. Сейчас весь мир переходит к работе с этими критериями. Если раньше было четыре этапа уровня владения иностранным языком, сейчас их шесть…

Почему бы не создать подобную систему изучения казахского языка и в Казахстане? Человек, желающий поступить на государственную службу, должен будет сдать экзамен по государственному языку в рамках этой системы.

«Нуждающихся в квартирах станет на 5 млн больше» — Такой прогноз сделал председатель союза строителей Казахстана Талгат ЕРГАЛИЕВ, пишет Baq.kz.

«Сейчас в жилье нуждаются 2 млн человек. Но с учетом урбанизации мы ожидаем, что количество желающих иметь собственную недвижимость в городах может превысить 7 млн человек», — сказал он в интервью журналистам.

По его словам, подобная ситуация характерна для всех крупных городов.

«Сельские жители стекаются в областные центры, а затем в крупные города — например, в Нур-Султан, Шымкент и Алматы. И подобное будет происходить в ближайшие десять лет. Причина — уровень жизни в мегаполисах и областных центрах гораздо качественнее, чем в сельской местности», — пояснил Талгат Ергалиев.

«Россия пользует нас за наши же деньги» — Такой вывод сделал директор казахстанской IT компании RESELF Жансерик ТОЛЕГЕН в интервью Youtube-каналу журналиста Нартая Аралбайулы, пишет Qamshy.kz.

Очередное интервью на канале было посвящено нашумевшему меморандуму о замене платформы Egov на Сбер. На вопрос журналиста: «Действительно ли Багдат Мусин передает наши личные данные в руки россиян?», гость программы Жансерик Толеген ответил: «Нет».

«По словам министра Багдата Мусина, от России мы получим только технологию. Вопрос в том, смогут ли наши специалисты изучить ее в кратчайшие сроки? Это отдельный разговор. Если российские специалисты приедут и будут работать с нашей информацией, разницы, похоже, нет», — считает Жансерик Толеген.

Что касается реализации этого проекта, есть и более серьезные вопросы, отметил специалист после того, как ознакомился с техдокументацией российской платформы.

«Большая платформа, на которую мы планируем потратить 150 млн долларов, имеет всего 210 страниц документации. Этого очень мало. К тому же это первая версия. Получается, что мы покупаем сырой продукт, поскольку она не тестировалась даже в самой России», — констатировал Жансерик Толеген.

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