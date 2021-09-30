Готов ли Казахстан принять полицию как сервис? 30.09.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 24 0 Гульшат Нурпеисова о том, что полицейские должны понимать, что служат населению за наши налоги Похожие материалы: Т196 млн готов потратить облакимат в Атырау на освещение госинформполитики в печатных СМИ Казахстан возглавил Исламскую организацию по продбезопасности Казахстан – 100 лет назад. Сентябрь 1921 года Казахстан ратифицировал энергетический протокол ЕАЭС по Кыргызстану Казахстан может начать обмен телерадиоконтентом с Египтом