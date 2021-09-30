Кто должен платить за лекарства и операции?

В интернете полно роликов с просьбой помочь деньгами на медицинские цели

Вы можете смотреть ролики в интернете на любую тему – политика, история, культура, образование – но очень быстро в качестве перебивки контента появится просьба пожертвовать деньги (обычно ребенку) на сложную дорогостоящую операцию. Таких социальных роликов с историями больных людей стало очень много. Даже по сравнению с прошлым годом ощущается кратный рост. Отчаявшиеся родители просят помочь рядовых граждан, потому что государство требуемой поддержки им не оказывает.

«Биполярочка» правительства в сфере медицины принимает особо выпуклые формы. С одной стороны власть заставляет вакцинироваться тех людей, которые этого не хотят, а с другой расписывается в бессилии обеспечить своих граждан жизненно важными лекарствами или оплатить операции, от которых зависит жизнь больных.

До принудительной вакцинации все было хотя бы логично: государство сбрасывало с себя социальные обязательства, которые ему остались в неудобное наследство от советской власти, а дальше крутитесь как умеете. Теперь картина поменялась. Воздушный переход с плакатом «Я вакцинировался, а Ваш выбор?» – это все-таки наглядная агитация. Хочет переход показывать личный пример – пусть. Но когда человека увольняют с работы за отсутствие прививки не прошедшей полного курса положенных испытаний вакциной – здесь уже качественно иные ставки.

Одна из женщин, собирающая средства на операцию ребенку, призывает: «Если каждый казахстанец пожертвует 2 тенге, то моя доченька будет спасена». Ясное дело, что деньги собираются не на препарат Zolgensma, который стоит порядка $2 млн. Поэтому естественно возникает вопрос, почему у государства есть деньги на ЛРТ, хотя сумма проекта многократно завышена, но нет на лекарства и операции?

Даже если нужна Zolgensma, то почему бы государству ее не оплатить? Данный препарат предназначен для больных со спинальной мышечной атрофией (СМА). Если его ввести ребенку до 2-х лет (можно чуть старше – зависит от клиники болезни), то он излечивается от смертельно опасного генетического заболевания. Zolgensma заменяет мутировавший «бракованный» ген на функциональный и ребенок приходит к нормальной жизни.

Ген СМА в человеческой популяции носит каждый пятидесятый. Когда такие люди создают семью, то дети рождаются с генетическим заболеванием. До 2019-го болезнь вообще считалась неизлечимой, однако 21 год работы ученых дал результат. Теперь были бы деньги или удача. Производитель каждый год разыгрывает несколько препаратов бесплатно в виде лотереи среди нуждающихся.

В России есть случаи, когда жертвователи собирают нужную сумму на Zolgensma. В Казахстане таких историй не знаю. СМА быстро прогрессирует, и если к двухлетнему возрасту не получить лекарство, то обычно дети вскоре умирают от респираторной недостаточности.

Как вариант профилактики СМА, можно проводить скрининг всей молодежи, чтобы точно устанавливать носителей проблемного гена. Но ничего практического в данном вопросе не делается. Еще в Казахстане много больных сахарным диабетом. Инсулин для них закупается по принципу наименьшей цены, а значит не самый качественный. Попытки поменять формат тендеров в русло оптимального соотношения цены и качества успеха не имели.

Еще в республике есть группа пациентов с гемофилией. Там препараты не такие фантастически дорогие, как при СМА, но тоже финансово затратные. Практически каждый год ситуация одна и та же. В пересменку, когда один финансовый год завершился, а другой по факту еще не начался, то есть деньги не поступили, больные остаются без жизненноважных лекарств. Жизненноважными они называются потому, что без их получения человек умирает.

На 2022 год «СК «Фармация» обещает создать запас лекарств в размере 25% от годовой потребности. Посмотрим, как это будет реализовано на практике.

Ну а государство тем временем помогает отечественному бизнесу. Возможно, это реально нуждающаяся часть населения, но, логика подсказывает, что жизненно важные лекарства и операции – это все-таки более неотложный вопрос во всех смыслах.

Рост числа роликов с просьбами о помощи – это не потому, что государство стало меньше уделять внимания данной проблеме. Просто у людей стало больше технических возможностей, чтобы создавать подобный контент и размещать его.

По итогам 2020 года в Казахстане было не освоено 52 млрд тенге и еще 570 млрд освоены неэффективно. Теоретически таких средств хватит на все необходимые лекарства и операции. Жаль только, что нет никаких симптомов, что эти деньги и нуждающиеся в них по медицинским надобностям люди могут каким-нибудь образом встретиться.

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